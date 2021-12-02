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جناح المملكة في "إكسبو 2020 دبي" يسلط الضوء على السينما السعودية

عرض عددًا من الأفلام التي تجسد المواهب وتعكس نوعية وأصالة الإبداع

سلط جناح المملكة العربية السعودية المشارك في معرض "إكسبو 2020 دبي" الضوء على المشهد السينمائي في المملكة، وذلك ضمن فعاليات النافذة الثانية من برنامجه الثقافي الجديد "16 نافذة"الذي يحتفي بالقطاعات الثقافية المختلفة التي تشكل ملامح المشهد الثقافي السعودي.

وتفصيلاً؛ عرضت قاعة السينما في جناح المملكة، عددًا من الأفلام السينمائية السعودية، التي تعكس نوعية وأصالة الإبداع، وقوة المواهب السعودية العاملة في الحقل السينمائي، حيث حظيت هذه العروض بإقبال لافت من زوار الجناح في المعرض الدولي،إذْ تابعوا عرض الجناح الفيلم القصير "خمسون ألف صورة"، والفيلم الكرتوني "أساطير من قادم الزمان"، وذلك بواقع ثلاثة عروض لكل واحد منها على مدار اليوم.

ويعد الفيلم القصير "خمسون ألف صورة" لمخرجه السعودي عبد الجليل الناصر، واحدًا من أبرز الإنتاجات السينمائية السعودية التي أطلت على الساحة خلال العام الماضي، حيث نجح الفيلم في حصد مجموعة من الجوائز المرموقة خلال جولته في عددٍ من المهرجانات السينمائية ومن بينها مهرجان "الشارقة السينمائي الدولي للأطفال" الذي توجّه بجائزة أفضل فيلم خليجي قصير، وكذلك مهرجان "دبلن للفيلم العربي" وغيرها من المهرجانات العربية والعالمية.

كما تضمنت الفعالية أيضًا عرض فيلم "أساطير من قادم الزمان" الذي يعد جزءًا من سلسلة كرتونية تحمل الاسم ذاته، وهي من إنتاج شركة "مانجا للإنتاج" التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان (مسك) الخيرية، ويتميز هذا المسلسل الذي نجح في تحقيق أصداء إيجابية واستقطاب الملايين من المشاهدات، بتسليطه الضوء على مجموعة من أجمل الحكايات والقصص التراثية السعودية ومن الجزيرة العربية التي ترويها الجدة "أسماء" لأحفادها وقطهم الآلي "أنيس"، حيث تسعى من خلالها إلى تقديم النصائح وحِكَم الماضي في شكل أحداث ومحطات زمنية، فيما تكمن جمالية هذا الفيلم في كونه يحتفي باللغة العربية ويربط الأطفال بالمستقبل، فضلاً عن تقديمه محتوى إبداعيًا ملهمًا.

على صعيد متصل، نظم القائمون على جناح المملكة في معرض "إكسبو 2020 دبي" تجربة سينمائية فريدة، وذلك من خلال قاعة سينمائية خاصة،أُنشِئت خصيصًا لهذا العرض، ذات تجربة تفاعلية مع نجوم السينما والشخصيات العالمية الخارقة في مسلسلات الحركة (الانيميشن)، حيث شهدت التجربة مشاركة واسعة من مختلف الجنسيات والفئات العمرية، في الوقت الذي غصت الساحة الأمامية للجناح بالزوار.

وتضمنت التجربة التفاعلية الجديدة، إتاحة الفرصة لالتقاط صورة بانورامية بدرجة 360 درجة في قاعة السينما الخارجية، لتجري بعد ذلك عملية معالجة درامية سريعة للصورة وتحويلها إلى مقطع فيديو مدمج وسط مشاهد من أفلام المغامرات والحركة، استمد مصمموها مواقعها من طبيعة المملكة ومدينة نيوم المستقبلية، فيما تمت إضافة مؤثرات فنية تحاكي خوض مغامرة التجول بين المباني الشاهقة أو ممارسة رياضة التزلج، فيما يمكن للزوار بعد إتمام هذه التجربة تلقي نسخة من الفيلم، عبر البريد الإلكتروني.

وكان جناح المملكة في "إكسبو 2020 دبي"، قد أعلن إطلاق برنامج "16 نافذة" الثقافي" بهدف دعم وتعزيز قطاعات الثقافة والمواهب والمواقع والإبداع المتنوعة في المملكة، وإظهار الجوهر الحقيقي للثقافة السعودية من خلال الجمع بين أفضل الخبرات والكفاءات السعودية العاملة في مجال الفكر والثقافة والإبداع.

وقد صُمِّمَت الأنشطة المتنوعة التي ستمتد على مدار 16 أسبوعًا، لتنطلق، كتجربة ثقافية متفردة تأخذ الجمهور في رحلة تواصلية وتفاعلية، بهدف بناء تجربة فريدة تجذب زوار جناح المملكة في المعرض الدولي، تماشيًا مع المحاور الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030،المتمثلة في بناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.

