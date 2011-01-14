الولايات المتحدة تسجّل 797216 إصابة جديدة بكورونا و2,991 وفاة
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2022-01-13
سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية 797216 إصابة جديدة و2,991 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد بلغت 62538796 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 840286.
13 يناير 2022 - 10 جمادى الآخر 1443
11:46 PM
الولايات المتحدة تسجّل 797216 إصابة جديدة بكورونا و2,991 وفاة
إجمالي الإصابات 62538796 حالة والوفيات 840286 شخصًا
سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية 797216 إصابة جديدة و2,991 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد بلغت 62538796 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 840286.