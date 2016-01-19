"ندى اليزيدي "مديراً للموارد البشرية بأمانة جدة

أصدر أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، قراراً بتكليف ندى بنت سراج اليزيدي مديراً عاماً للموارد البشرية بالأمانة .
فيما أعربت " اليزيدي "عن شكرها وتقديرها لأمين محافظة جدة على ثقته سائلة المولى عز وجل أن يوفقها في أداء مهامها الجديدة .
أصدر أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، قراراً بتكليف ندى بنت سراج اليزيدي مديراً عاماً للموارد البشرية بالأمانة .
فيما أعربت " اليزيدي "عن شكرها وتقديرها لأمين محافظة جدة على ثقته سائلة المولى عز وجل أن يوفقها في أداء مهامها الجديدة .
أصدر أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، قراراً بتكليف ندى بنت سراج اليزيدي مديراً عاماً للموارد البشرية بالأمانة .
فيما أعربت " اليزيدي "عن شكرها وتقديرها لأمين محافظة جدة على ثقته سائلة المولى عز وجل أن يوفقها في أداء مهامها الجديدة .
أصدر أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، قراراً بتكليف ندى بنت سراج اليزيدي مديراً عاماً للموارد البشرية بالأمانة .
فيما أعربت " اليزيدي "عن شكرها وتقديرها لأمين محافظة جدة على ثقته سائلة المولى عز وجل أن يوفقها في أداء مهامها الجديدة .