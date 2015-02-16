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فلكية جدة: "قمر رجب" يكتمل بدرًا اليوم.. سيكون مشاهدًا طوال الليل

أبو زاهرة: سيلاحظ أن الحجم الظاهري له كبير ولونه أحمر أو برتقالي

يُرصد بسماء السعودية والوطن العربي اليوم الأربعاء، القمر البدر لشهر رجب، وسيكون مشاهدًا طوال الليل.

وقال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة: سيشرق القمر من الأفق الشرقي (الشمال الشرقي) مع غروب الشمس، وسيحاكي المسار الظاهري لشمس يونيو؛ حيث يسلك المسار المرتفع في السماء، وسيلاحظ أن الحجم الظاهري للقمر كبير أثناء شروقه عندما يكون بالقرب من الأفق، ومن الممكن أن يكون لونه أحمر أو برتقاليًّا بسبب الغلاف الجوي لكوكبنا.

وأضاف أبو زاهرة: بشكل عام يمكن القول إن القمر بدر طوال الليل، ولكن علميًّا تطلق تسمية القمر البدر عند اللحظة التي يكون فيها القمر بزاوية 180 درجة من الشمس وسوف يحدث ذلك عند الساعة 07:56 مساءً بتوقيت مكة (04:56 مساءً بتوقيت غرينتش)، ويكون أكمَلَ نصف مداره حول الأرض خلال الشهر.

وأكمل: يتبع ذلك وصول القمر إلى أعلى نقطة في السماء بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي، وسيغرب في ألافق الغربي (الشمال الغربي) مع شروق شمس الخميس.

وتابع: يُعتبر هذا التوقيت من الشهر مثاليًّا لرصد وتصوير الفوهات المشعة على سطح القمر من خلال المنظار أو تلسكوب صغير؛ خلافًا لبقية التضاريس التي تبدو مسطحة نتيجة لوقوع كامل القمر في نور الشمس.. تلك الفوهات المشعة عبارة عن رواسب لمواد عاكسة ساطعة تمتد من مركز الفوهات نحو الخارج لمئات الكيلومترات، ويُعتقد أن تلك الفوهات حديثة التكوين وتعتبر فوهة "تيخو" أكثر الفوهات إشعاعًا.

وأضاف أبو زاهرة: خلال الليالي المقبلة سيشرق القمر متأخرًا بحوالى الساعة كل يوم، وفي بضعة أيام سيكون مشاهَدًا فقط في سماء الفجر والصباح الباكر، وفي ذلك الوقت يصل إلى مرحلة التربيع الأخير بعد أسبوع من وصوله مرحلة البدر المكتمل.

فلكية جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فلكية جدة: "قمر رجب" يكتمل بدرًا اليوم.. سيكون مشاهدًا طوال الليل
سبق

يُرصد بسماء السعودية والوطن العربي اليوم الأربعاء، القمر البدر لشهر رجب، وسيكون مشاهدًا طوال الليل.

وقال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة: سيشرق القمر من الأفق الشرقي (الشمال الشرقي) مع غروب الشمس، وسيحاكي المسار الظاهري لشمس يونيو؛ حيث يسلك المسار المرتفع في السماء، وسيلاحظ أن الحجم الظاهري للقمر كبير أثناء شروقه عندما يكون بالقرب من الأفق، ومن الممكن أن يكون لونه أحمر أو برتقاليًّا بسبب الغلاف الجوي لكوكبنا.

وأضاف أبو زاهرة: بشكل عام يمكن القول إن القمر بدر طوال الليل، ولكن علميًّا تطلق تسمية القمر البدر عند اللحظة التي يكون فيها القمر بزاوية 180 درجة من الشمس وسوف يحدث ذلك عند الساعة 07:56 مساءً بتوقيت مكة (04:56 مساءً بتوقيت غرينتش)، ويكون أكمَلَ نصف مداره حول الأرض خلال الشهر.

