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وزير سياحة موريشيوس لـ"سبق": طعامنا حلال ونستهدف 30 ألف سائح سعودي

خلال المشاركة في معرض الرياض للسفر في الفترة من 28 - 30 مارس الجاري

أكد وزير السياحة بجمهورية موريشيوس كومار غايان لـ"سبق": إننا نستهدف المملكة العربية السعودية لتكون ثالث أكبر الأسواق التي تصدر إلينا السياح، ونأمل أن يتم كسر حاجز 30 ألف سائح عام 2020م.

وتفصيلًا: أشار "غايان" إلى أن أسبوع موريشيوس في المملكة العربية السعودية هو برنامج متعدد الأوجه للفعاليات الترويجية، ويشمل الفعاليات السياحية، وورش عمل في صناعة السفر، واجتماعات فردية بين 25 من الشركات العاملة في مجال السياحة في موريشيوس، ووكالات السفر السعودية، بالإضافة إلى معرض للتصوير الفوتوغرافي يسلط الضوء على مناطق الجذب السياحي في موريشيوس، مؤتمر صحفي، مسيرة ثقافية.

ولفت الوزير إلى أن جميع الأطعمة المقدمة في مطاعم موريشيوس ومحلات البيع تكون حلالًا ويمكن للسعوديين تذوق الأطباق المحلية في أي مطعم أو منفذ من اختيارهم دون أي مخاوف.

وبلغ عدد الزوار من السعودية إلى موريشيوس 16 ألف زائر في 2018م، بزيادة قدرها 221 ٪ ، مقارنة بعدد الزوار من المملكة العربية السعودية في عام 2017 الذي بلغ 5500 ؛ مما يجعل المملكة العربية السعودية حاليًّا في المرتبة الثانية عشرة لأهم الأسواق الدولية للمسافرين إلى موريشيوس.

جاء ذلك على هامش مشاركة موريشيوس في معرض الرياض المقام في فندق الفيصلية خلال الفترة من 28-30 مارس الجاري.

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وزير سياحة موريشيوس لـ"سبق": طعامنا حلال ونستهدف 30 ألف سائح سعودي
سبق

أكد وزير السياحة بجمهورية موريشيوس كومار غايان لـ"سبق": إننا نستهدف المملكة العربية السعودية لتكون ثالث أكبر الأسواق التي تصدر إلينا السياح، ونأمل أن يتم كسر حاجز 30 ألف سائح عام 2020م.

وتفصيلًا: أشار "غايان" إلى أن أسبوع موريشيوس في المملكة العربية السعودية هو برنامج متعدد الأوجه للفعاليات الترويجية، ويشمل الفعاليات السياحية، وورش عمل في صناعة السفر، واجتماعات فردية بين 25 من الشركات العاملة في مجال السياحة في موريشيوس، ووكالات السفر السعودية، بالإضافة إلى معرض للتصوير الفوتوغرافي يسلط الضوء على مناطق الجذب السياحي في موريشيوس، مؤتمر صحفي، مسيرة ثقافية.

ولفت الوزير إلى أن جميع الأطعمة المقدمة في مطاعم موريشيوس ومحلات البيع تكون حلالًا ويمكن للسعوديين تذوق الأطباق المحلية في أي مطعم أو منفذ من اختيارهم دون أي مخاوف.

وبلغ عدد الزوار من السعودية إلى موريشيوس 16 ألف زائر في 2018م، بزيادة قدرها 221 ٪ ، مقارنة بعدد الزوار من المملكة العربية السعودية في عام 2017 الذي بلغ 5500 ؛ مما يجعل المملكة العربية السعودية حاليًّا في المرتبة الثانية عشرة لأهم الأسواق الدولية للمسافرين إلى موريشيوس.

جاء ذلك على هامش مشاركة موريشيوس في معرض الرياض المقام في فندق الفيصلية خلال الفترة من 28-30 مارس الجاري.

29 مارس 2019 - 22 رجب 1440
10:30 PM

وزير سياحة موريشيوس لـ"سبق": طعامنا حلال ونستهدف 30 ألف سائح سعودي

خلال المشاركة في معرض الرياض للسفر في الفترة من 28 - 30 مارس الجاري

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خالد خليل - الرياض
6
14,708

أكد وزير السياحة بجمهورية موريشيوس كومار غايان لـ"سبق": إننا نستهدف المملكة العربية السعودية لتكون ثالث أكبر الأسواق التي تصدر إلينا السياح، ونأمل أن يتم كسر حاجز 30 ألف سائح عام 2020م.

وتفصيلًا: أشار "غايان" إلى أن أسبوع موريشيوس في المملكة العربية السعودية هو برنامج متعدد الأوجه للفعاليات الترويجية، ويشمل الفعاليات السياحية، وورش عمل في صناعة السفر، واجتماعات فردية بين 25 من الشركات العاملة في مجال السياحة في موريشيوس، ووكالات السفر السعودية، بالإضافة إلى معرض للتصوير الفوتوغرافي يسلط الضوء على مناطق الجذب السياحي في موريشيوس، مؤتمر صحفي، مسيرة ثقافية.

ولفت الوزير إلى أن جميع الأطعمة المقدمة في مطاعم موريشيوس ومحلات البيع تكون حلالًا ويمكن للسعوديين تذوق الأطباق المحلية في أي مطعم أو منفذ من اختيارهم دون أي مخاوف.

وبلغ عدد الزوار من السعودية إلى موريشيوس 16 ألف زائر في 2018م، بزيادة قدرها 221 ٪ ، مقارنة بعدد الزوار من المملكة العربية السعودية في عام 2017 الذي بلغ 5500 ؛ مما يجعل المملكة العربية السعودية حاليًّا في المرتبة الثانية عشرة لأهم الأسواق الدولية للمسافرين إلى موريشيوس.

جاء ذلك على هامش مشاركة موريشيوس في معرض الرياض المقام في فندق الفيصلية خلال الفترة من 28-30 مارس الجاري.

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