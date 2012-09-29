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ليبيا: 801 إصابة جديدة بـ«كورونا» و13 وفاة و384 حالة شفاء

الحصيلة الإجمالية للإصابات 34 ألفًا و902 تعافٍ و540 ضحية

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض الليبي، اليوم، تسجيل 801 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى 13 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس، و384 حالة شفاء.

وأوضح في بيان له أنه تسلم 3813 عينة للكشف عن فيروس كورونا المستجد، ليتبين سلبية 3012 عينة، وإيجابية 801 عينة، بينها 619 حالة جديدة، و182 مخالطة، علاوة على 13 حالة وفاة، و384 حالة شفاء.

وأضاف البيان أنه بهذا الإعلان ارتفعت الحصيلة الإجمالية للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد منذ ظهوره في ليبيا مارس الماضي، إلى 34 ألفًا و14 حالة، بينها 14 ألفًا و572 حالة نشطة، و18 ألفًا و902 حالة شفاء، و540 حالة وفاة.

فيروس كورونا الجديد

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ليبيا: 801 إصابة جديدة بـ«كورونا» و13 وفاة و384 حالة شفاء
سبق

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض الليبي، اليوم، تسجيل 801 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى 13 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس، و384 حالة شفاء.

وأوضح في بيان له أنه تسلم 3813 عينة للكشف عن فيروس كورونا المستجد، ليتبين سلبية 3012 عينة، وإيجابية 801 عينة، بينها 619 حالة جديدة، و182 مخالطة، علاوة على 13 حالة وفاة، و384 حالة شفاء.

وأضاف البيان أنه بهذا الإعلان ارتفعت الحصيلة الإجمالية للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد منذ ظهوره في ليبيا مارس الماضي، إلى 34 ألفًا و14 حالة، بينها 14 ألفًا و572 حالة نشطة، و18 ألفًا و902 حالة شفاء، و540 حالة وفاة.

29 سبتمبر 2020 - 12 صفر 1442
05:38 PM

ليبيا: 801 إصابة جديدة بـ«كورونا» و13 وفاة و384 حالة شفاء

الحصيلة الإجمالية للإصابات 34 ألفًا و902 تعافٍ و540 ضحية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض الليبي، اليوم، تسجيل 801 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى 13 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس، و384 حالة شفاء.

وأوضح في بيان له أنه تسلم 3813 عينة للكشف عن فيروس كورونا المستجد، ليتبين سلبية 3012 عينة، وإيجابية 801 عينة، بينها 619 حالة جديدة، و182 مخالطة، علاوة على 13 حالة وفاة، و384 حالة شفاء.

وأضاف البيان أنه بهذا الإعلان ارتفعت الحصيلة الإجمالية للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد منذ ظهوره في ليبيا مارس الماضي، إلى 34 ألفًا و14 حالة، بينها 14 ألفًا و572 حالة نشطة، و18 ألفًا و902 حالة شفاء، و540 حالة وفاة.

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