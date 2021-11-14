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عدسة "سبق" في "البوليفارد".. زوايا جديدة من رحلة فرح راقٍ متعدّد الخيارات

هيئة الترفيه نجحت في تقديم "خيال" جميل أضاف لعاصمتنا الرياض

تصوير / عبدالله النحيط

تتواصل فعاليات منطقة "بوليفارد رياض سيتي"، ضمن فعاليات موسم الرياض 2021، بأنوارها الساطعة وشاشاتها العملاقة، ونوافيرها الليزر الراقصة، جاذبة أعداداً كبيرة من الزوّار من مختلف الأعمار والجنسيات؛ الذين قَدِموا للاستمتاع بتجربة المطاعم والمقاهي المتنوعة، وبالمتعة البصرية في مراكز الألعاب العالمية، والمهرجانات، والمتاجر المتخصصة، وإضاءات الليزر والألوان والموسيقى التي تتناغم جميعها في تجربة ترفيهية ممتعة واستثنائية.

عدسة "سبق" تجوّلت في "البوليفارد"، ورصدت زوايا جديدة في رحلة فرح راقٍ متعدد الخيارات يرضي جميع الأذواق، أثبتت قدرة هيئة الترفيه في التنظيم، وتقديم خيال جميل أضاف لعاصمتنا الرياض الكثير.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عدسة "سبق" في "البوليفارد".. زوايا جديدة من رحلة فرح راقٍ متعدّد الخيارات
سبق

تصوير / عبدالله النحيط

تتواصل فعاليات منطقة "بوليفارد رياض سيتي"، ضمن فعاليات موسم الرياض 2021، بأنوارها الساطعة وشاشاتها العملاقة، ونوافيرها الليزر الراقصة، جاذبة أعداداً كبيرة من الزوّار من مختلف الأعمار والجنسيات؛ الذين قَدِموا للاستمتاع بتجربة المطاعم والمقاهي المتنوعة، وبالمتعة البصرية في مراكز الألعاب العالمية، والمهرجانات، والمتاجر المتخصصة، وإضاءات الليزر والألوان والموسيقى التي تتناغم جميعها في تجربة ترفيهية ممتعة واستثنائية.

عدسة "سبق" تجوّلت في "البوليفارد"، ورصدت زوايا جديدة في رحلة فرح راقٍ متعدد الخيارات يرضي جميع الأذواق، أثبتت قدرة هيئة الترفيه في التنظيم، وتقديم خيال جميل أضاف لعاصمتنا الرياض الكثير.

14 نوفمبر 2021 - 9 ربيع الآخر 1443
11:11 AM

عدسة "سبق" في "البوليفارد".. زوايا جديدة من رحلة فرح راقٍ متعدّد الخيارات

هيئة الترفيه نجحت في تقديم "خيال" جميل أضاف لعاصمتنا الرياض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,223

تصوير / عبدالله النحيط

تتواصل فعاليات منطقة "بوليفارد رياض سيتي"، ضمن فعاليات موسم الرياض 2021، بأنوارها الساطعة وشاشاتها العملاقة، ونوافيرها الليزر الراقصة، جاذبة أعداداً كبيرة من الزوّار من مختلف الأعمار والجنسيات؛ الذين قَدِموا للاستمتاع بتجربة المطاعم والمقاهي المتنوعة، وبالمتعة البصرية في مراكز الألعاب العالمية، والمهرجانات، والمتاجر المتخصصة، وإضاءات الليزر والألوان والموسيقى التي تتناغم جميعها في تجربة ترفيهية ممتعة واستثنائية.

عدسة "سبق" تجوّلت في "البوليفارد"، ورصدت زوايا جديدة في رحلة فرح راقٍ متعدد الخيارات يرضي جميع الأذواق، أثبتت قدرة هيئة الترفيه في التنظيم، وتقديم خيال جميل أضاف لعاصمتنا الرياض الكثير.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,444
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,134
38 مليار ..

38 مليار ..

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14,154
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

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