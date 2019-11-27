"جوشوا" و"رويز" يصلان إلى المملكة استعداداً لنزالهما التاريخي في الـ7 من ديسمبر المقبل

ضمن فعاليات موسم الدرعية.. وتحت شعار "كن جزءاً من التاريخ"

وصل إلى المملكة طرفا نزال الدرعية التاريخي للملاكمة، البطلان العالميان أندي رويز جونيور، وأنطوني جوشوا، لدخول معسكر إعدادي قبيل خوض النزال المنتظر الذي سيقام يوم السبت 7 ديسمبر 2019 بميدان الدرعية الذي يتسع لـ 15 ألف متفرج، وذلك ضمن فعاليات موسم الدرعية.

وعبر بطل العالم أندي رويز جونيور عن ثقته بنفسه وأدائه في المباراة المرتقبة قائلاً: "أشعر بأنني في حالة جيدة لخوض هذا النزال، لقد صنعت التاريخ في نيويورك، وسأعيد صناعته مجدداً في المملكة العربية السعودية أمام الجمهور السعودي الذي أتشوق للقائه في مدرجات الحلبة".

وأضاف "رويز": "أنا في أتم الجاهزية لخوض هذا التحدي الكبير أمام جوشوا، وأشعر بأنني سأكسب التحدي أمام أنظار العالم، فلقد وصلت لمرحلة متقدمة من التحضير الذهني والنفسي التي تجعلني قادراً على الفوز بهذه المواجهة".

من جهته، قال الطرف الثاني في النزال الملاكم آنتوني جوشوا: "ستكون ليلة تاريخية سيتحدث عنها كل من حضرها لأحفادهم مستقبلاً، ليلة كتلك الليالي الاستثنائية في الملاكمة، وسأسعى بكل قوة لكسب النزال والتحدي أمام خصم قوي وعنيد".

وأضاف: "أنا سعيد بخوض هذا النزال لأول مرة في المملكة العربية السعودية، فلقد أخذت انطباعاً رائعاً منذ عقد المؤتمر الصحفي قبل أشهر هنا في الدرعية، وجدت الجميع متحمس لهذا النزال ووجدت الشعب السعودي المضياف متحمساً لهذه المواجهة، خصوصاً القائمين على هذا الحدث الكبير الذين وجدت عملهم المميز على أرض الميدان، وأعدكم جميعاً بأنها ستكون ليلة استثنائية وللتاريخ".

فيما علّق المدير الإداري للشركة المنظمة للنزال "إيديهيرن" قائلاً: "جمالية الميدان والموقع تأخذ الأنفاس، هذا بالإضافة إلى الفعاليات التي ستقام في الليلة التي تسبق الحدث، لن تكون هذه المواجهة كسابقاتها مما أعتدنا على رؤيته في الملاكمة، فالعمل هنا ضخم جداً واستثنائي لنجاح هذا النزال الذي أعتقد أنه سيكون حديث العالم".

وبدأت جماهير البطلين من أكثر من 60 دولة بالعالم باستخراج تأشيرات السياحة التي تخول لهم القدوم للمملكة ومتابعة الحدث من جوار الحلبة بعد التسهيلات التي تم توفيرها للسياح الأجانب التي تتيح لهم الحصول على تأشيرة دخول المملكة عبر منصة "شارك" بكل سهولة، في حين تقدم عدد كبير من رجال الإعلام الدولي الأجنبي بطلب تصاريح حضور وتغطية اللقاء، حيث بدأت الهيئة العامة للرياضة وبالتنسيق المباشر مع الشركة المسوقة للنزال بالعمل على تنسيق دخول الصحافة الأجنبية وتوفير المقاعد الخاصة بهم.

يشار إلى أن ميدان الدرعية الذي سيحتضن هذا التنافس قد تم تشييده خصيصاً لهذه المناسبة في زمن قصير منذ 7 أكتوبر الماضي، وبمشاركة أكثر من 200 مهندس وخبير على مساحة تبلغ 10 آلاف متر مربع، وتتسع المدرجات لـ 15 ألف متفرج، فيما سيشرف على تنظيم هذا الحدث أكثر من 2000 موظف، كما تتوفر التذاكر الخاصة للجماهير الراغبة في حضور هذا النزال على الموقع الإلكتروني الخاص بموسم الدرعية www.diriyahseason.sa التي شارفت على النهاية.