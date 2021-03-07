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سكان "تربة حائل" يطالبون بتوفير جهاز خدمة ذاتية لتوثيق وتفعيل البصمة

يقطع سكان مدينة تربة حائل، من مواطنين ومقيمين، قرابة 180 كلم ذهابًا وإيابًا من أجل توثيق بصمة أبشر وتفعيل الخدمة في جهاز الخدمة الذاتية الوحيد في مبنى جوازات محافظة بقعاء، أو عن طريق فرع إدارة الأحوال المدنية بالمحافظة أوقات الدوام الرسمي، فيما يقطع سكان القرى والهجر التابعة لمدينة تربة حائل أكثر من 200 كم ذهابًا فقط لذات الغرض؛ وذلك لعدم توفر جهاز الخدمة الذاتية لتوثيق وتفعيل البصمة في مدينة تربة حائل لخدمة سكانها من مواطنين ومقيمين، وسكان القرى والهجر التابعة لها، وعدم تكبّد كبار السن والنساء مشقّة السفر من أجل توثيق "بصمة السبابة" والعودة من حيث أتى.

ونظرًا لحجم مدينة تربة حائل وتصنيفها مركزًا "فئة أ"، وبحكم أنها تخدم عدة قرى وهجر؛ يُفترض توفير جهاز الخدمة الذاتية لتوثيق وتفعيل بصمة أبشر واحد على الأقل؛ حتى لا تتأخر أو تتعطل معاملات وأعمال المراجعين الذين تجبرهم بعض الإجراءات على التسجيل في أبشر، أو تحديث الدخول للخدمة.

"سبق" تنقل مطالبات سكان مدينة تربة حائل وضواحيها إلى المسؤولين في منطقة حائل لإنهاء معاناتهم، وخدمتهم في مواقعهم، كما وجّهت بذلك الدولة -أيدها الله- وذلك بتوفير الجهاز في أقرب وقت ممكن.

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سكان "تربة حائل" يطالبون بتوفير جهاز خدمة ذاتية لتوثيق وتفعيل البصمة
سبق

يقطع سكان مدينة تربة حائل، من مواطنين ومقيمين، قرابة 180 كلم ذهابًا وإيابًا من أجل توثيق بصمة أبشر وتفعيل الخدمة في جهاز الخدمة الذاتية الوحيد في مبنى جوازات محافظة بقعاء، أو عن طريق فرع إدارة الأحوال المدنية بالمحافظة أوقات الدوام الرسمي، فيما يقطع سكان القرى والهجر التابعة لمدينة تربة حائل أكثر من 200 كم ذهابًا فقط لذات الغرض؛ وذلك لعدم توفر جهاز الخدمة الذاتية لتوثيق وتفعيل البصمة في مدينة تربة حائل لخدمة سكانها من مواطنين ومقيمين، وسكان القرى والهجر التابعة لها، وعدم تكبّد كبار السن والنساء مشقّة السفر من أجل توثيق "بصمة السبابة" والعودة من حيث أتى.

ونظرًا لحجم مدينة تربة حائل وتصنيفها مركزًا "فئة أ"، وبحكم أنها تخدم عدة قرى وهجر؛ يُفترض توفير جهاز الخدمة الذاتية لتوثيق وتفعيل بصمة أبشر واحد على الأقل؛ حتى لا تتأخر أو تتعطل معاملات وأعمال المراجعين الذين تجبرهم بعض الإجراءات على التسجيل في أبشر، أو تحديث الدخول للخدمة.

"سبق" تنقل مطالبات سكان مدينة تربة حائل وضواحيها إلى المسؤولين في منطقة حائل لإنهاء معاناتهم، وخدمتهم في مواقعهم، كما وجّهت بذلك الدولة -أيدها الله- وذلك بتوفير الجهاز في أقرب وقت ممكن.

07 مارس 2021 - 23 رجب 1442
06:38 PM

سكان "تربة حائل" يطالبون بتوفير جهاز خدمة ذاتية لتوثيق وتفعيل البصمة

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منصور الشلاقي - الرياض
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يقطع سكان مدينة تربة حائل، من مواطنين ومقيمين، قرابة 180 كلم ذهابًا وإيابًا من أجل توثيق بصمة أبشر وتفعيل الخدمة في جهاز الخدمة الذاتية الوحيد في مبنى جوازات محافظة بقعاء، أو عن طريق فرع إدارة الأحوال المدنية بالمحافظة أوقات الدوام الرسمي، فيما يقطع سكان القرى والهجر التابعة لمدينة تربة حائل أكثر من 200 كم ذهابًا فقط لذات الغرض؛ وذلك لعدم توفر جهاز الخدمة الذاتية لتوثيق وتفعيل البصمة في مدينة تربة حائل لخدمة سكانها من مواطنين ومقيمين، وسكان القرى والهجر التابعة لها، وعدم تكبّد كبار السن والنساء مشقّة السفر من أجل توثيق "بصمة السبابة" والعودة من حيث أتى.

ونظرًا لحجم مدينة تربة حائل وتصنيفها مركزًا "فئة أ"، وبحكم أنها تخدم عدة قرى وهجر؛ يُفترض توفير جهاز الخدمة الذاتية لتوثيق وتفعيل بصمة أبشر واحد على الأقل؛ حتى لا تتأخر أو تتعطل معاملات وأعمال المراجعين الذين تجبرهم بعض الإجراءات على التسجيل في أبشر، أو تحديث الدخول للخدمة.

"سبق" تنقل مطالبات سكان مدينة تربة حائل وضواحيها إلى المسؤولين في منطقة حائل لإنهاء معاناتهم، وخدمتهم في مواقعهم، كما وجّهت بذلك الدولة -أيدها الله- وذلك بتوفير الجهاز في أقرب وقت ممكن.

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