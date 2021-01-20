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رئيس المحكمة العليا يدشن النظام الإلكتروني للهيئة العامة بالمحكمة

لسرعة الإنجاز ورفع كفاءة الأداء

دشن رئيس المحكمة العليا الشيخ د.خالد بن عبدالله اللحيدان، النظام الإلكتروني لإدارة جلسات الهيئة العامة للمحكمة العليا.

ويهدف النظام الإلكتروني الجديد إلى التحول الرقمي في جميع تعاملات الهيئة العامة بالمحكمة، وعقد وإدارة جلسات الهيئة العامة عن بُعد، والتصويت على القرارات والمحاضر، وإبداء الرأي حيالها واعتمادها إلكترونيًّا.

كما يتيح النظام سرعة البحث عن القرارات والمبادئ القضائية الصادرة من الهيئة بشكل إلكتروني.

يُذكر أن الهيئة العامة للمحكمة العليا تختص بتقرير مبادئ عامة في المسائل المتعلقة بالقضاء، والنظر في المسائل التي ينص نظام القضاء -أو غيره من الأنظمة- على نظرها من الهيئة العامة.

وتصدر قرارات الهيئة العامة بالأغلبية للأعضاء الحاضرين؛ فإن تساوت الآراء يرجّح الجانب الذي صوّت معه رئيس الجلسة، وتُعد قراراتها نهائية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رئيس المحكمة العليا يدشن النظام الإلكتروني للهيئة العامة بالمحكمة
سبق

دشن رئيس المحكمة العليا الشيخ د.خالد بن عبدالله اللحيدان، النظام الإلكتروني لإدارة جلسات الهيئة العامة للمحكمة العليا.

ويهدف النظام الإلكتروني الجديد إلى التحول الرقمي في جميع تعاملات الهيئة العامة بالمحكمة، وعقد وإدارة جلسات الهيئة العامة عن بُعد، والتصويت على القرارات والمحاضر، وإبداء الرأي حيالها واعتمادها إلكترونيًّا.

كما يتيح النظام سرعة البحث عن القرارات والمبادئ القضائية الصادرة من الهيئة بشكل إلكتروني.

يُذكر أن الهيئة العامة للمحكمة العليا تختص بتقرير مبادئ عامة في المسائل المتعلقة بالقضاء، والنظر في المسائل التي ينص نظام القضاء -أو غيره من الأنظمة- على نظرها من الهيئة العامة.

وتصدر قرارات الهيئة العامة بالأغلبية للأعضاء الحاضرين؛ فإن تساوت الآراء يرجّح الجانب الذي صوّت معه رئيس الجلسة، وتُعد قراراتها نهائية.

20 يناير 2021 - 7 جمادى الآخر 1442
01:47 PM
اخر تعديل
20 يناير 2021 - 7 جمادى الآخر 1442
02:43 PM

رئيس المحكمة العليا يدشن النظام الإلكتروني للهيئة العامة بالمحكمة

لسرعة الإنجاز ورفع كفاءة الأداء

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
0
809

دشن رئيس المحكمة العليا الشيخ د.خالد بن عبدالله اللحيدان، النظام الإلكتروني لإدارة جلسات الهيئة العامة للمحكمة العليا.

ويهدف النظام الإلكتروني الجديد إلى التحول الرقمي في جميع تعاملات الهيئة العامة بالمحكمة، وعقد وإدارة جلسات الهيئة العامة عن بُعد، والتصويت على القرارات والمحاضر، وإبداء الرأي حيالها واعتمادها إلكترونيًّا.

كما يتيح النظام سرعة البحث عن القرارات والمبادئ القضائية الصادرة من الهيئة بشكل إلكتروني.

يُذكر أن الهيئة العامة للمحكمة العليا تختص بتقرير مبادئ عامة في المسائل المتعلقة بالقضاء، والنظر في المسائل التي ينص نظام القضاء -أو غيره من الأنظمة- على نظرها من الهيئة العامة.

وتصدر قرارات الهيئة العامة بالأغلبية للأعضاء الحاضرين؛ فإن تساوت الآراء يرجّح الجانب الذي صوّت معه رئيس الجلسة، وتُعد قراراتها نهائية.

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