وأكمل: يتبع ذلك وصول القمر إلى أعلى نقطة في السماء بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي، وسيغرب في ألافق الغربي (الشمال الغربي) مع شروق شمس الخميس.

وتابع: يُعتبر هذا التوقيت من الشهر مثاليًّا لرصد وتصوير الفوهات المشعة على سطح القمر من خلال المنظار أو تلسكوب صغير؛ خلافًا لبقية التضاريس التي تبدو مسطحة نتيجة لوقوع كامل القمر في نور الشمس.. تلك الفوهات المشعة عبارة عن رواسب لمواد عاكسة ساطعة تمتد من مركز الفوهات نحو الخارج لمئات الكيلومترات، ويُعتقد أن تلك الفوهات حديثة التكوين وتعتبر فوهة "تيخو" أكثر الفوهات إشعاعًا.

وأضاف أبو زاهرة: خلال الليالي المقبلة سيشرق القمر متأخرًا بحوالى الساعة كل يوم، وفي بضعة أيام سيكون مشاهَدًا فقط في سماء الفجر والصباح الباكر، وفي ذلك الوقت يصل إلى مرحلة التربيع الأخير بعد أسبوع من وصوله مرحلة البدر المكتمل.

16 فبراير 2022 - 15 رجب 1443
09:43 AM

فلكية جدة: "قمر رجب" يكتمل بدرًا اليوم.. سيكون مشاهدًا طوال الليل

أبو زاهرة: سيلاحظ أن الحجم الظاهري له كبير ولونه أحمر أو برتقالي

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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يُرصد بسماء السعودية والوطن العربي اليوم الأربعاء، القمر البدر لشهر رجب، وسيكون مشاهدًا طوال الليل.

وقال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة: سيشرق القمر من الأفق الشرقي (الشمال الشرقي) مع غروب الشمس، وسيحاكي المسار الظاهري لشمس يونيو؛ حيث يسلك المسار المرتفع في السماء، وسيلاحظ أن الحجم الظاهري للقمر كبير أثناء شروقه عندما يكون بالقرب من الأفق، ومن الممكن أن يكون لونه أحمر أو برتقاليًّا بسبب الغلاف الجوي لكوكبنا.

وأضاف أبو زاهرة: بشكل عام يمكن القول إن القمر بدر طوال الليل، ولكن علميًّا تطلق تسمية القمر البدر عند اللحظة التي يكون فيها القمر بزاوية 180 درجة من الشمس وسوف يحدث ذلك عند الساعة 07:56 مساءً بتوقيت مكة (04:56 مساءً بتوقيت غرينتش)، ويكون أكمَلَ نصف مداره حول الأرض خلال الشهر.

وأكمل: يتبع ذلك وصول القمر إلى أعلى نقطة في السماء بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي، وسيغرب في ألافق الغربي (الشمال الغربي) مع شروق شمس الخميس.

وتابع: يُعتبر هذا التوقيت من الشهر مثاليًّا لرصد وتصوير الفوهات المشعة على سطح القمر من خلال المنظار أو تلسكوب صغير؛ خلافًا لبقية التضاريس التي تبدو مسطحة نتيجة لوقوع كامل القمر في نور الشمس.. تلك الفوهات المشعة عبارة عن رواسب لمواد عاكسة ساطعة تمتد من مركز الفوهات نحو الخارج لمئات الكيلومترات، ويُعتقد أن تلك الفوهات حديثة التكوين وتعتبر فوهة "تيخو" أكثر الفوهات إشعاعًا.

وأضاف أبو زاهرة: خلال الليالي المقبلة سيشرق القمر متأخرًا بحوالى الساعة كل يوم، وفي بضعة أيام سيكون مشاهَدًا فقط في سماء الفجر والصباح الباكر، وفي ذلك الوقت يصل إلى مرحلة التربيع الأخير بعد أسبوع من وصوله مرحلة البدر المكتمل.

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