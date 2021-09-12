سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ‏‎162,179‎‏ إصابة ‏‏‏جديدة ‏‏و‏‎‏‎‏‎1,860‎‏‎‏ حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏ ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏‏وصل عدد ‏‏‏‏‏‏‏الإصابات إلى ‏‎40,870,648‎‏ إصابة، فيما بلغ عدد ‏الوفيات ‏‎656,318‎‏ حالة.‏

الولايات المتحدة تسجل ‏‎162,179‎‏ إصابة جديدة و‏‎1,860‎‏‎‏ وفاة بكورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-09-12 سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ‏‎162,179‎‏ إصابة ‏‏‏جديدة ‏‏و‏‎‏‎‏‎1,860‎‏‎‏ حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏



ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏‏وصل عدد ‏‏‏‏‏‏‏الإصابات إلى ‏‎40,870,648‎‏ إصابة، فيما بلغ عدد ‏الوفيات ‏‎656,318‎‏ حالة.‏

12 سبتمبر 2021 - 5 صفر 1443 12:24 AM

الولايات المتحدة تسجل ‏‎162,179‎‏ إصابة جديدة و‏‎1,860‎‏‎‏ وفاة بكورونا إجمالي الإصابات ‏‎40,870,648‎‏ إصابة والوفيات ‏‎656,318‎‏ شخصًا





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سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ‏‎162,179‎‏ إصابة ‏‏‏جديدة ‏‏و‏‎‏‎‏‎1,860‎‏‎‏ حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏



ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏‏وصل عدد ‏‏‏‏‏‏‏الإصابات إلى ‏‎40,870,648‎‏ إصابة، فيما بلغ عدد ‏الوفيات ‏‎656,318‎‏ حالة.‏