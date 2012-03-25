قتل وأصيب العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم (الخميس)، بنيران قوات الجیش الوطني والمقاومة الشعبية غربي محافظة تعز. وأوضح "سبتمبر نت" أن معارك عنيفة اندلعت بين الجيش الوطني والميليشيا الحوثية في جبل العودين، والمطاحن بجبهة مقبنة. وأضاف أن المعارك أدت إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيا الحوثية، وأسر عناصر أخرى.

الجيش اليمني يكبد الحوثيين قتلى وجرحى ويأسر آخرين في تعز صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-03-25 قتل وأصيب العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم (الخميس)، بنيران قوات الجیش الوطني والمقاومة الشعبية غربي محافظة تعز.



وأوضح "سبتمبر نت" أن معارك عنيفة اندلعت بين الجيش الوطني والميليشيا الحوثية في جبل العودين، والمطاحن بجبهة مقبنة.



وأضاف أن المعارك أدت إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيا الحوثية، وأسر عناصر أخرى.

25 مارس 2021 - 12 شعبان 1442 09:34 PM

الجيش اليمني يكبد الحوثيين قتلى وجرحى ويأسر آخرين في تعز خاض معارك عنيفة مع الميليشيا في جبهة مقبنة





A A A





0 مشاركة

قتل وأصيب العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم (الخميس)، بنيران قوات الجیش الوطني والمقاومة الشعبية غربي محافظة تعز.



وأوضح "سبتمبر نت" أن معارك عنيفة اندلعت بين الجيش الوطني والميليشيا الحوثية في جبل العودين، والمطاحن بجبهة مقبنة.



وأضاف أن المعارك أدت إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيا الحوثية، وأسر عناصر أخرى.