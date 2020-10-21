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دون الكشف عن التفاصيل.. "الصبحي" تعاوني لثلاث سنوات

أعلن نادي التعاون تعاقده رسميّاً مع المدافع نواف الصبحي لمدة ثلاث سنوات قادمًا من نادي الفيحاء، دون الكشف عن التفاصيل المالية للصفقة.

ونشر الحساب الرسمي للنادي عبر موقع "تويتر" تغريدة مساء اليوم قال فيها: "أنهت إدارة النادي المكلفة برئاسة علي الشايعي رسميّاً إجراءات التوقيع مع لاعب نادي الفيحاء المدافع نواف الصبحي ليمثل التعاون بعقد يمتد لـ3 مواسم.

وتابع: "وقد تمت مراسم التوقيع بحضور رئيس النادي، واللاعب، ووسيط اللاعبين هشام العريني".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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دون الكشف عن التفاصيل.. "الصبحي" تعاوني لثلاث سنوات
سبق

أعلن نادي التعاون تعاقده رسميّاً مع المدافع نواف الصبحي لمدة ثلاث سنوات قادمًا من نادي الفيحاء، دون الكشف عن التفاصيل المالية للصفقة.

ونشر الحساب الرسمي للنادي عبر موقع "تويتر" تغريدة مساء اليوم قال فيها: "أنهت إدارة النادي المكلفة برئاسة علي الشايعي رسميّاً إجراءات التوقيع مع لاعب نادي الفيحاء المدافع نواف الصبحي ليمثل التعاون بعقد يمتد لـ3 مواسم.

وتابع: "وقد تمت مراسم التوقيع بحضور رئيس النادي، واللاعب، ووسيط اللاعبين هشام العريني".

21 أكتوبر 2020 - 4 ربيع الأول 1442
07:00 PM

دون الكشف عن التفاصيل.. "الصبحي" تعاوني لثلاث سنوات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن نادي التعاون تعاقده رسميّاً مع المدافع نواف الصبحي لمدة ثلاث سنوات قادمًا من نادي الفيحاء، دون الكشف عن التفاصيل المالية للصفقة.

ونشر الحساب الرسمي للنادي عبر موقع "تويتر" تغريدة مساء اليوم قال فيها: "أنهت إدارة النادي المكلفة برئاسة علي الشايعي رسميّاً إجراءات التوقيع مع لاعب نادي الفيحاء المدافع نواف الصبحي ليمثل التعاون بعقد يمتد لـ3 مواسم.

وتابع: "وقد تمت مراسم التوقيع بحضور رئيس النادي، واللاعب، ووسيط اللاعبين هشام العريني".

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