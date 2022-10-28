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"شرطة المدينة" تطيح بمقيمَيْن نشرا إعلانًا احتياليًّا لتعديل الحالة الصحية إلى "محصن"

للحصول على مبالغ مالية.. واتُّخذت بحقهما الإجراءات النظامية وتمَّت إحالتهما للنيابة

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، المقدم حسين القحطاني، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال أسفرت عن تحديد هوية شخصَيْن، والقبض عليهما؛ لنشرهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي إعلانًا احتياليًّا عن تعديل الحالة الصحية في تطبيق "توكلنا" إلى "محصن" مقابل الحصول على مبالغ مالية.

وتفصيلاً، أوضح "القحطاني" أن المقيمَيْن من الجنسيتَيْن اليمنية والباكستانية، وفي العقدَيْن الثاني والثالث من العمر، وجرى إيقافهما، واتُّخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

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"شرطة المدينة" تطيح بمقيمَيْن نشرا إعلانًا احتياليًّا لتعديل الحالة الصحية إلى "محصن"
سبق

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، المقدم حسين القحطاني، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال أسفرت عن تحديد هوية شخصَيْن، والقبض عليهما؛ لنشرهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي إعلانًا احتياليًّا عن تعديل الحالة الصحية في تطبيق "توكلنا" إلى "محصن" مقابل الحصول على مبالغ مالية.

وتفصيلاً، أوضح "القحطاني" أن المقيمَيْن من الجنسيتَيْن اليمنية والباكستانية، وفي العقدَيْن الثاني والثالث من العمر، وجرى إيقافهما، واتُّخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

28 أكتوبر 2021 - 22 ربيع الأول 1443
12:18 AM

"شرطة المدينة" تطيح بمقيمَيْن نشرا إعلانًا احتياليًّا لتعديل الحالة الصحية إلى "محصن"

للحصول على مبالغ مالية.. واتُّخذت بحقهما الإجراءات النظامية وتمَّت إحالتهما للنيابة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، المقدم حسين القحطاني، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال أسفرت عن تحديد هوية شخصَيْن، والقبض عليهما؛ لنشرهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي إعلانًا احتياليًّا عن تعديل الحالة الصحية في تطبيق "توكلنا" إلى "محصن" مقابل الحصول على مبالغ مالية.

وتفصيلاً، أوضح "القحطاني" أن المقيمَيْن من الجنسيتَيْن اليمنية والباكستانية، وفي العقدَيْن الثاني والثالث من العمر، وجرى إيقافهما، واتُّخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

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