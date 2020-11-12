النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمير الجوف: خطاب خادم الحرمين جاء لتطوير السياسة الداخلية والخارجية للمملكة

منوهًا بما تضمنه من القضاء على الفساد واجتثاث جذوره للحفاظ على المال العام

أكد الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف على اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - على تطوير السياسات الداخلية والخارجية لتواكب متطلبات الحياة لكل ما يلمس مصلحة الوطن والمواطن.

وأوضح سموه أن الخطاب الملكي الذي ألقاه خادم الحرمين الشريفين "أيده الله" خلال افتتاحه أعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، جاء لرسم مستقبل هذا الوطن الذي يسير نحو القمم بخطى ثابتة وضعت بعناية لتحدد سياسة بلادنا في الداخل والخارج ومواقفها تجاه أهم القضايا الإقليمية والدولية.

وأشاد الأمير فيصل بن نواف بما جاء في الخطاب الملكي الكريم الذي يعد بمثابة خطة عمل يقوم على تنفيذها المجلس خلال السنة تُسهم في الارتقاء بأداء عمله، كما أنه دليل مرجعي لجميع مؤسسات الدولة بما جاء به من مضامين تمكنهم من أداء أعمالهم في الداخل والخارج لتحقق رؤية المملكة الطموحة 2030 بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله -.

ونوه سموه بما أكده خادم الحرمين الشريفين "حفظه الله" في خطابه بالقضاء على الفساد واجتثاث جذوره للحفاظ على المال العام وحماية المكتسبات الوطنية، ومُضي الدولة قُدمًا في نهجها الواضح بمكافحة الفساد والقضاء عليه.

داعيًا الله أن يحفظ لبلادنا أمنها واستقرارها بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز "حفظهما الله".

أمير الجوف

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمير الجوف: خطاب خادم الحرمين جاء لتطوير السياسة الداخلية والخارجية للمملكة
سبق

أكد الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف على اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - على تطوير السياسات الداخلية والخارجية لتواكب متطلبات الحياة لكل ما يلمس مصلحة الوطن والمواطن.

وأوضح سموه أن الخطاب الملكي الذي ألقاه خادم الحرمين الشريفين "أيده الله" خلال افتتاحه أعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، جاء لرسم مستقبل هذا الوطن الذي يسير نحو القمم بخطى ثابتة وضعت بعناية لتحدد سياسة بلادنا في الداخل والخارج ومواقفها تجاه أهم القضايا الإقليمية والدولية.

وأشاد الأمير فيصل بن نواف بما جاء في الخطاب الملكي الكريم الذي يعد بمثابة خطة عمل يقوم على تنفيذها المجلس خلال السنة تُسهم في الارتقاء بأداء عمله، كما أنه دليل مرجعي لجميع مؤسسات الدولة بما جاء به من مضامين تمكنهم من أداء أعمالهم في الداخل والخارج لتحقق رؤية المملكة الطموحة 2030 بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله -.

ونوه سموه بما أكده خادم الحرمين الشريفين "حفظه الله" في خطابه بالقضاء على الفساد واجتثاث جذوره للحفاظ على المال العام وحماية المكتسبات الوطنية، ومُضي الدولة قُدمًا في نهجها الواضح بمكافحة الفساد والقضاء عليه.

داعيًا الله أن يحفظ لبلادنا أمنها واستقرارها بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز "حفظهما الله".

12 نوفمبر 2020 - 26 ربيع الأول 1442
09:13 PM

أمير الجوف: خطاب خادم الحرمين جاء لتطوير السياسة الداخلية والخارجية للمملكة

منوهًا بما تضمنه من القضاء على الفساد واجتثاث جذوره للحفاظ على المال العام

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - سكاكا
0
282

أكد الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف على اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - على تطوير السياسات الداخلية والخارجية لتواكب متطلبات الحياة لكل ما يلمس مصلحة الوطن والمواطن.

وأوضح سموه أن الخطاب الملكي الذي ألقاه خادم الحرمين الشريفين "أيده الله" خلال افتتاحه أعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، جاء لرسم مستقبل هذا الوطن الذي يسير نحو القمم بخطى ثابتة وضعت بعناية لتحدد سياسة بلادنا في الداخل والخارج ومواقفها تجاه أهم القضايا الإقليمية والدولية.

وأشاد الأمير فيصل بن نواف بما جاء في الخطاب الملكي الكريم الذي يعد بمثابة خطة عمل يقوم على تنفيذها المجلس خلال السنة تُسهم في الارتقاء بأداء عمله، كما أنه دليل مرجعي لجميع مؤسسات الدولة بما جاء به من مضامين تمكنهم من أداء أعمالهم في الداخل والخارج لتحقق رؤية المملكة الطموحة 2030 بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله -.

ونوه سموه بما أكده خادم الحرمين الشريفين "حفظه الله" في خطابه بالقضاء على الفساد واجتثاث جذوره للحفاظ على المال العام وحماية المكتسبات الوطنية، ومُضي الدولة قُدمًا في نهجها الواضح بمكافحة الفساد والقضاء عليه.

داعيًا الله أن يحفظ لبلادنا أمنها واستقرارها بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز "حفظهما الله".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,763
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,015
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,261
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,224

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

المقالات

(مهايط) ومنان ومديون..!

(مهايط) ومنان ومديون..!

حسن آل عمير
مركز أبحاث ومنتدى دولي للدردشة..!!

مركز أبحاث ومنتدى دولي للدردشة..!!

ابتسام منصور القحطاني
"سموم" مراكز الأبحاث..!

"سموم" مراكز الأبحاث..!

عبدالسلام المشيطي
"سـاهر" منفعة عامة..!!

"سـاهر" منفعة عامة..!!

محمد الصيعري
سلوكك مرآة تفكيرك

سلوكك مرآة تفكيرك

مها الجبر
نادي النصر.. مع السلامة!

نادي النصر.. مع السلامة!

ماجد البريكان
مستقبلنا.. وتوفير الطاقة

مستقبلنا.. وتوفير الطاقة

غسان محمد عسيلان
قراءة في محاضرات المساجد

قراءة في محاضرات المساجد

عبدالرحمن المرشد
حريق تنومة يعيد ملف المجهولين للواجهة

حريق تنومة يعيد ملف المجهولين للواجهة

بندر الشهري
إضافة مؤثرة لتنظيم سوق العمل

إضافة مؤثرة لتنظيم سوق العمل

علي آل شرمة
أبجدية الماء: سـ .. مـاء!

أبجدية الماء: سـ .. مـاء!

محمد الرطيان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة