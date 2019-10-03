بالفيديو .. انكشاف الأكاذيب الحوثية والانتصارات الوهمية قرب الحدود: هكذا يضللون أتباعهم

فشلوا في المونتاج وفضحتهم الأشجار والأبراج والمواقع

كشف مقطع فيديو الأكاذيب الحوثية وادعاءاتهم بالنصر والتقدم والاقتراب من حدود منطقة جازان جنوب السعودية، إذ فضح المقطع اعتماد الحوثي على التعديل بالبرامج لصنع انتصارات عجز عنها على أرض الواقع.

وأظهر المقطع الفاضح فشل الحوثيين في التعديل بشكل دقيق، حيث ظهر أحدهم في مقطع معدل بطريقة فاضحة وكأنه يعتلي قمة بالقرب من حدود منطقة جازان، لكن التعديل فشل في تنسيق السحاب وكذلك فشل في استخدام صورة للحدود بشكل متناسق، حيث لفق المقطع على مشهدين لا تظهر بأحدهما المواقع ذاتها والأشجار والسحب.

وجاء مقطع الفيديو ليفضح من جديد حجم الأكاذيب التي يدعي بها الحوثيون -كل فترة- أنهم حققوا انتصارًا وتقدمًا في مقربة من الحدود، في محاولة لصنع انتصارات ترفع من معنويات ميليشياتهم التي تتجرع الهزائم تلو الهزائم في مختلف الجبهات.