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جناح المملكة في "إكسبو 2020 دبي" يسلط الضوء على السينما السعودية
سبق

سلط جناح المملكة العربية السعودية المشارك في معرض "إكسبو 2020 دبي" الضوء على المشهد السينمائي في المملكة، وذلك ضمن فعاليات النافذة الثانية من برنامجه الثقافي الجديد "16 نافذة"الذي يحتفي بالقطاعات الثقافية المختلفة التي تشكل ملامح المشهد الثقافي السعودي.

وتفصيلاً؛ عرضت قاعة السينما في جناح المملكة، عددًا من الأفلام السينمائية السعودية، التي تعكس نوعية وأصالة الإبداع، وقوة المواهب السعودية العاملة في الحقل السينمائي، حيث حظيت هذه العروض بإقبال لافت من زوار الجناح في المعرض الدولي،إذْ تابعوا عرض الجناح الفيلم القصير "خمسون ألف صورة"، والفيلم الكرتوني "أساطير من قادم الزمان"، وذلك بواقع ثلاثة عروض لكل واحد منها على مدار اليوم.

ويعد الفيلم القصير "خمسون ألف صورة" لمخرجه السعودي عبد الجليل الناصر، واحدًا من أبرز الإنتاجات السينمائية السعودية التي أطلت على الساحة خلال العام الماضي، حيث نجح الفيلم في حصد مجموعة من الجوائز المرموقة خلال جولته في عددٍ من المهرجانات السينمائية ومن بينها مهرجان "الشارقة السينمائي الدولي للأطفال" الذي توجّه بجائزة أفضل فيلم خليجي قصير، وكذلك مهرجان "دبلن للفيلم العربي" وغيرها من المهرجانات العربية والعالمية.

كما تضمنت الفعالية أيضًا عرض فيلم "أساطير من قادم الزمان" الذي يعد جزءًا من سلسلة كرتونية تحمل الاسم ذاته، وهي من إنتاج شركة "مانجا للإنتاج" التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان (مسك) الخيرية، ويتميز هذا المسلسل الذي نجح في تحقيق أصداء إيجابية واستقطاب الملايين من المشاهدات، بتسليطه الضوء على مجموعة من أجمل الحكايات والقصص التراثية السعودية ومن الجزيرة العربية التي ترويها الجدة "أسماء" لأحفادها وقطهم الآلي "أنيس"، حيث تسعى من خلالها إلى تقديم النصائح وحِكَم الماضي في شكل أحداث ومحطات زمنية، فيما تكمن جمالية هذا الفيلم في كونه يحتفي باللغة العربية ويربط الأطفال بالمستقبل، فضلاً عن تقديمه محتوى إبداعيًا ملهمًا.

على صعيد متصل، نظم القائمون على جناح المملكة في معرض "إكسبو 2020 دبي" تجربة سينمائية فريدة، وذلك من خلال قاعة سينمائية خاصة،أُنشِئت خصيصًا لهذا العرض، ذات تجربة تفاعلية مع نجوم السينما والشخصيات العالمية الخارقة في مسلسلات الحركة (الانيميشن)، حيث شهدت التجربة مشاركة واسعة من مختلف الجنسيات والفئات العمرية، في الوقت الذي غصت الساحة الأمامية للجناح بالزوار.

وتضمنت التجربة التفاعلية الجديدة، إتاحة الفرصة لالتقاط صورة بانورامية بدرجة 360 درجة في قاعة السينما الخارجية، لتجري بعد ذلك عملية معالجة درامية سريعة للصورة وتحويلها إلى مقطع فيديو مدمج وسط مشاهد من أفلام المغامرات والحركة، استمد مصمموها مواقعها من طبيعة المملكة ومدينة نيوم المستقبلية، فيما تمت إضافة مؤثرات فنية تحاكي خوض مغامرة التجول بين المباني الشاهقة أو ممارسة رياضة التزلج، فيما يمكن للزوار بعد إتمام هذه التجربة تلقي نسخة من الفيلم، عبر البريد الإلكتروني.

وكان جناح المملكة في "إكسبو 2020 دبي"، قد أعلن إطلاق برنامج "16 نافذة" الثقافي" بهدف دعم وتعزيز قطاعات الثقافة والمواهب والمواقع والإبداع المتنوعة في المملكة، وإظهار الجوهر الحقيقي للثقافة السعودية من خلال الجمع بين أفضل الخبرات والكفاءات السعودية العاملة في مجال الفكر والثقافة والإبداع.

وقد صُمِّمَت الأنشطة المتنوعة التي ستمتد على مدار 16 أسبوعًا، لتنطلق، كتجربة ثقافية متفردة تأخذ الجمهور في رحلة تواصلية وتفاعلية، بهدف بناء تجربة فريدة تجذب زوار جناح المملكة في المعرض الدولي، تماشيًا مع المحاور الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030،المتمثلة في بناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.

