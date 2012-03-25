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الجيش اليمني يكبد الحوثيين قتلى وجرحى ويأسر آخرين في تعز

خاض معارك عنيفة مع الميليشيا في جبهة مقبنة

قتل وأصيب العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم (الخميس)، بنيران قوات الجیش الوطني والمقاومة الشعبية غربي محافظة تعز.

وأوضح "سبتمبر نت" أن معارك عنيفة اندلعت بين الجيش الوطني والميليشيا الحوثية في جبل العودين، والمطاحن بجبهة مقبنة.

وأضاف أن المعارك أدت إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيا الحوثية، وأسر عناصر أخرى.

ميليشيا الحوثي الإرهابية الجيش اليمني اليمن

الرئيسية/ أخبار العالم

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الجيش اليمني يكبد الحوثيين قتلى وجرحى ويأسر آخرين في تعز
سبق

قتل وأصيب العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم (الخميس)، بنيران قوات الجیش الوطني والمقاومة الشعبية غربي محافظة تعز.

وأوضح "سبتمبر نت" أن معارك عنيفة اندلعت بين الجيش الوطني والميليشيا الحوثية في جبل العودين، والمطاحن بجبهة مقبنة.

وأضاف أن المعارك أدت إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيا الحوثية، وأسر عناصر أخرى.

25 مارس 2021 - 12 شعبان 1442
09:34 PM

الجيش اليمني يكبد الحوثيين قتلى وجرحى ويأسر آخرين في تعز

خاض معارك عنيفة مع الميليشيا في جبهة مقبنة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قتل وأصيب العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم (الخميس)، بنيران قوات الجیش الوطني والمقاومة الشعبية غربي محافظة تعز.

وأوضح "سبتمبر نت" أن معارك عنيفة اندلعت بين الجيش الوطني والميليشيا الحوثية في جبل العودين، والمطاحن بجبهة مقبنة.

وأضاف أن المعارك أدت إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيا الحوثية، وأسر عناصر أخرى.

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