أصدر "أمن الطرق" تنبيهًا لمستخدمي الطرق بمنطقة مكة المكرمة في كلٍّ من: "أضم- بني يزيد – ميسان"، مفاده أن المنطقة قد تشهد هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة. وجاء في التنبيه أن هذه الحالة قد تؤدي إلى نشاط في الرياح السطحية؛ مما يحد من مدى الرؤية الأفقية. ودعا أمن الطرق مستخدمي الطرق إلى ضرورة توخي الحيطة أثناء القيادة.

تنبيه لمستخدمي طرق "أضم وبني يزيد وميسان": أمطار غزيرة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-01-01 أصدر "أمن الطرق" تنبيهًا لمستخدمي الطرق بمنطقة مكة المكرمة في كلٍّ من: "أضم- بني يزيد – ميسان"، مفاده أن المنطقة قد تشهد هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة.



وجاء في التنبيه أن هذه الحالة قد تؤدي إلى نشاط في الرياح السطحية؛ مما يحد من مدى الرؤية الأفقية.



ودعا أمن الطرق مستخدمي الطرق إلى ضرورة توخي الحيطة أثناء القيادة.

01 يناير 2022 - 28 جمادى الأول 1443 12:45 PM

اخر تعديل 01 يناير 2022 - 28 جمادى الأول 1443 02:56 PM

تنبيه لمستخدمي طرق "أضم وبني يزيد وميسان": أمطار غزيرة قد تؤدي إلى نشاط في الرياح السطحية مما يحد من مدى الرؤية الأفقية





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أصدر "أمن الطرق" تنبيهًا لمستخدمي الطرق بمنطقة مكة المكرمة في كلٍّ من: "أضم- بني يزيد – ميسان"، مفاده أن المنطقة قد تشهد هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة.



وجاء في التنبيه أن هذه الحالة قد تؤدي إلى نشاط في الرياح السطحية؛ مما يحد من مدى الرؤية الأفقية.



ودعا أمن الطرق مستخدمي الطرق إلى ضرورة توخي الحيطة أثناء القيادة.