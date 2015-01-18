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"المنشآت التدريبية" بتبوك تستقبل  8 آلاف متدرب ومتدربة بالفصل التدريبي الثاني

"البلوي"  تفقد عددًا من المنشآت واطلع على آلية تطبيق الإجراءات الاحترازية

استقبلت المنشآت التدريبية التابعة للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك أمس، أكثر من 8 آلاف متدرب ومتدربة في مختلف المهن والتخصصات، مع بداية الفصل التدريبي الثاني للعام 1443 هـ .

وتفقد مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك المهندس علي بن مرزوق البلوي ميدانيًا انطلاقة التدريب للفصل الحالي ، حيث زار عددًا من المنشآت وتجول في المباني والفصول التدريبية، ووقف على آلية تطبيق أدق الإجراءات الاحترازية الصادرة عن الجهات المختصة، مؤكدًا حرص الإدارة على بدء فصل تدريبي مليء بالنشاط والتفوق والتميز.

وقال: إن العودة لمقاعد التدريب شملت في ظل الآليات المشددة من الإجراءات الوقائية لضمان سلامة الجميع ، بـ 3 كليات للبنين وكلية للبنات، و3 أفرع للكليات، و5 معاهد، ومعهد للتدريب بالسجون.

وشدد على قيام انتهاء المنشآت من استعداداتها مبكرًا من حيث التجهيز والترتيب بما يليق بأبنائنا المتدربين والمتدربات، مع الحرص التام على سلامتهم وسلامة المجتمع، فإن من أولى الأولويات الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية الصادرة عن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والجهات ذات العلاقة، التي تهتم بالتدريب الحضوري وتوفر كامل التجهيزات والاحترازات التي تضمن سلامة أبنائها وبناتها وتحثهم على البروتوكولات الوقائية المتبعة من لبس الكمام والتباعد والحرص على أخذ اللقاح.

ونوه "البلوي" بدعم وتوجيهات الأمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك، وبمتابعة محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، وحرصهم على أبنائهم المتدربين والمتدربات.

وكانت قيادات "التدريب التقني" بالمنطقة قامت بجولات ميدانية للتأكد من مدى تطبيق المنشآت التدريبية لخطط المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ، في استقبال المتدربين والمتدربات، وتوزيع المقررات وتطبيق الجدول التدريبي منذ الفترة الأولى وجميع المشروعات والاستعدادات والتجهيزات التي قدّمتها المنشآت التدريبية بكامل طاقتها الاستيعابية.

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"المنشآت التدريبية" بتبوك تستقبل  8 آلاف متدرب ومتدربة بالفصل التدريبي الثاني
سبق

استقبلت المنشآت التدريبية التابعة للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك أمس، أكثر من 8 آلاف متدرب ومتدربة في مختلف المهن والتخصصات، مع بداية الفصل التدريبي الثاني للعام 1443 هـ .

وتفقد مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك المهندس علي بن مرزوق البلوي ميدانيًا انطلاقة التدريب للفصل الحالي ، حيث زار عددًا من المنشآت وتجول في المباني والفصول التدريبية، ووقف على آلية تطبيق أدق الإجراءات الاحترازية الصادرة عن الجهات المختصة، مؤكدًا حرص الإدارة على بدء فصل تدريبي مليء بالنشاط والتفوق والتميز.

وقال: إن العودة لمقاعد التدريب شملت في ظل الآليات المشددة من الإجراءات الوقائية لضمان سلامة الجميع ، بـ 3 كليات للبنين وكلية للبنات، و3 أفرع للكليات، و5 معاهد، ومعهد للتدريب بالسجون.

وشدد على قيام انتهاء المنشآت من استعداداتها مبكرًا من حيث التجهيز والترتيب بما يليق بأبنائنا المتدربين والمتدربات، مع الحرص التام على سلامتهم وسلامة المجتمع، فإن من أولى الأولويات الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية الصادرة عن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والجهات ذات العلاقة، التي تهتم بالتدريب الحضوري وتوفر كامل التجهيزات والاحترازات التي تضمن سلامة أبنائها وبناتها وتحثهم على البروتوكولات الوقائية المتبعة من لبس الكمام والتباعد والحرص على أخذ اللقاح.

ونوه "البلوي" بدعم وتوجيهات الأمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك، وبمتابعة محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، وحرصهم على أبنائهم المتدربين والمتدربات.

وكانت قيادات "التدريب التقني" بالمنطقة قامت بجولات ميدانية للتأكد من مدى تطبيق المنشآت التدريبية لخطط المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ، في استقبال المتدربين والمتدربات، وتوزيع المقررات وتطبيق الجدول التدريبي منذ الفترة الأولى وجميع المشروعات والاستعدادات والتجهيزات التي قدّمتها المنشآت التدريبية بكامل طاقتها الاستيعابية.

17 يناير 2022 - 14 جمادى الآخر 1443
09:19 PM

"المنشآت التدريبية" بتبوك تستقبل  8 آلاف متدرب ومتدربة بالفصل التدريبي الثاني

"البلوي"  تفقد عددًا من المنشآت واطلع على آلية تطبيق الإجراءات الاحترازية

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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استقبلت المنشآت التدريبية التابعة للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك أمس، أكثر من 8 آلاف متدرب ومتدربة في مختلف المهن والتخصصات، مع بداية الفصل التدريبي الثاني للعام 1443 هـ .

وتفقد مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك المهندس علي بن مرزوق البلوي ميدانيًا انطلاقة التدريب للفصل الحالي ، حيث زار عددًا من المنشآت وتجول في المباني والفصول التدريبية، ووقف على آلية تطبيق أدق الإجراءات الاحترازية الصادرة عن الجهات المختصة، مؤكدًا حرص الإدارة على بدء فصل تدريبي مليء بالنشاط والتفوق والتميز.

وقال: إن العودة لمقاعد التدريب شملت في ظل الآليات المشددة من الإجراءات الوقائية لضمان سلامة الجميع ، بـ 3 كليات للبنين وكلية للبنات، و3 أفرع للكليات، و5 معاهد، ومعهد للتدريب بالسجون.

وشدد على قيام انتهاء المنشآت من استعداداتها مبكرًا من حيث التجهيز والترتيب بما يليق بأبنائنا المتدربين والمتدربات، مع الحرص التام على سلامتهم وسلامة المجتمع، فإن من أولى الأولويات الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية الصادرة عن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والجهات ذات العلاقة، التي تهتم بالتدريب الحضوري وتوفر كامل التجهيزات والاحترازات التي تضمن سلامة أبنائها وبناتها وتحثهم على البروتوكولات الوقائية المتبعة من لبس الكمام والتباعد والحرص على أخذ اللقاح.

ونوه "البلوي" بدعم وتوجيهات الأمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك، وبمتابعة محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، وحرصهم على أبنائهم المتدربين والمتدربات.

وكانت قيادات "التدريب التقني" بالمنطقة قامت بجولات ميدانية للتأكد من مدى تطبيق المنشآت التدريبية لخطط المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ، في استقبال المتدربين والمتدربات، وتوزيع المقررات وتطبيق الجدول التدريبي منذ الفترة الأولى وجميع المشروعات والاستعدادات والتجهيزات التي قدّمتها المنشآت التدريبية بكامل طاقتها الاستيعابية.

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