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إغلاق وتعطيل كل شيء .. عاصفة ثلجية تشل الحياة في العاصمة الأمريكية

توقع ببلوغ سمك الثلوج 25 سم

بعد موسم أعياد تميز بدرجات حرارة معتدلة، واجهت واشنطن ومنطقتها عاصفة ثلجية، اليوم (الاثنين) مع تساقط الثلوج.

وغطت الثلوج قبة الكابيتول وتساقطت على البيت الأبيض، وتوقعت خدمة الأرصاد الجوية أن يتساقط ما بين 12 وأكثر من 25 سم من الثلوج على العاصمة الأمريكية، ما وضع المدينة وولاية فيرجينيا المجاورة تحت إنذار عاصفة شتوية حتى الساعة 16,00 (21,00 ت غ)، وفقًا لـ"فرانس 24".

وأمام هذا الطقس، أعلنت الحكومة إغلاق المقار الفيدرالية في مدينة واشنطن، ما أدى إلى إلغاء المؤتمر الصحافي اليومي للبيت الأبيض بينما يتوقع إلغاء وتأجيل التصويت الوحيد المقرر لليوم في مجلس الشيوخ حتى الثلاثاء.

وأوقفت مدينة واشنطن رحلات الحافلات، وأغلقت مراكز الفحوص لكشف الإصابة بكوفيد وعلقت توزيع الفحوص السريعة، وأغلقت العديد من المدارس؛ بسبب تساقط الثلوج في منطقة واشنطن وماريلاند وفيرجينيا.

وأدت العاصفة الشتوية إلى تفاقم الفوضى التي سادت أصلاً على الرحلات الجوية في الولايات المتحدة لأسابيع؛ بسبب ارتفاع حالات كوفيد من جراء انتشار المتحورة أوميكرون.

وألغيت العديد من الرحلات من مطارات رونالد ريغان الوطني وواشنطن وكذلك بالتيمور.

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إغلاق وتعطيل كل شيء .. عاصفة ثلجية تشل الحياة في العاصمة الأمريكية
سبق

بعد موسم أعياد تميز بدرجات حرارة معتدلة، واجهت واشنطن ومنطقتها عاصفة ثلجية، اليوم (الاثنين) مع تساقط الثلوج.

وغطت الثلوج قبة الكابيتول وتساقطت على البيت الأبيض، وتوقعت خدمة الأرصاد الجوية أن يتساقط ما بين 12 وأكثر من 25 سم من الثلوج على العاصمة الأمريكية، ما وضع المدينة وولاية فيرجينيا المجاورة تحت إنذار عاصفة شتوية حتى الساعة 16,00 (21,00 ت غ)، وفقًا لـ"فرانس 24".

وأمام هذا الطقس، أعلنت الحكومة إغلاق المقار الفيدرالية في مدينة واشنطن، ما أدى إلى إلغاء المؤتمر الصحافي اليومي للبيت الأبيض بينما يتوقع إلغاء وتأجيل التصويت الوحيد المقرر لليوم في مجلس الشيوخ حتى الثلاثاء.

وأوقفت مدينة واشنطن رحلات الحافلات، وأغلقت مراكز الفحوص لكشف الإصابة بكوفيد وعلقت توزيع الفحوص السريعة، وأغلقت العديد من المدارس؛ بسبب تساقط الثلوج في منطقة واشنطن وماريلاند وفيرجينيا.

وأدت العاصفة الشتوية إلى تفاقم الفوضى التي سادت أصلاً على الرحلات الجوية في الولايات المتحدة لأسابيع؛ بسبب ارتفاع حالات كوفيد من جراء انتشار المتحورة أوميكرون.

وألغيت العديد من الرحلات من مطارات رونالد ريغان الوطني وواشنطن وكذلك بالتيمور.

03 يناير 2022 - 30 جمادى الأول 1443
09:07 PM

إغلاق وتعطيل كل شيء .. عاصفة ثلجية تشل الحياة في العاصمة الأمريكية

توقع ببلوغ سمك الثلوج 25 سم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بعد موسم أعياد تميز بدرجات حرارة معتدلة، واجهت واشنطن ومنطقتها عاصفة ثلجية، اليوم (الاثنين) مع تساقط الثلوج.

وغطت الثلوج قبة الكابيتول وتساقطت على البيت الأبيض، وتوقعت خدمة الأرصاد الجوية أن يتساقط ما بين 12 وأكثر من 25 سم من الثلوج على العاصمة الأمريكية، ما وضع المدينة وولاية فيرجينيا المجاورة تحت إنذار عاصفة شتوية حتى الساعة 16,00 (21,00 ت غ)، وفقًا لـ"فرانس 24".

وأمام هذا الطقس، أعلنت الحكومة إغلاق المقار الفيدرالية في مدينة واشنطن، ما أدى إلى إلغاء المؤتمر الصحافي اليومي للبيت الأبيض بينما يتوقع إلغاء وتأجيل التصويت الوحيد المقرر لليوم في مجلس الشيوخ حتى الثلاثاء.

وأوقفت مدينة واشنطن رحلات الحافلات، وأغلقت مراكز الفحوص لكشف الإصابة بكوفيد وعلقت توزيع الفحوص السريعة، وأغلقت العديد من المدارس؛ بسبب تساقط الثلوج في منطقة واشنطن وماريلاند وفيرجينيا.

وأدت العاصفة الشتوية إلى تفاقم الفوضى التي سادت أصلاً على الرحلات الجوية في الولايات المتحدة لأسابيع؛ بسبب ارتفاع حالات كوفيد من جراء انتشار المتحورة أوميكرون.

وألغيت العديد من الرحلات من مطارات رونالد ريغان الوطني وواشنطن وكذلك بالتيمور.

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