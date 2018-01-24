يخوض المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 21 عامًا، غدًا الجمعة؛ مواجهته الودية الأولى أمام نظيره العراقي ضمن معسكره الإعدادي المُقام في الرياض، والذي يمتدّ حتى يوم الـ28 من الشهر الجاري، وذلك في إطار البرنامج الإعدادي للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2020. ويستضيف الأخضر على ملعب نادي الرياض نظيره العراق عند السابعة والنصف من مساء غدٍ الجمعة. على الصعيد الميداني: أجرى الأخضر حصته التدريبية مساء اليوم الخميس على ملعب إعداد القادة، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، والتي بدأت بتمارين على ردة الفعل، أعقبها مران الضغط العالي، لتختتم الحصة التدريبية بمران على الكرات الثابتة الدفاعية. الجدير بالذكر أن الأخضر سيستضيف مجموعته في التصفيات خلال شهر مارس المقبل، والتي تضم إلى جانبه منتخبات: الإمارات، ولبنان، والمالديف، المؤهلة لكأس آسيا التي ستقام منافستها في تايلاند مطلع العام الميلادي المقبل، على أن تتأهّل المنتخبات أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في البطولة إلى دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).

الأخضر السعودي تحت 21 عامًا يواجه العراق "وديًّا" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-01-24 يخوض المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 21 عامًا، غدًا الجمعة؛ مواجهته الودية الأولى أمام نظيره العراقي ضمن معسكره الإعدادي المُقام في الرياض، والذي يمتدّ حتى يوم الـ28 من الشهر الجاري، وذلك في إطار البرنامج الإعدادي للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2020.



ويستضيف الأخضر على ملعب نادي الرياض نظيره العراق عند السابعة والنصف من مساء غدٍ الجمعة.



على الصعيد الميداني: أجرى الأخضر حصته التدريبية مساء اليوم الخميس على ملعب إعداد القادة، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، والتي بدأت بتمارين على ردة الفعل، أعقبها مران الضغط العالي، لتختتم الحصة التدريبية بمران على الكرات الثابتة الدفاعية.





الجدير بالذكر أن الأخضر سيستضيف مجموعته في التصفيات خلال شهر مارس المقبل، والتي تضم إلى جانبه منتخبات: الإمارات، ولبنان، والمالديف، المؤهلة لكأس آسيا التي ستقام منافستها في تايلاند مطلع العام الميلادي المقبل، على أن تتأهّل المنتخبات أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في البطولة إلى دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).

24 يناير 2019 - 18 جمادى الأول 1440 10:15 PM

الأخضر السعودي تحت 21 عامًا يواجه العراق "وديًّا" تحضيرًا للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا





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يخوض المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 21 عامًا، غدًا الجمعة؛ مواجهته الودية الأولى أمام نظيره العراقي ضمن معسكره الإعدادي المُقام في الرياض، والذي يمتدّ حتى يوم الـ28 من الشهر الجاري، وذلك في إطار البرنامج الإعدادي للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2020.



ويستضيف الأخضر على ملعب نادي الرياض نظيره العراق عند السابعة والنصف من مساء غدٍ الجمعة.



على الصعيد الميداني: أجرى الأخضر حصته التدريبية مساء اليوم الخميس على ملعب إعداد القادة، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، والتي بدأت بتمارين على ردة الفعل، أعقبها مران الضغط العالي، لتختتم الحصة التدريبية بمران على الكرات الثابتة الدفاعية.





الجدير بالذكر أن الأخضر سيستضيف مجموعته في التصفيات خلال شهر مارس المقبل، والتي تضم إلى جانبه منتخبات: الإمارات، ولبنان، والمالديف، المؤهلة لكأس آسيا التي ستقام منافستها في تايلاند مطلع العام الميلادي المقبل، على أن تتأهّل المنتخبات أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في البطولة إلى دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).