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فيديو.. مسافرة تلد على متن طائرة ومفاجأة غريبة بشأن الحمل

كان على الطائرة طبيبان و3 ممرضات

في واقعة نادرة لفتت الأنظار، وضعت امرأة حملها على متن طائرة كانت في رحلة داخل الولايات المتحدة الأمريكية، زاعمة أنها لم تكن تعلم أنها حامل.

وفي رحلة من مدينة يوتاه إلى جزر هاواي في الولايات المتحدة، ساعد عدد من مضيفات الطيران والمسافرين من أصحاب الخلفيات الطبية، راكبة حامل في الأسبوع الـ26 على الولادة في حمام الطائرة، حسب صحيفة "الصن" البريطانية.

وأكدت ممرضة على متن الطائرة على حسابها بموقع "فيسبوك"، أنها نجحت مع آخرين في توليد "امرأة في الأسبوع الـ26 من حملها في حمام الطائرة".

وبينما كانت الطائرة تحلق فوق المحيط، تمكن طبيبان و3 ممرضات والمضيفات، من توليد الراكبة قبل 3 ساعات من الهبوط، وقالت ممرضة إن "الطفل والأم كانا رائعين".

وحسب "سكاي نيوز عربية"، أظهر فيديو صورته إحدى المسافرات حالة الترقب على الطائرة للحظة الولادة وصوت المولود الجديد، ثم انخراط الركاب في موجة من التصفيق بعد نجاح العملية.

وفي مفاجأة غريبة بشأن الحمل، ادعت الأم أنها لم تكن تعلم بحملها عند ركوب الطائرة، حيث لا يسمح للحوامل في أشهر متقدمة عادة بالسفر جوًا.

وكتبت شقيقتها على حسابها بموقع "فيسبوك": "لم تكن شقيقتي تعلم أنها حامل، لذا صدمت مثلنا تمامًا عندما ولد ابن أختنا".

وأضافت: "ستبقى شقيقتي وطفلها في هاواي لفترة أطول حتى يصبح بصحة جيدة بما يكفي للعودة إلى منزلها في يوتاه".

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فيديو.. مسافرة تلد على متن طائرة ومفاجأة غريبة بشأن الحمل
سبق

في واقعة نادرة لفتت الأنظار، وضعت امرأة حملها على متن طائرة كانت في رحلة داخل الولايات المتحدة الأمريكية، زاعمة أنها لم تكن تعلم أنها حامل.

وفي رحلة من مدينة يوتاه إلى جزر هاواي في الولايات المتحدة، ساعد عدد من مضيفات الطيران والمسافرين من أصحاب الخلفيات الطبية، راكبة حامل في الأسبوع الـ26 على الولادة في حمام الطائرة، حسب صحيفة "الصن" البريطانية.

وأكدت ممرضة على متن الطائرة على حسابها بموقع "فيسبوك"، أنها نجحت مع آخرين في توليد "امرأة في الأسبوع الـ26 من حملها في حمام الطائرة".

وبينما كانت الطائرة تحلق فوق المحيط، تمكن طبيبان و3 ممرضات والمضيفات، من توليد الراكبة قبل 3 ساعات من الهبوط، وقالت ممرضة إن "الطفل والأم كانا رائعين".

وحسب "سكاي نيوز عربية"، أظهر فيديو صورته إحدى المسافرات حالة الترقب على الطائرة للحظة الولادة وصوت المولود الجديد، ثم انخراط الركاب في موجة من التصفيق بعد نجاح العملية.

وفي مفاجأة غريبة بشأن الحمل، ادعت الأم أنها لم تكن تعلم بحملها عند ركوب الطائرة، حيث لا يسمح للحوامل في أشهر متقدمة عادة بالسفر جوًا.

وكتبت شقيقتها على حسابها بموقع "فيسبوك": "لم تكن شقيقتي تعلم أنها حامل، لذا صدمت مثلنا تمامًا عندما ولد ابن أختنا".

وأضافت: "ستبقى شقيقتي وطفلها في هاواي لفترة أطول حتى يصبح بصحة جيدة بما يكفي للعودة إلى منزلها في يوتاه".

04 مايو 2021 - 22 رمضان 1442
02:15 PM

فيديو.. مسافرة تلد على متن طائرة ومفاجأة غريبة بشأن الحمل

كان على الطائرة طبيبان و3 ممرضات

A A A
أيمن حسن - الرياض
4
10,234

في واقعة نادرة لفتت الأنظار، وضعت امرأة حملها على متن طائرة كانت في رحلة داخل الولايات المتحدة الأمريكية، زاعمة أنها لم تكن تعلم أنها حامل.

وفي رحلة من مدينة يوتاه إلى جزر هاواي في الولايات المتحدة، ساعد عدد من مضيفات الطيران والمسافرين من أصحاب الخلفيات الطبية، راكبة حامل في الأسبوع الـ26 على الولادة في حمام الطائرة، حسب صحيفة "الصن" البريطانية.

وأكدت ممرضة على متن الطائرة على حسابها بموقع "فيسبوك"، أنها نجحت مع آخرين في توليد "امرأة في الأسبوع الـ26 من حملها في حمام الطائرة".

وبينما كانت الطائرة تحلق فوق المحيط، تمكن طبيبان و3 ممرضات والمضيفات، من توليد الراكبة قبل 3 ساعات من الهبوط، وقالت ممرضة إن "الطفل والأم كانا رائعين".

وحسب "سكاي نيوز عربية"، أظهر فيديو صورته إحدى المسافرات حالة الترقب على الطائرة للحظة الولادة وصوت المولود الجديد، ثم انخراط الركاب في موجة من التصفيق بعد نجاح العملية.

وفي مفاجأة غريبة بشأن الحمل، ادعت الأم أنها لم تكن تعلم بحملها عند ركوب الطائرة، حيث لا يسمح للحوامل في أشهر متقدمة عادة بالسفر جوًا.

وكتبت شقيقتها على حسابها بموقع "فيسبوك": "لم تكن شقيقتي تعلم أنها حامل، لذا صدمت مثلنا تمامًا عندما ولد ابن أختنا".

وأضافت: "ستبقى شقيقتي وطفلها في هاواي لفترة أطول حتى يصبح بصحة جيدة بما يكفي للعودة إلى منزلها في يوتاه".

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