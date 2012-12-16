النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمانة الشرقية تغلق 3 منشآت وتضبط 230 مخالفة للتدابير الصحية

بعد تنفيذ 3910 جولات في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية، خلال الأيام الثلاثة الماضية، 3910 جولات رقابية وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة؛ مما أسفر عن إغلاق ثلاث منشآت مخالفة، وضبط 230 مخالفة للتدابير الصحية، والإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس "كورونا المستجد"، وتطبيق "توكلنا".

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية، للتثبت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، في المراكز التجارية وصالات الأفراح والمناسبات والاستراحات ومتابعتها، مع تشديدها على ضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، والاشتراطات البلدية، ورفع وتعزيز الجانب التوعوي والرقابي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة "ممتثل" بكافة مدن ومحافظات المنطقة.

وأشارت إلى أن مركز البلاغات بالأمانة (940) تلقى 18 بلاغًا، عن مخالفات المنشآت للإجراءات الاحترازية وتطبيق "توكلنا"؛ داعيةً الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أية مخالفات يتم بها تجاوز الإجراءات الاحترازية والوقائية، والمخالفات البلدية، لمعالجتها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمانة الشرقية تغلق 3 منشآت وتضبط 230 مخالفة للتدابير الصحية
سبق

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية، خلال الأيام الثلاثة الماضية، 3910 جولات رقابية وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة؛ مما أسفر عن إغلاق ثلاث منشآت مخالفة، وضبط 230 مخالفة للتدابير الصحية، والإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس "كورونا المستجد"، وتطبيق "توكلنا".

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية، للتثبت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، في المراكز التجارية وصالات الأفراح والمناسبات والاستراحات ومتابعتها، مع تشديدها على ضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، والاشتراطات البلدية، ورفع وتعزيز الجانب التوعوي والرقابي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة "ممتثل" بكافة مدن ومحافظات المنطقة.

وأشارت إلى أن مركز البلاغات بالأمانة (940) تلقى 18 بلاغًا، عن مخالفات المنشآت للإجراءات الاحترازية وتطبيق "توكلنا"؛ داعيةً الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أية مخالفات يتم بها تجاوز الإجراءات الاحترازية والوقائية، والمخالفات البلدية، لمعالجتها.

16 ديسمبر 2021 - 12 جمادى الأول 1443
01:46 PM

أمانة الشرقية تغلق 3 منشآت وتضبط 230 مخالفة للتدابير الصحية

بعد تنفيذ 3910 جولات في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
0
52

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية، خلال الأيام الثلاثة الماضية، 3910 جولات رقابية وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة؛ مما أسفر عن إغلاق ثلاث منشآت مخالفة، وضبط 230 مخالفة للتدابير الصحية، والإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس "كورونا المستجد"، وتطبيق "توكلنا".

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية، للتثبت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، في المراكز التجارية وصالات الأفراح والمناسبات والاستراحات ومتابعتها، مع تشديدها على ضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، والاشتراطات البلدية، ورفع وتعزيز الجانب التوعوي والرقابي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة "ممتثل" بكافة مدن ومحافظات المنطقة.

وأشارت إلى أن مركز البلاغات بالأمانة (940) تلقى 18 بلاغًا، عن مخالفات المنشآت للإجراءات الاحترازية وتطبيق "توكلنا"؛ داعيةً الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أية مخالفات يتم بها تجاوز الإجراءات الاحترازية والوقائية، والمخالفات البلدية، لمعالجتها.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,589
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,787
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,477
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,417

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

ميزانية تريليونية تؤكد متانة الاقتصاد

ميزانية تريليونية تؤكد متانة الاقتصاد

علي آل شرمة
أشجار الباحة تموت!

أشجار الباحة تموت!

صالح مطر الغامدي
السياحة.. صناعة التاريخ والجغرافيا

السياحة.. صناعة التاريخ والجغرافيا

ماجد آل حسنه
البيض "المبستر" غير موجود!

البيض "المبستر" غير موجود!

محمد باحارث
أهم شيء تصل..!!

أهم شيء تصل..!!

بدر الغامدي
علامات نجاح الجولة الخليجية لولي العهد

علامات نجاح الجولة الخليجية لولي العهد

ماجد البريكان
قُبلة على رأس مؤذن

قُبلة على رأس مؤذن

عبدالرحمن المرشد
تكره بعض المشاهير وتتابعهم..!!

تكره بعض المشاهير وتتابعهم..!!

ماجد الحربي
جشع التجار والبضاعة المزيفة

جشع التجار والبضاعة المزيفة

عبدالغني الشيخ
التطوُّع مَعْلم من معالم التحضر الاجتماعي!!

التطوُّع مَعْلم من معالم التحضر الاجتماعي!!

عبدالمحسن الحارثي
السمعة الحسنة.. رأس المال الحقيقي

السمعة الحسنة.. رأس المال الحقيقي

ماجد آل حسنه
عام جديد.. فصل غريب

عام جديد.. فصل غريب

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة