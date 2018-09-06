أزمة البصرة.. "الصدر" يدعو لجلسة برلمانية طارئة.. و"العبادي" يستجيب

طالب المسؤولين الذين يناشدون عدم الحضور بالاستقالة

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي تصدر تحالفه نتائج الانتخابات البرلمانية في العراق، اليوم (الخميس) مجلس النواب إلى عقد جلسة استثنائية من أجل التوصل إلى حل جذري للمشاكل الصحية ونقص الخدمات في البصرة التي قتل فيها سبعة أشخاص خلال احتجاجات الثلاثاء.

وطالب الصدر مجلس النواب الجديد بالانعقاد فورًا وفي جلسة علنية استثنائية في موعد أقصاه الأحد المقبل، مؤكدًا ضرورة حضور كل من رئيس مجلس الوزراء ووزراء الداخلية والصحة والموارد المائية والإعمار والبلديات والكهرباء ومحافظ البصرة لوضع حلول جذرية، آنية ومستقبلية، في البصرة، التي دخل نحو 30 ألف شخص من سكانها إلى المستشفى بسبب تلوث المياه.

وقال زعيم التيار الصدري: "إذا لم يأت من تقدم ذكرهم فعليهم ترك مناصبهم فورًا وإن كانت ولايتهم منتهية"، وعلى الفور، أبدى رئيس الوزراء العراقي استعداده لحضور جلسة مجلس النواب مع الوزراء والمسؤولين المعنيين، لمناقشة أوضاع وحاجات محافظة البصرة والإجراءات المتخذة لرفع المعاناة عن أهلها وتقديم أفضل الخدمات لهم.

وتشهد محافظة البصرة وهي أغنى محافظات العراق بالنفط والمدينة الوحيدة المطلة على البحر، منذ منتصف أغسطس (آب) أزمة صحية مع تلوث.

وكان مجلس النواب الجديد أرجأ جلسته إلى 15 الجاري بعد فشله في التوصل إلى اتفاق حول الكتلة الأكبر التي تشكل الحكومة.

وقُتل ما لا يقل عن 21 شخصاً منذ بداية الاحتجاجات في 8 يوليو (تموز) الماضي، اعتراضًا على نقص كبير في الخدمات العامة وخصوصًا في قطاعي الكهرباء والماء، فضلاً عن البطالة المزمنة، وكذلك على عدم كفاءة الدولة والسياسيين.