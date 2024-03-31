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الرياض.. تأسيس أول جمعية للرحالة بالمملكة

العاصمة استضافت الاجتماع التحضيري الأول

عُقِد بالرياض الاجتماع التحضيري لتأسيس جمعية الرحالة بحضور رئيس الجمعية إبراهيم المطيري، ونائب الرئيس عاتق آل نامي والأعضاء المؤسسين.

وتُعتبر جمعية الرحالة أول جمعية بالمملكة متخصصة في مجال الترحال، وهي تحت مظلة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وإشراف الهيئة العامة للرياضة.

وتهدف الجمعية لتحقيق آمال وتطلعات عدد كبير من محبي السفر والترحال بالمملكة من خلال توحيد الجهود وتبني مبادراتهم ودعم افراد الجمعية وتمكينهم، مستشرفةً لرؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020.

نوقش في الاجتماع الخطة التشغيلية للجمعية وتوزيع المهام، وتم التصويت بالإجماع على تولي طلال الحربي منصب الأمين العام للجمعية.

وصرّح رئيس مجلس إدارة الجمعية إبراهيم المطيري أن الجمعية اختارت مدينة الرياض مقراً لها، وسيتم فتح فروع لها في العديد من مدن المملكة، لافتاً إلى أن هذه الخطوة هي مكملة لما يشهده هذا المجال من حراك وحب وشغف من قبل شريحة كبيرة من المجتمع، وأن العمل جارٍ من خلال الموقع الإلكتروني للجمعية على فتح المجال للانتساب للجمعية من خلال إصدار عضويات متنوعة تمنح للأعضاء المنتسبين العديد من المزايا والتسهيلات والدعم وتراعي اهتماماتهم واحتياجاتهم.

وثمّن "المطيري" لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية والهيئة العامة الرياضة على ما لقيته الجمعية من دعم ورعاية، متمنياً لمجلس الإدارة التوفيق والنجاح في خدمة أعضاء الجمعية.

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الرياض.. تأسيس أول جمعية للرحالة بالمملكة
سبق

عُقِد بالرياض الاجتماع التحضيري لتأسيس جمعية الرحالة بحضور رئيس الجمعية إبراهيم المطيري، ونائب الرئيس عاتق آل نامي والأعضاء المؤسسين.

وتُعتبر جمعية الرحالة أول جمعية بالمملكة متخصصة في مجال الترحال، وهي تحت مظلة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وإشراف الهيئة العامة للرياضة.

وتهدف الجمعية لتحقيق آمال وتطلعات عدد كبير من محبي السفر والترحال بالمملكة من خلال توحيد الجهود وتبني مبادراتهم ودعم افراد الجمعية وتمكينهم، مستشرفةً لرؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020.

نوقش في الاجتماع الخطة التشغيلية للجمعية وتوزيع المهام، وتم التصويت بالإجماع على تولي طلال الحربي منصب الأمين العام للجمعية.

وصرّح رئيس مجلس إدارة الجمعية إبراهيم المطيري أن الجمعية اختارت مدينة الرياض مقراً لها، وسيتم فتح فروع لها في العديد من مدن المملكة، لافتاً إلى أن هذه الخطوة هي مكملة لما يشهده هذا المجال من حراك وحب وشغف من قبل شريحة كبيرة من المجتمع، وأن العمل جارٍ من خلال الموقع الإلكتروني للجمعية على فتح المجال للانتساب للجمعية من خلال إصدار عضويات متنوعة تمنح للأعضاء المنتسبين العديد من المزايا والتسهيلات والدعم وتراعي اهتماماتهم واحتياجاتهم.

وثمّن "المطيري" لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية والهيئة العامة الرياضة على ما لقيته الجمعية من دعم ورعاية، متمنياً لمجلس الإدارة التوفيق والنجاح في خدمة أعضاء الجمعية.

31 مارس 2019 - 24 رجب 1440
02:47 PM

الرياض.. تأسيس أول جمعية للرحالة بالمملكة

العاصمة استضافت الاجتماع التحضيري الأول

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عُقِد بالرياض الاجتماع التحضيري لتأسيس جمعية الرحالة بحضور رئيس الجمعية إبراهيم المطيري، ونائب الرئيس عاتق آل نامي والأعضاء المؤسسين.

وتُعتبر جمعية الرحالة أول جمعية بالمملكة متخصصة في مجال الترحال، وهي تحت مظلة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وإشراف الهيئة العامة للرياضة.

وتهدف الجمعية لتحقيق آمال وتطلعات عدد كبير من محبي السفر والترحال بالمملكة من خلال توحيد الجهود وتبني مبادراتهم ودعم افراد الجمعية وتمكينهم، مستشرفةً لرؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020.

نوقش في الاجتماع الخطة التشغيلية للجمعية وتوزيع المهام، وتم التصويت بالإجماع على تولي طلال الحربي منصب الأمين العام للجمعية.

وصرّح رئيس مجلس إدارة الجمعية إبراهيم المطيري أن الجمعية اختارت مدينة الرياض مقراً لها، وسيتم فتح فروع لها في العديد من مدن المملكة، لافتاً إلى أن هذه الخطوة هي مكملة لما يشهده هذا المجال من حراك وحب وشغف من قبل شريحة كبيرة من المجتمع، وأن العمل جارٍ من خلال الموقع الإلكتروني للجمعية على فتح المجال للانتساب للجمعية من خلال إصدار عضويات متنوعة تمنح للأعضاء المنتسبين العديد من المزايا والتسهيلات والدعم وتراعي اهتماماتهم واحتياجاتهم.

وثمّن "المطيري" لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية والهيئة العامة الرياضة على ما لقيته الجمعية من دعم ورعاية، متمنياً لمجلس الإدارة التوفيق والنجاح في خدمة أعضاء الجمعية.

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