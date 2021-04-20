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جلسة طارئة للبرلمان الباكستاني للنظر في طرد السفير الفرنسي

الحكومة تسعى إلى وقف مظاهرات المتشددين

ينظر البرلمان الباكستاني اليوم (الثلاثاء)، في طلب طرد السفير الفرنسي، في وقت تحاول فيه الحكومة تهدئة "حركة لبيك باكستان" المتشددة، التي هددت بمواصلة حملة عنيفة لضمان استبعاده.

وذكر وزير الداخلية شيخ رشيد أحمد، أنه سيجري تقديم عريضة إلى البرلمان للمطالبة بطرد الدبلوماسي وأن "حركة لبيك باكستان" وافقت على إلغاء المظاهرات في جميع أنحاء البلاد، وفقاً لـ"فرانس 24".

وستعقد جلسة طارئة للبرلمان لمناقشة نصّ العريضة، ولا يعرف ما إذا كان التصويت سيجري اليوم أو في الأيام المقبلة.

وغالبًا ما يتم بالإجماع إقرار التوصيات التي تتناول القضايا الحساسة المتعلقة بالعقيدة الإسلامية في البرلمان، لكن هذه التوصيات ليست ملزمة، وقد تجاهلت الحكومات المتعاقبة في الماضي مثل هذه القرارات.

وتقف حركة "لبيك باكستان" وراء حملة مناهضة لفرنسا منذ أن دافع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن حق نشر الرسوم الكاريكاتورية المسيئة الكريم صلى الله عليه وسلم.

الرئيسية/ أخبار العالم

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جلسة طارئة للبرلمان الباكستاني للنظر في طرد السفير الفرنسي
سبق

ينظر البرلمان الباكستاني اليوم (الثلاثاء)، في طلب طرد السفير الفرنسي، في وقت تحاول فيه الحكومة تهدئة "حركة لبيك باكستان" المتشددة، التي هددت بمواصلة حملة عنيفة لضمان استبعاده.

وذكر وزير الداخلية شيخ رشيد أحمد، أنه سيجري تقديم عريضة إلى البرلمان للمطالبة بطرد الدبلوماسي وأن "حركة لبيك باكستان" وافقت على إلغاء المظاهرات في جميع أنحاء البلاد، وفقاً لـ"فرانس 24".

وستعقد جلسة طارئة للبرلمان لمناقشة نصّ العريضة، ولا يعرف ما إذا كان التصويت سيجري اليوم أو في الأيام المقبلة.

وغالبًا ما يتم بالإجماع إقرار التوصيات التي تتناول القضايا الحساسة المتعلقة بالعقيدة الإسلامية في البرلمان، لكن هذه التوصيات ليست ملزمة، وقد تجاهلت الحكومات المتعاقبة في الماضي مثل هذه القرارات.

وتقف حركة "لبيك باكستان" وراء حملة مناهضة لفرنسا منذ أن دافع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن حق نشر الرسوم الكاريكاتورية المسيئة الكريم صلى الله عليه وسلم.

20 إبريل 2021 - 8 رمضان 1442
04:34 PM

جلسة طارئة للبرلمان الباكستاني للنظر في طرد السفير الفرنسي

الحكومة تسعى إلى وقف مظاهرات المتشددين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ينظر البرلمان الباكستاني اليوم (الثلاثاء)، في طلب طرد السفير الفرنسي، في وقت تحاول فيه الحكومة تهدئة "حركة لبيك باكستان" المتشددة، التي هددت بمواصلة حملة عنيفة لضمان استبعاده.

وذكر وزير الداخلية شيخ رشيد أحمد، أنه سيجري تقديم عريضة إلى البرلمان للمطالبة بطرد الدبلوماسي وأن "حركة لبيك باكستان" وافقت على إلغاء المظاهرات في جميع أنحاء البلاد، وفقاً لـ"فرانس 24".

وستعقد جلسة طارئة للبرلمان لمناقشة نصّ العريضة، ولا يعرف ما إذا كان التصويت سيجري اليوم أو في الأيام المقبلة.

وغالبًا ما يتم بالإجماع إقرار التوصيات التي تتناول القضايا الحساسة المتعلقة بالعقيدة الإسلامية في البرلمان، لكن هذه التوصيات ليست ملزمة، وقد تجاهلت الحكومات المتعاقبة في الماضي مثل هذه القرارات.

وتقف حركة "لبيك باكستان" وراء حملة مناهضة لفرنسا منذ أن دافع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن حق نشر الرسوم الكاريكاتورية المسيئة الكريم صلى الله عليه وسلم.

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