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أقوى جيوش العالم.. السعودية تتفوق على دول المنطقة بهذا السلاح الفتاك

إحصائية كشفها موقع عالمي مختص بالشأن العسكري

كشفت إحصائية حديثة لموقع "جلوبال فاير باور"، المختص بالشؤون العسكرية وتصنيف الجيوش، عن احتلال السعودية مرتبة متقدمة عالميًّا في سلاح الطائرات المقاتلة والاعتراضية، متفوقة على عدد من القوى العسكرية الإقليمية والعالمية.

وبحسب الموقع العالمي المختص، تمتلك القوات الجوية السعودية نحو 283 طائرة مقاتلة واعتراضية، جاءت بها في المرتبة التاسعة عالميًّا؛ لتسمح للصقور السعودية بالتفوق الجوي على دول المنطقة، وغيرها من القوى العسكرية العالمية.

وجاءت القوات الجوية الأمريكية في المركز الأول بعدد 1957 طائرة، فيما حلت الصين في المركز الثاني بمجموع 1200 طائرة، بينما جاء الدب الروسي ثالثًا بـ772 طائرة، وجاءت فرنسا خلف السعودية في المرتبة العاشرة بإجمالي 266 طائرة، كما حلت ألمانيا وبريطانيا في المرتبتين التاسعة عشرة والعشرين على التوالي.

وعلى الصعيد الإقليمي حلت مصر في المرتبة الحادية عشرة بمجموع 250 طائرة، فيما جاءت إسرائيل خلفها مباشرة بـ241 طائرة، بينما حلّت تركيا وإيران في المرتبتَيْن الخامسة عشرة والسادسة عشرة على التوالي بـ205 طائرات لأنقرة، و197 لطهران.

وتعتبر الطائرات، سواء المقاتلة أو الاعتراضية، من أهم أدوات الحرب الحديثة منذ الحرب العالمية الثانية، والوسيلة الأساسية لكسب التفوق الجوي؛ إذ تستهدف المقاتلات في المقام الأول مهاجمة الطائرات الأخرى، كما تمتاز بصغر حجمها نسبيًّا، وسرعتها، وسهولة المناورة بها.

أما الطائرات الاعتراضية فإنها مصممة خصيصًا لاعتراض الطائرات المعادية، خاصة قاذفات القنابل، وتدميرها معتمدة على سرعتها العالية.

السعودية القوات الجوية السعودية الصقور السعودية الطائرات المقاتلة والاعتراضية القوى العسكرية الطائرات الاعتراضية الطائرات المعادية قاذفات القنابل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أقوى جيوش العالم.. السعودية تتفوق على دول المنطقة بهذا السلاح الفتاك
سبق

كشفت إحصائية حديثة لموقع "جلوبال فاير باور"، المختص بالشؤون العسكرية وتصنيف الجيوش، عن احتلال السعودية مرتبة متقدمة عالميًّا في سلاح الطائرات المقاتلة والاعتراضية، متفوقة على عدد من القوى العسكرية الإقليمية والعالمية.

وبحسب الموقع العالمي المختص، تمتلك القوات الجوية السعودية نحو 283 طائرة مقاتلة واعتراضية، جاءت بها في المرتبة التاسعة عالميًّا؛ لتسمح للصقور السعودية بالتفوق الجوي على دول المنطقة، وغيرها من القوى العسكرية العالمية.

وجاءت القوات الجوية الأمريكية في المركز الأول بعدد 1957 طائرة، فيما حلت الصين في المركز الثاني بمجموع 1200 طائرة، بينما جاء الدب الروسي ثالثًا بـ772 طائرة، وجاءت فرنسا خلف السعودية في المرتبة العاشرة بإجمالي 266 طائرة، كما حلت ألمانيا وبريطانيا في المرتبتين التاسعة عشرة والعشرين على التوالي.

وعلى الصعيد الإقليمي حلت مصر في المرتبة الحادية عشرة بمجموع 250 طائرة، فيما جاءت إسرائيل خلفها مباشرة بـ241 طائرة، بينما حلّت تركيا وإيران في المرتبتَيْن الخامسة عشرة والسادسة عشرة على التوالي بـ205 طائرات لأنقرة، و197 لطهران.

وتعتبر الطائرات، سواء المقاتلة أو الاعتراضية، من أهم أدوات الحرب الحديثة منذ الحرب العالمية الثانية، والوسيلة الأساسية لكسب التفوق الجوي؛ إذ تستهدف المقاتلات في المقام الأول مهاجمة الطائرات الأخرى، كما تمتاز بصغر حجمها نسبيًّا، وسرعتها، وسهولة المناورة بها.

أما الطائرات الاعتراضية فإنها مصممة خصيصًا لاعتراض الطائرات المعادية، خاصة قاذفات القنابل، وتدميرها معتمدة على سرعتها العالية.

01 فبراير 2022 - 29 جمادى الآخر 1443
02:02 AM
اخر تعديل
01 فبراير 2022 - 29 جمادى الآخر 1443
07:05 AM

أقوى جيوش العالم.. السعودية تتفوق على دول المنطقة بهذا السلاح الفتاك

إحصائية كشفها موقع عالمي مختص بالشأن العسكري

A A A
ياسر نجدي - الرياض
8
13,122

كشفت إحصائية حديثة لموقع "جلوبال فاير باور"، المختص بالشؤون العسكرية وتصنيف الجيوش، عن احتلال السعودية مرتبة متقدمة عالميًّا في سلاح الطائرات المقاتلة والاعتراضية، متفوقة على عدد من القوى العسكرية الإقليمية والعالمية.

وبحسب الموقع العالمي المختص، تمتلك القوات الجوية السعودية نحو 283 طائرة مقاتلة واعتراضية، جاءت بها في المرتبة التاسعة عالميًّا؛ لتسمح للصقور السعودية بالتفوق الجوي على دول المنطقة، وغيرها من القوى العسكرية العالمية.

وجاءت القوات الجوية الأمريكية في المركز الأول بعدد 1957 طائرة، فيما حلت الصين في المركز الثاني بمجموع 1200 طائرة، بينما جاء الدب الروسي ثالثًا بـ772 طائرة، وجاءت فرنسا خلف السعودية في المرتبة العاشرة بإجمالي 266 طائرة، كما حلت ألمانيا وبريطانيا في المرتبتين التاسعة عشرة والعشرين على التوالي.

وعلى الصعيد الإقليمي حلت مصر في المرتبة الحادية عشرة بمجموع 250 طائرة، فيما جاءت إسرائيل خلفها مباشرة بـ241 طائرة، بينما حلّت تركيا وإيران في المرتبتَيْن الخامسة عشرة والسادسة عشرة على التوالي بـ205 طائرات لأنقرة، و197 لطهران.

وتعتبر الطائرات، سواء المقاتلة أو الاعتراضية، من أهم أدوات الحرب الحديثة منذ الحرب العالمية الثانية، والوسيلة الأساسية لكسب التفوق الجوي؛ إذ تستهدف المقاتلات في المقام الأول مهاجمة الطائرات الأخرى، كما تمتاز بصغر حجمها نسبيًّا، وسرعتها، وسهولة المناورة بها.

أما الطائرات الاعتراضية فإنها مصممة خصيصًا لاعتراض الطائرات المعادية، خاصة قاذفات القنابل، وتدميرها معتمدة على سرعتها العالية.

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