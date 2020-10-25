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مكة المكرمة.. "طريق المدينة" يدخل تحت الرصد الآلي والسرعة 100 كم/س

بعد تدشين الجسر وتطبيق اشتراطات السلامة من دهانات وعلامات أرضية ولوحات

وقف صباح أمس، مدير شعبة السلامة المرورية والمتحدث الرسمي لمرور العاصمة المقدسة العقيد مهندس فوزي الأنصاري على جسر تقاطع المدينة المنورة؛ للتأكد من تطبيق اشتراطات السلامة على الجسر من دهانات وعلامات أرضية ولوحات تنظيمية وتحذيرية.

وتم تغطية الطريق بأجهزة الرصد الآلي، وحددت السرعة القصوى له بـ100 كم/س، وتولت دوريات السير بمرور العاصمة المقدسة عمل جولات على طول الطريق.

وأشاد أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، بدور إدارة المرور في التعاون المثمر في استخراج تصاريح العمل اللازمة، وعمل تحويل حركة المركبات، والتأكد من وجود وسائل السلامة بها، وإدارة الحركة المرورية بشكل مميز طوال مدة العمل بالمشروع.

وكان "القويحص" قد افتتح الجسر أمس؛ موضحًا أن الأمانة تعمل على التطوير المستمر لشبكات الطرق الحالية، واستحداث محاور وطرق جديدة ضمن منظور علمي ونقلي حديث يواكب متطلبات العصر؛ منوهًا بالدعم غير المحدود الذي تحظى به أمانة العاصمة المقدسة من قِبَل القيادة الرشيدة -حفظها الله- لدفع عجلة التنمية، ورفع مستوى جودة البنى التحتية لمكة.

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مكة المكرمة.. "طريق المدينة" يدخل تحت الرصد الآلي والسرعة 100 كم/س
سبق

وقف صباح أمس، مدير شعبة السلامة المرورية والمتحدث الرسمي لمرور العاصمة المقدسة العقيد مهندس فوزي الأنصاري على جسر تقاطع المدينة المنورة؛ للتأكد من تطبيق اشتراطات السلامة على الجسر من دهانات وعلامات أرضية ولوحات تنظيمية وتحذيرية.

وتم تغطية الطريق بأجهزة الرصد الآلي، وحددت السرعة القصوى له بـ100 كم/س، وتولت دوريات السير بمرور العاصمة المقدسة عمل جولات على طول الطريق.

وأشاد أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، بدور إدارة المرور في التعاون المثمر في استخراج تصاريح العمل اللازمة، وعمل تحويل حركة المركبات، والتأكد من وجود وسائل السلامة بها، وإدارة الحركة المرورية بشكل مميز طوال مدة العمل بالمشروع.

وكان "القويحص" قد افتتح الجسر أمس؛ موضحًا أن الأمانة تعمل على التطوير المستمر لشبكات الطرق الحالية، واستحداث محاور وطرق جديدة ضمن منظور علمي ونقلي حديث يواكب متطلبات العصر؛ منوهًا بالدعم غير المحدود الذي تحظى به أمانة العاصمة المقدسة من قِبَل القيادة الرشيدة -حفظها الله- لدفع عجلة التنمية، ورفع مستوى جودة البنى التحتية لمكة.

25 أكتوبر 2020 - 8 ربيع الأول 1442
12:48 PM

مكة المكرمة.. "طريق المدينة" يدخل تحت الرصد الآلي والسرعة 100 كم/س

بعد تدشين الجسر وتطبيق اشتراطات السلامة من دهانات وعلامات أرضية ولوحات

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أحمد العبدالله - مكة المكرمة
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وقف صباح أمس، مدير شعبة السلامة المرورية والمتحدث الرسمي لمرور العاصمة المقدسة العقيد مهندس فوزي الأنصاري على جسر تقاطع المدينة المنورة؛ للتأكد من تطبيق اشتراطات السلامة على الجسر من دهانات وعلامات أرضية ولوحات تنظيمية وتحذيرية.

وتم تغطية الطريق بأجهزة الرصد الآلي، وحددت السرعة القصوى له بـ100 كم/س، وتولت دوريات السير بمرور العاصمة المقدسة عمل جولات على طول الطريق.

وأشاد أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، بدور إدارة المرور في التعاون المثمر في استخراج تصاريح العمل اللازمة، وعمل تحويل حركة المركبات، والتأكد من وجود وسائل السلامة بها، وإدارة الحركة المرورية بشكل مميز طوال مدة العمل بالمشروع.

وكان "القويحص" قد افتتح الجسر أمس؛ موضحًا أن الأمانة تعمل على التطوير المستمر لشبكات الطرق الحالية، واستحداث محاور وطرق جديدة ضمن منظور علمي ونقلي حديث يواكب متطلبات العصر؛ منوهًا بالدعم غير المحدود الذي تحظى به أمانة العاصمة المقدسة من قِبَل القيادة الرشيدة -حفظها الله- لدفع عجلة التنمية، ورفع مستوى جودة البنى التحتية لمكة.

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