في دوري الأولى: مواجهة مثيرة تجمع ضمك بالخليج

خمس مباريات في انطلاقة الجولة 32

تنطلق غداً الثلاثاء، مباريات الجولة الـ32 من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة لكرة القدم.

وعلى الملعب الرديف للأمير فيصل بن فهد بالرياض يلتقي الكوكب السادس عشر برصيد 37 نقطة، مع ضيفه الجبلين الرابع عشر بـ40 نقطة.

ويستضيف ضمك الثاني بـ56 نقطة نظيره الخليج الثالث برصيد 51 نقطة، وعلى ملعب نادي الباطن يلتقي القيصومة السابع عشر بـ36 نقطة مع ضيفه هجر التاسع برصيد 42 نقطة.

ويلتقي الطائي العاشر برصيد 41 نقطة نظيره النجوم الثاني عشر بـ40 نقطة، وتختتم مباريات الجولة بنفس اليوم باللقاء الذي يجمع العدالة الرابع بـ49 نقطة وضيفه جدة الخامس بـ5 نقاط أقل، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.