"الصحة": حالة التحصين ستتغيّر بعد مرور 8 أشهر على الجرعة الثانية بداية من 1 فبراير

أعلنت وزارة الصحة، اليوم، أنه ابتداءً من 1 فبراير 2022م، ستتغيّر حالة التحصين بعد مرور (8) أشهر على الجرعة الثانية.

وقالت الوزارة: لا تتغيّر حالة التحصين في حال كانت المدة أقل من (8) أشهر.