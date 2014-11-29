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في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي .."كافاني" يقود يونايتد إلى تحقيق انتصار صعب

أسهم المخضرم إدينسون كافاني مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، بانتصار فريقه، حيث نجح في تحويل تأخر الأحمر (0-2) إلى فوز مثير على ساوثهامبتون في اللحظات الأخيرة (3- 2)، الأحد في المرحلة العاشرة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.


وارتفع رصيد يونايتد، الذي حقق انتصاره الثالث على التوالي في المسابقة، إلى 16 نقطة في المركز السابع، فيما تجمد رصيد ساوثهامبتون عند 17 نقطة في المركز الخامس.
وتقدم ساوثهامبتون بهدف للبولندي يان بيدناريك في الدقيقة 23، قبل أن يضيف زميله جيمس وارد-براوس الهدف الثاني في الدقيقة 33.
ومع نزول كافاني، المنضم هذا الموسم ليونايتد من باريس سان جيرمان الفرنسي، من مقاعد البدلاء قبل انطلاق الشوط الثاني، تمكن يونايتد من تحقيق انتفاضة جامحة على مضيفه.
وأحرز البرتغالي برونو فيرنانديز الهدف الأول للضيوف في الدقيقة 59 من صناعة الأوروجواياني، الذي أحرز الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 74 والثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع على الترتيب.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي .."كافاني" يقود يونايتد إلى تحقيق انتصار صعب
سبق

أسهم المخضرم إدينسون كافاني مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، بانتصار فريقه، حيث نجح في تحويل تأخر الأحمر (0-2) إلى فوز مثير على ساوثهامبتون في اللحظات الأخيرة (3- 2)، الأحد في المرحلة العاشرة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.


وارتفع رصيد يونايتد، الذي حقق انتصاره الثالث على التوالي في المسابقة، إلى 16 نقطة في المركز السابع، فيما تجمد رصيد ساوثهامبتون عند 17 نقطة في المركز الخامس.
وتقدم ساوثهامبتون بهدف للبولندي يان بيدناريك في الدقيقة 23، قبل أن يضيف زميله جيمس وارد-براوس الهدف الثاني في الدقيقة 33.
ومع نزول كافاني، المنضم هذا الموسم ليونايتد من باريس سان جيرمان الفرنسي، من مقاعد البدلاء قبل انطلاق الشوط الثاني، تمكن يونايتد من تحقيق انتفاضة جامحة على مضيفه.
وأحرز البرتغالي برونو فيرنانديز الهدف الأول للضيوف في الدقيقة 59 من صناعة الأوروجواياني، الذي أحرز الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 74 والثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع على الترتيب.

29 نوفمبر 2020 - 14 ربيع الآخر 1442
09:16 PM

في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي .."كافاني" يقود يونايتد إلى تحقيق انتصار صعب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أسهم المخضرم إدينسون كافاني مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، بانتصار فريقه، حيث نجح في تحويل تأخر الأحمر (0-2) إلى فوز مثير على ساوثهامبتون في اللحظات الأخيرة (3- 2)، الأحد في المرحلة العاشرة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.


وارتفع رصيد يونايتد، الذي حقق انتصاره الثالث على التوالي في المسابقة، إلى 16 نقطة في المركز السابع، فيما تجمد رصيد ساوثهامبتون عند 17 نقطة في المركز الخامس.
وتقدم ساوثهامبتون بهدف للبولندي يان بيدناريك في الدقيقة 23، قبل أن يضيف زميله جيمس وارد-براوس الهدف الثاني في الدقيقة 33.
ومع نزول كافاني، المنضم هذا الموسم ليونايتد من باريس سان جيرمان الفرنسي، من مقاعد البدلاء قبل انطلاق الشوط الثاني، تمكن يونايتد من تحقيق انتفاضة جامحة على مضيفه.
وأحرز البرتغالي برونو فيرنانديز الهدف الأول للضيوف في الدقيقة 59 من صناعة الأوروجواياني، الذي أحرز الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 74 والثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع على الترتيب.

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