"بايدن" يتوعد "بوتين" بدفع ثمن باهظ جراء تدخله في الانتخابات الأمريكية

وصف نظيره الروسي بـ"القاتل"

توعّد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، نظيره الروسي فلاديمير بوتين بدفع ثمن باهظ جراء تدخله في الانتخابات الأمريكية الأخيرة، التي فاز فيها أمام الرئيس السابق دونالد ترامب.

ونقلت شبكة "إيه.بي.سي نيوز" عن "بايدن" قوله: "إن بوتين قاتل، وسيدفع ثمن تدخله في الانتخابات الأمريكية"، وفقاً لـ"الشرق".

ورداً على سؤال عن العواقب التي يقصدها، قال "بايدن": "سترون قريباً".

وتأتي تصريحات "بايدن"، بعد يوم من تقرير الاستخبارات الأمريكية، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وجه جهوداً على الأرجح، لمحاولة قلب الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020، لصالح الرئيس السابق دونالد ترامب.

ونفت الرئاسة الروسية اليوم ضلوعها في أي عملية تستهدف التأثير على الانتخابات الرئاسية الأمريكية.