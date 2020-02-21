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"الصحة": تسجيل 1052 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 2036 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الصحة": تسجيل 1052 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 2036 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 21 فبراير 2022، تسجيل 1052 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 740396 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 2036 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 713592 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 8986 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 795 حالة.

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

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"الصحة": تسجيل 1052 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 2036 خلال الـ24 ساعة الماضية
سبق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 21 فبراير 2022، تسجيل 1052 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 740396 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 2036 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 713592 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 8986 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 795 حالة.

21 فبراير 2022 - 20 رجب 1443
12:03 PM

"الصحة": تسجيل 1052 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 2036 خلال الـ24 ساعة الماضية

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عبدالله البرقاوي - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 21 فبراير 2022، تسجيل 1052 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 740396 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 2036 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 713592 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 8986 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 795 حالة.

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200 مليار دولار ..

04 فبراير
10,200
142 مليون ..

142 مليون ..

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201,250 سيارة ..

05 يوليو
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