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أمير نجران ينقل تعازي القيادة لذوي شيخ شمل قبائل جشم يام

دعا للفقيد بالرحمة خلال زيارة قام بها لمنزل ذويه

نقل الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، تعازي القيادة الرشيدة إلى أسرة ابن منيف، في وفاة شيخ شمل قبائل جشم يام الشيخ سلطان بن سالم بن منيف، وذلك خلال زيارته لمنزل ذوي المتوفى بمدينة نجران.

ودعا الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان، مثمناً ما قام به لخدمة الوطن وقيادته بكل تفان وإخلاص، إضافة إلى إسهاماته العديدة في الكثير من الأمور الاجتماعية.

فيما عبّر ذوو المتوفى عن شكرهم للقيادة ولأمير المنطقة على مواساتهم وتعازيهم، سائلين الله أن يحفظهم من كل مكروه.

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أمير نجران ينقل تعازي القيادة لذوي شيخ شمل قبائل جشم يام
سبق

نقل الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، تعازي القيادة الرشيدة إلى أسرة ابن منيف، في وفاة شيخ شمل قبائل جشم يام الشيخ سلطان بن سالم بن منيف، وذلك خلال زيارته لمنزل ذوي المتوفى بمدينة نجران.

ودعا الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان، مثمناً ما قام به لخدمة الوطن وقيادته بكل تفان وإخلاص، إضافة إلى إسهاماته العديدة في الكثير من الأمور الاجتماعية.

فيما عبّر ذوو المتوفى عن شكرهم للقيادة ولأمير المنطقة على مواساتهم وتعازيهم، سائلين الله أن يحفظهم من كل مكروه.

19 يناير 2022 - 16 جمادى الآخر 1443
03:06 PM

أمير نجران ينقل تعازي القيادة لذوي شيخ شمل قبائل جشم يام

دعا للفقيد بالرحمة خلال زيارة قام بها لمنزل ذويه

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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نقل الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، تعازي القيادة الرشيدة إلى أسرة ابن منيف، في وفاة شيخ شمل قبائل جشم يام الشيخ سلطان بن سالم بن منيف، وذلك خلال زيارته لمنزل ذوي المتوفى بمدينة نجران.

ودعا الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان، مثمناً ما قام به لخدمة الوطن وقيادته بكل تفان وإخلاص، إضافة إلى إسهاماته العديدة في الكثير من الأمور الاجتماعية.

فيما عبّر ذوو المتوفى عن شكرهم للقيادة ولأمير المنطقة على مواساتهم وتعازيهم، سائلين الله أن يحفظهم من كل مكروه.

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