02 ديسمبر 2021 - 27 ربيع الآخر 1443
01:03 AM

جناح المملكة في "إكسبو 2020 دبي" يسلط الضوء على السينما السعودية

عرض عددًا من الأفلام التي تجسد المواهب وتعكس نوعية وأصالة الإبداع

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - دبي
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سلط جناح المملكة العربية السعودية المشارك في معرض "إكسبو 2020 دبي" الضوء على المشهد السينمائي في المملكة، وذلك ضمن فعاليات النافذة الثانية من برنامجه الثقافي الجديد "16 نافذة"الذي يحتفي بالقطاعات الثقافية المختلفة التي تشكل ملامح المشهد الثقافي السعودي.

وتفصيلاً؛ عرضت قاعة السينما في جناح المملكة، عددًا من الأفلام السينمائية السعودية، التي تعكس نوعية وأصالة الإبداع، وقوة المواهب السعودية العاملة في الحقل السينمائي، حيث حظيت هذه العروض بإقبال لافت من زوار الجناح في المعرض الدولي،إذْ تابعوا عرض الجناح الفيلم القصير "خمسون ألف صورة"، والفيلم الكرتوني "أساطير من قادم الزمان"، وذلك بواقع ثلاثة عروض لكل واحد منها على مدار اليوم.

ويعد الفيلم القصير "خمسون ألف صورة" لمخرجه السعودي عبد الجليل الناصر، واحدًا من أبرز الإنتاجات السينمائية السعودية التي أطلت على الساحة خلال العام الماضي، حيث نجح الفيلم في حصد مجموعة من الجوائز المرموقة خلال جولته في عددٍ من المهرجانات السينمائية ومن بينها مهرجان "الشارقة السينمائي الدولي للأطفال" الذي توجّه بجائزة أفضل فيلم خليجي قصير، وكذلك مهرجان "دبلن للفيلم العربي" وغيرها من المهرجانات العربية والعالمية.

كما تضمنت الفعالية أيضًا عرض فيلم "أساطير من قادم الزمان" الذي يعد جزءًا من سلسلة كرتونية تحمل الاسم ذاته، وهي من إنتاج شركة "مانجا للإنتاج" التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان (مسك) الخيرية، ويتميز هذا المسلسل الذي نجح في تحقيق أصداء إيجابية واستقطاب الملايين من المشاهدات، بتسليطه الضوء على مجموعة من أجمل الحكايات والقصص التراثية السعودية ومن الجزيرة العربية التي ترويها الجدة "أسماء" لأحفادها وقطهم الآلي "أنيس"، حيث تسعى من خلالها إلى تقديم النصائح وحِكَم الماضي في شكل أحداث ومحطات زمنية، فيما تكمن جمالية هذا الفيلم في كونه يحتفي باللغة العربية ويربط الأطفال بالمستقبل، فضلاً عن تقديمه محتوى إبداعيًا ملهمًا.

على صعيد متصل، نظم القائمون على جناح المملكة في معرض "إكسبو 2020 دبي" تجربة سينمائية فريدة، وذلك من خلال قاعة سينمائية خاصة،أُنشِئت خصيصًا لهذا العرض، ذات تجربة تفاعلية مع نجوم السينما والشخصيات العالمية الخارقة في مسلسلات الحركة (الانيميشن)، حيث شهدت التجربة مشاركة واسعة من مختلف الجنسيات والفئات العمرية، في الوقت الذي غصت الساحة الأمامية للجناح بالزوار.

وتضمنت التجربة التفاعلية الجديدة، إتاحة الفرصة لالتقاط صورة بانورامية بدرجة 360 درجة في قاعة السينما الخارجية، لتجري بعد ذلك عملية معالجة درامية سريعة للصورة وتحويلها إلى مقطع فيديو مدمج وسط مشاهد من أفلام المغامرات والحركة، استمد مصمموها مواقعها من طبيعة المملكة ومدينة نيوم المستقبلية، فيما تمت إضافة مؤثرات فنية تحاكي خوض مغامرة التجول بين المباني الشاهقة أو ممارسة رياضة التزلج، فيما يمكن للزوار بعد إتمام هذه التجربة تلقي نسخة من الفيلم، عبر البريد الإلكتروني.

وكان جناح المملكة في "إكسبو 2020 دبي"، قد أعلن إطلاق برنامج "16 نافذة" الثقافي" بهدف دعم وتعزيز قطاعات الثقافة والمواهب والمواقع والإبداع المتنوعة في المملكة، وإظهار الجوهر الحقيقي للثقافة السعودية من خلال الجمع بين أفضل الخبرات والكفاءات السعودية العاملة في مجال الفكر والثقافة والإبداع.

وقد صُمِّمَت الأنشطة المتنوعة التي ستمتد على مدار 16 أسبوعًا، لتنطلق، كتجربة ثقافية متفردة تأخذ الجمهور في رحلة تواصلية وتفاعلية، بهدف بناء تجربة فريدة تجذب زوار جناح المملكة في المعرض الدولي، تماشيًا مع المحاور الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030،المتمثلة في بناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.

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