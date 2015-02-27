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عقب شفائه من كورونا ...بالفيديو.. السفير الفرنسي للفريق الطبي السعودي: شكراً على لطفكم

وصف الفيروس بمعركة صعبة.. وشخصيات بارزة تتفاعل

نوه السفير الفرنسي في الرياض لودفيك بوي، بالفريق الطبي السعودي الاستثنائي الذي ساعده في مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وقال السفير لودفيك بوي، في فيديو نشره عبر حسابه على "تويتر": أصدقائي الأعزاء من المملكة العربية السعودية، أنا اليوم أغادر مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض بعد عدة أيام طويلة من مكافحة فيروس (كورونا)، مؤكداً أن معركة "كرونا" كانت صعبة، ولكن بفضل عمل فريق المستشفى الاستثنائي نجحنا. ولقد شفيت والحمد لله».

وأضاف : أود أن أشكر بحرارة جميع الأطباء والممرضات الذين ساعدوني وعالجوني»، متابعاً: «أنتم في الخطوط الأمامية، أنتم أبطال الوطن ألف شكراً على لطفكم وشجاعتكم.

على جانب آخر تفاعل مع الفيديو فور انتشاره عدد من الشخصيات السياسية والاجتماعية الذين بدورهم أشادوا بالجهود التي تقدمها المملكة بقيادتها الرشيدة للمحافظة على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين وتوفير أعلى معايير السلامة وبذل الغالي والنفيس من أجل صحتهم.

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عقب شفائه من كورونا ...بالفيديو.. السفير الفرنسي للفريق الطبي السعودي: شكراً على لطفكم
سبق

نوه السفير الفرنسي في الرياض لودفيك بوي، بالفريق الطبي السعودي الاستثنائي الذي ساعده في مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وقال السفير لودفيك بوي، في فيديو نشره عبر حسابه على "تويتر": أصدقائي الأعزاء من المملكة العربية السعودية، أنا اليوم أغادر مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض بعد عدة أيام طويلة من مكافحة فيروس (كورونا)، مؤكداً أن معركة "كرونا" كانت صعبة، ولكن بفضل عمل فريق المستشفى الاستثنائي نجحنا. ولقد شفيت والحمد لله».

وأضاف : أود أن أشكر بحرارة جميع الأطباء والممرضات الذين ساعدوني وعالجوني»، متابعاً: «أنتم في الخطوط الأمامية، أنتم أبطال الوطن ألف شكراً على لطفكم وشجاعتكم.

على جانب آخر تفاعل مع الفيديو فور انتشاره عدد من الشخصيات السياسية والاجتماعية الذين بدورهم أشادوا بالجهود التي تقدمها المملكة بقيادتها الرشيدة للمحافظة على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين وتوفير أعلى معايير السلامة وبذل الغالي والنفيس من أجل صحتهم.

26 فبراير 2021 - 14 رجب 1442
08:57 PM

عقب شفائه من كورونا ...بالفيديو.. السفير الفرنسي للفريق الطبي السعودي: شكراً على لطفكم

وصف الفيروس بمعركة صعبة.. وشخصيات بارزة تتفاعل

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عبدالله العنزي - الرياض
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5,762

نوه السفير الفرنسي في الرياض لودفيك بوي، بالفريق الطبي السعودي الاستثنائي الذي ساعده في مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وقال السفير لودفيك بوي، في فيديو نشره عبر حسابه على "تويتر": أصدقائي الأعزاء من المملكة العربية السعودية، أنا اليوم أغادر مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض بعد عدة أيام طويلة من مكافحة فيروس (كورونا)، مؤكداً أن معركة "كرونا" كانت صعبة، ولكن بفضل عمل فريق المستشفى الاستثنائي نجحنا. ولقد شفيت والحمد لله».

وأضاف : أود أن أشكر بحرارة جميع الأطباء والممرضات الذين ساعدوني وعالجوني»، متابعاً: «أنتم في الخطوط الأمامية، أنتم أبطال الوطن ألف شكراً على لطفكم وشجاعتكم.

على جانب آخر تفاعل مع الفيديو فور انتشاره عدد من الشخصيات السياسية والاجتماعية الذين بدورهم أشادوا بالجهود التي تقدمها المملكة بقيادتها الرشيدة للمحافظة على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين وتوفير أعلى معايير السلامة وبذل الغالي والنفيس من أجل صحتهم.

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