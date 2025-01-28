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السعودية تحتل المركز الثاني لتصنيف "بلومبيرغ" لأفضل الدول تعايشاً مع "كورونا"

تقدمت 18 مرتبة بفضل معدل التلقيح المرتفع والتوقعات الاقتصادية القوية

احتلت السعودية المركز الثاني في قائمة وكالة بلومبيرغ للدول الأفضل للعيش خلال وباء كورونا، في التصنيف الدوري، الذي تضعه الوكالة لرصد جهود الدول في مكافحة الجائحة، بحسب ما ذكرت "الحرة" اليوم (الخميس).

وأوضحت "بلومبيرغ" أنه بدلاً من أن تغير الإمارات التي جاءت في المركز الأول والسعودية استراتيجياتهما، استقرت الدولتان على سياسات مواجهة طويلة الأمد في التعامل مع الفيروس، وقد انعكس ذلك على تصنيف الإمارات والسعودية لشهر يناير.

وأضافت أن السعودية شهدت معدل تلقيح مرتفع، وتوقعات اقتصادية قوية، مما أدى إلى تقدمها 18 مرتبة واحتلالها المركز الثاني.

وتصنيف "بلومبيرغ" هو تقييم شهري للبلدان التي يجري فيها التعامل مع الفيروس بشكل أكثر فاعلية مع أقل الاضطرابات الاجتماعية والاقتصادية.

وتعتمد "بلومبيرغ" في تصنيفها هذا على 12 مؤشرًا، مثل درجة احتواء الفيروس، وجودة الرعاية الصحية، ونسبة التطعيم، والوفيات الإجمالية والتقدم نحو استئناف السفر، ويبين هذا التصنيف كيف يستجيب أكبر 53 اقتصادًا في العالم لنفس التهديد.

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السعودية تحتل المركز الثاني لتصنيف "بلومبيرغ" لأفضل الدول تعايشاً مع "كورونا"
سبق

احتلت السعودية المركز الثاني في قائمة وكالة بلومبيرغ للدول الأفضل للعيش خلال وباء كورونا، في التصنيف الدوري، الذي تضعه الوكالة لرصد جهود الدول في مكافحة الجائحة، بحسب ما ذكرت "الحرة" اليوم (الخميس).

وأوضحت "بلومبيرغ" أنه بدلاً من أن تغير الإمارات التي جاءت في المركز الأول والسعودية استراتيجياتهما، استقرت الدولتان على سياسات مواجهة طويلة الأمد في التعامل مع الفيروس، وقد انعكس ذلك على تصنيف الإمارات والسعودية لشهر يناير.

وأضافت أن السعودية شهدت معدل تلقيح مرتفع، وتوقعات اقتصادية قوية، مما أدى إلى تقدمها 18 مرتبة واحتلالها المركز الثاني.

وتصنيف "بلومبيرغ" هو تقييم شهري للبلدان التي يجري فيها التعامل مع الفيروس بشكل أكثر فاعلية مع أقل الاضطرابات الاجتماعية والاقتصادية.

وتعتمد "بلومبيرغ" في تصنيفها هذا على 12 مؤشرًا، مثل درجة احتواء الفيروس، وجودة الرعاية الصحية، ونسبة التطعيم، والوفيات الإجمالية والتقدم نحو استئناف السفر، ويبين هذا التصنيف كيف يستجيب أكبر 53 اقتصادًا في العالم لنفس التهديد.

27 يناير 2022 - 24 جمادى الآخر 1443
05:26 PM

السعودية تحتل المركز الثاني لتصنيف "بلومبيرغ" لأفضل الدول تعايشاً مع "كورونا"

تقدمت 18 مرتبة بفضل معدل التلقيح المرتفع والتوقعات الاقتصادية القوية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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احتلت السعودية المركز الثاني في قائمة وكالة بلومبيرغ للدول الأفضل للعيش خلال وباء كورونا، في التصنيف الدوري، الذي تضعه الوكالة لرصد جهود الدول في مكافحة الجائحة، بحسب ما ذكرت "الحرة" اليوم (الخميس).

وأوضحت "بلومبيرغ" أنه بدلاً من أن تغير الإمارات التي جاءت في المركز الأول والسعودية استراتيجياتهما، استقرت الدولتان على سياسات مواجهة طويلة الأمد في التعامل مع الفيروس، وقد انعكس ذلك على تصنيف الإمارات والسعودية لشهر يناير.

وأضافت أن السعودية شهدت معدل تلقيح مرتفع، وتوقعات اقتصادية قوية، مما أدى إلى تقدمها 18 مرتبة واحتلالها المركز الثاني.

وتصنيف "بلومبيرغ" هو تقييم شهري للبلدان التي يجري فيها التعامل مع الفيروس بشكل أكثر فاعلية مع أقل الاضطرابات الاجتماعية والاقتصادية.

وتعتمد "بلومبيرغ" في تصنيفها هذا على 12 مؤشرًا، مثل درجة احتواء الفيروس، وجودة الرعاية الصحية، ونسبة التطعيم، والوفيات الإجمالية والتقدم نحو استئناف السفر، ويبين هذا التصنيف كيف يستجيب أكبر 53 اقتصادًا في العالم لنفس التهديد.

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