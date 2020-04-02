قال له الأطباء: "أيامك معدودة".. مواطن تعذر علاجه بأمريكا ويناشد إرجاعه للمملكة

يعاني سرطان الدم الحاد ويحتاج إلى قبول بالمدينة الطبية بمكة التي تعللت ورفضته

ناشد المواطن أحمد محمد الزهراني سرعة استجابة مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة لمناشدته؛ بعد أن أخرجه مستشفى "نيويورك برسبترين"، وأوصى الأطباء بموجب التقرير الطبي بسرعة عودته للسعودية بالإخلاء الطبي؛ لتدهور وضعه الصحي وضعف مناعته.

وأضاف "الزهراني"، في مناشدته عبر "سبق"، أنه تم إخراجه من المستشفى الذي كان يعالج فيه من سرطان الدم الحاد؛ لتعذر علاجه وتدهور صحته وشدة مرضه، مشيراً إلى أنه يقيم بأحد فنادق أمريكا ويرغب في العودة لبلاده، وهو في أمس الحاجة لبقائه بالمستشفى.

وتابع: المستشفى أرسل تقريراً طبياً للملحق الصحي، وقام الملحق الصحي بمخاطبة مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة؛ لسرعة حجز سرير للمريض ليتم على ضوئه استكمال إجراءات الإخلاء الطبي وعودته إلى أرض الوطن؛ إلا أن إدارة المستشفى رفضت حجز سرير؛ بحجة تعذر علاجه في الخارج، وبقي عالقاً في نيويورك.

وأردف: "كنت قبل أن أنقل للعلاج إلى أمريكا أعالج على نفقة الدولة -رعاها الله- ويوجد لي ملف بمدينة الملك عبدالله الطبية بمكة، وكنت منوماً فيه قبل سفري للعلاج خارج المملكة".

وأوضح: "وضعي الصحي متدهور للغاية وتحت رحمة الله، وأيامي معدودة بحسب ما ذكره لي الأطباء في المستشفى، وأناشد ولاة الأمر نقلي لأرض الوطن؛ لكوني من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأنا حالياً موجود بأحد الفنادق بنيويورك، ويتم نقلي من فندق إلى آخر".