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أمير الشرقية يدشن مشاريع نفذتها "السعودية للكهرباء" بأكثر من مليار ريال

لتطوير الخدمات المقدمة للمشتركين في المحافظة

دشّن الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، أمير المنطقة الشرقية، خلال حضور حفل أهالي محافظة حفر الباطن بمدينة الملك خالد العسكرية بالمحافظة مساء أمس، عدداً من المشروعات التي نفذتها الشركة السعودية للكهرباء، والمشاريع تحت التنفيذ، في المحافظة تحت إشراف وزارة الطاقة، وبلغت مجموع تكاليفها أكثر من مليار ريال.

وتهدف هذه المشاريع إلى تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية، وتطوير الخدمات المقدمة للمشتركين في المحافظة، تأكيداً للاهتمام الكبير والدعم المتواصل الذي يحظى به قطاع الكهرباء، من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ومن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، يحفظهما الله، والمتابعة والإشراف المباشرين الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة.

وتضمنت المشاريع التي تم تدشينها مشاريع لإيصال الخدمة وتعزيز قدرات شبكات التوزيع بتكلفة 66.1 مليون ريال، ومشاريع تعزيز سعات شبكات ومحطات نقل الكهرباء بتكلفة 942.8 مليون ريال.

أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير الشرقية يدشن مشاريع نفذتها "السعودية للكهرباء" بأكثر من مليار ريال
سبق

دشّن الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، أمير المنطقة الشرقية، خلال حضور حفل أهالي محافظة حفر الباطن بمدينة الملك خالد العسكرية بالمحافظة مساء أمس، عدداً من المشروعات التي نفذتها الشركة السعودية للكهرباء، والمشاريع تحت التنفيذ، في المحافظة تحت إشراف وزارة الطاقة، وبلغت مجموع تكاليفها أكثر من مليار ريال.

وتهدف هذه المشاريع إلى تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية، وتطوير الخدمات المقدمة للمشتركين في المحافظة، تأكيداً للاهتمام الكبير والدعم المتواصل الذي يحظى به قطاع الكهرباء، من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ومن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، يحفظهما الله، والمتابعة والإشراف المباشرين الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة.

وتضمنت المشاريع التي تم تدشينها مشاريع لإيصال الخدمة وتعزيز قدرات شبكات التوزيع بتكلفة 66.1 مليون ريال، ومشاريع تعزيز سعات شبكات ومحطات نقل الكهرباء بتكلفة 942.8 مليون ريال.

21 يناير 2022 - 18 جمادى الآخر 1443
09:05 PM

أمير الشرقية يدشن مشاريع نفذتها "السعودية للكهرباء" بأكثر من مليار ريال

لتطوير الخدمات المقدمة للمشتركين في المحافظة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دشّن الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، أمير المنطقة الشرقية، خلال حضور حفل أهالي محافظة حفر الباطن بمدينة الملك خالد العسكرية بالمحافظة مساء أمس، عدداً من المشروعات التي نفذتها الشركة السعودية للكهرباء، والمشاريع تحت التنفيذ، في المحافظة تحت إشراف وزارة الطاقة، وبلغت مجموع تكاليفها أكثر من مليار ريال.

وتهدف هذه المشاريع إلى تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية، وتطوير الخدمات المقدمة للمشتركين في المحافظة، تأكيداً للاهتمام الكبير والدعم المتواصل الذي يحظى به قطاع الكهرباء، من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ومن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، يحفظهما الله، والمتابعة والإشراف المباشرين الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة.

وتضمنت المشاريع التي تم تدشينها مشاريع لإيصال الخدمة وتعزيز قدرات شبكات التوزيع بتكلفة 66.1 مليون ريال، ومشاريع تعزيز سعات شبكات ومحطات نقل الكهرباء بتكلفة 942.8 مليون ريال.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,783
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,616
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,868
2.5 مليار ..

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