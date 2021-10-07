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دوريتان أمنيتان تسيطران على حديقة الحسينية بمكة المكرمة

أعادتا الهدوء وقضى على فوضى الدراجات النارية

عمّ الهدوء حديقة الحسينية على غير العادة بوجود دوريتين أمنيتين في حديقة الحسينية، وخلا الموقع من الفوضى والخطر الذي وثقته "سبق" بعنوان "متنزه الحسينية جمال الموقع أفسدته فوضى الدراجات و"الاستوكرات".

"سبق" تجولت مساء اليوم في الموقع الذي يشهد كثافة في أيام الإجازات الأسبوعية، وأسهم في زيادتها اعتدال الأجواء بالعاصمة المقدسة، وخلا الموقع نهائيًا من أي دراجة نارية بمساحاته الشاسعة.

ووثقت الصحيفة وجود دوريتين أمنيتين كانتا كفيلتين بضبط إيقاع الحديقة بوجودهما في قطري الحديقة، وقد أضاءت البراقات سقفهما، وتتنقلتا بين الحين والآخر في جنبات الحديقة.

وأشاد زوار الحديقة بالوجود الأمني في الموقع، معبّرين ومقدمين شكرهم للجهات المشاركة في ضبط إيقاع الحديقة، متمنين اختفاء تلك الظاهرة من جميع متنفسات الأهالي.

وعلمت "سبق" بأن الفرق السرية بدوريات الأمن تمكنت من ضبط عددٍ من الدراجات النارية في الحديقة من خلال أفرادها السريين، وسلمت المضبوطات لجهة الاختصاص.

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دوريتان أمنيتان تسيطران على حديقة الحسينية بمكة المكرمة
سبق

عمّ الهدوء حديقة الحسينية على غير العادة بوجود دوريتين أمنيتين في حديقة الحسينية، وخلا الموقع من الفوضى والخطر الذي وثقته "سبق" بعنوان "متنزه الحسينية جمال الموقع أفسدته فوضى الدراجات و"الاستوكرات".

"سبق" تجولت مساء اليوم في الموقع الذي يشهد كثافة في أيام الإجازات الأسبوعية، وأسهم في زيادتها اعتدال الأجواء بالعاصمة المقدسة، وخلا الموقع نهائيًا من أي دراجة نارية بمساحاته الشاسعة.

ووثقت الصحيفة وجود دوريتين أمنيتين كانتا كفيلتين بضبط إيقاع الحديقة بوجودهما في قطري الحديقة، وقد أضاءت البراقات سقفهما، وتتنقلتا بين الحين والآخر في جنبات الحديقة.

وأشاد زوار الحديقة بالوجود الأمني في الموقع، معبّرين ومقدمين شكرهم للجهات المشاركة في ضبط إيقاع الحديقة، متمنين اختفاء تلك الظاهرة من جميع متنفسات الأهالي.

وعلمت "سبق" بأن الفرق السرية بدوريات الأمن تمكنت من ضبط عددٍ من الدراجات النارية في الحديقة من خلال أفرادها السريين، وسلمت المضبوطات لجهة الاختصاص.

07 أكتوبر 2021 - 1 ربيع الأول 1443
11:56 PM

دوريتان أمنيتان تسيطران على حديقة الحسينية بمكة المكرمة

أعادتا الهدوء وقضى على فوضى الدراجات النارية

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أحمد العبدالله - مكة المكرمة
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7,940

عمّ الهدوء حديقة الحسينية على غير العادة بوجود دوريتين أمنيتين في حديقة الحسينية، وخلا الموقع من الفوضى والخطر الذي وثقته "سبق" بعنوان "متنزه الحسينية جمال الموقع أفسدته فوضى الدراجات و"الاستوكرات".

"سبق" تجولت مساء اليوم في الموقع الذي يشهد كثافة في أيام الإجازات الأسبوعية، وأسهم في زيادتها اعتدال الأجواء بالعاصمة المقدسة، وخلا الموقع نهائيًا من أي دراجة نارية بمساحاته الشاسعة.

ووثقت الصحيفة وجود دوريتين أمنيتين كانتا كفيلتين بضبط إيقاع الحديقة بوجودهما في قطري الحديقة، وقد أضاءت البراقات سقفهما، وتتنقلتا بين الحين والآخر في جنبات الحديقة.

وأشاد زوار الحديقة بالوجود الأمني في الموقع، معبّرين ومقدمين شكرهم للجهات المشاركة في ضبط إيقاع الحديقة، متمنين اختفاء تلك الظاهرة من جميع متنفسات الأهالي.

وعلمت "سبق" بأن الفرق السرية بدوريات الأمن تمكنت من ضبط عددٍ من الدراجات النارية في الحديقة من خلال أفرادها السريين، وسلمت المضبوطات لجهة الاختصاص.

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