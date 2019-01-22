أمير الشرقية يدشن مشاريع نفذتها "السعودية للكهرباء" بأكثر من مليار ريال

لتطوير الخدمات المقدمة للمشتركين في المحافظة

دشّن الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، أمير المنطقة الشرقية، خلال حضور حفل أهالي محافظة حفر الباطن بمدينة الملك خالد العسكرية بالمحافظة مساء أمس، عدداً من المشروعات التي نفذتها الشركة السعودية للكهرباء، والمشاريع تحت التنفيذ، في المحافظة تحت إشراف وزارة الطاقة، وبلغت مجموع تكاليفها أكثر من مليار ريال.



وتهدف هذه المشاريع إلى تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية، وتطوير الخدمات المقدمة للمشتركين في المحافظة، تأكيداً للاهتمام الكبير والدعم المتواصل الذي يحظى به قطاع الكهرباء، من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ومن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، يحفظهما الله، والمتابعة والإشراف المباشرين الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة.



وتضمنت المشاريع التي تم تدشينها مشاريع لإيصال الخدمة وتعزيز قدرات شبكات التوزيع بتكلفة 66.1 مليون ريال، ومشاريع تعزيز سعات شبكات ومحطات نقل الكهرباء بتكلفة 942.8 مليون ريال.