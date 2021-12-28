أكد استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، أن ‏عدم التحكم بالضغط قد يؤدي إلى ألم في الصدر وضيق بالتنفس وكثرة الصداع والخفقان وسرعة الانفعال والنوم المتقطع وتورم القدمين. وأضاف الدكتور النمر أن أغلب الأعراض ‏العضوية لمرضى القلق تدور حول القلب بخفقان ونغزات والرئتين بضيق التنفس والتنهدات والدماغ بالصداع والتنميل إضافة للجهاز الهضمي "القولون العصبي وآلام المعدة غير المصحوبة بتقرحات". وقال الدكتور النمر: "اضمن لي ٧ أشياء أضمن لك -بإذن الله- 80% ما تجيك جلطة! وهي: الكولسترول الضار تحت ١٣٠، والضغط تحت ١٣٠ على ٨٠، والسكر للشخص الصائم تحت ١٠٠، والرياضة ٣٠ دقيقة يومياً، إضافة لا تدخن، ووزن مثالي، والابتعاد عن الضغوط النفسية والاجتماعية، قدر الإمكان".

"استشاري قلب": أعراض مرضى "القلق" تدور حول القلب والرئتين والدماغ والقولون العصبي ماجد الرفاعي سبق 2021-12-28 أكد استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، أن ‏عدم التحكم بالضغط قد يؤدي إلى ألم في الصدر وضيق بالتنفس وكثرة الصداع والخفقان وسرعة الانفعال والنوم المتقطع وتورم القدمين.



وأضاف الدكتور النمر أن أغلب الأعراض ‏العضوية لمرضى القلق تدور حول القلب بخفقان ونغزات والرئتين بضيق التنفس والتنهدات والدماغ بالصداع والتنميل إضافة للجهاز الهضمي "القولون العصبي وآلام المعدة غير المصحوبة بتقرحات".



وقال الدكتور النمر: "اضمن لي ٧ أشياء أضمن لك -بإذن الله- 80% ما تجيك جلطة! وهي: الكولسترول الضار تحت ١٣٠، والضغط تحت ١٣٠ على ٨٠، والسكر للشخص الصائم تحت ١٠٠، والرياضة ٣٠ دقيقة يومياً، إضافة لا تدخن، ووزن مثالي، والابتعاد عن الضغوط النفسية والاجتماعية، قدر الإمكان".

28 ديسمبر 2021 - 24 جمادى الأول 1443 11:33 PM

"استشاري قلب": أعراض مرضى "القلق" تدور حول القلب والرئتين والدماغ والقولون العصبي قال: عدم التحكم بالضغط قد يؤدي لألم بالصدر وضيق تنفس وكثرة الصداع والخفقان





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أكد استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، أن ‏عدم التحكم بالضغط قد يؤدي إلى ألم في الصدر وضيق بالتنفس وكثرة الصداع والخفقان وسرعة الانفعال والنوم المتقطع وتورم القدمين.



وأضاف الدكتور النمر أن أغلب الأعراض ‏العضوية لمرضى القلق تدور حول القلب بخفقان ونغزات والرئتين بضيق التنفس والتنهدات والدماغ بالصداع والتنميل إضافة للجهاز الهضمي "القولون العصبي وآلام المعدة غير المصحوبة بتقرحات".



وقال الدكتور النمر: "اضمن لي ٧ أشياء أضمن لك -بإذن الله- 80% ما تجيك جلطة! وهي: الكولسترول الضار تحت ١٣٠، والضغط تحت ١٣٠ على ٨٠، والسكر للشخص الصائم تحت ١٠٠، والرياضة ٣٠ دقيقة يومياً، إضافة لا تدخن، ووزن مثالي، والابتعاد عن الضغوط النفسية والاجتماعية، قدر الإمكان".