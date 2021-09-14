أعلن المركز الوطني للأعاصير في الولايات المتحدة، أن العاصفة الاستوائية نيكولاس اشتدت في ‏خليج المكسيك، وأصبحت إعصارًا مع اقترابها من السواحل الأمريكية، مشيرًا إلى أن الإعصار يتجه ‏حاليًا إلى مدينة هيوستن بولاية تكساس. ‏ وأكد المركز، في بيان صحفي، أنه عند الساعة الثالثة من فجر الثلاثاء بتوقيت غرينيتش، اشتد ‏نيكولاس إلى إعصار ترافقه رياح عاتية تبلغ سرعتها 120 كلم/ساعة، وهو "يجلب أمطارًا غزيرة ورياحًا ‏عاتية وعواصف إلى السواحل الوسطى والشمالية لتكساس". ‏ وقال البيان: إن الإعصار قد يتسبب بحصول فيضانات فجائية تهدد الحياة، ولا سيما في المناطق ‏الحضرية المكتظة بالسكان. ‏

"الأمريكي للأعاصير" يعلن تحول العاصفة الاستوائية نيكولاس إلى إعصار وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-09-14 أعلن المركز الوطني للأعاصير في الولايات المتحدة، أن العاصفة الاستوائية نيكولاس اشتدت في ‏خليج المكسيك، وأصبحت إعصارًا مع اقترابها من السواحل الأمريكية، مشيرًا إلى أن الإعصار يتجه ‏حاليًا إلى مدينة هيوستن بولاية تكساس. ‏



وأكد المركز، في بيان صحفي، أنه عند الساعة الثالثة من فجر الثلاثاء بتوقيت غرينيتش، اشتد ‏نيكولاس إلى إعصار ترافقه رياح عاتية تبلغ سرعتها 120 كلم/ساعة، وهو "يجلب أمطارًا غزيرة ورياحًا ‏عاتية وعواصف إلى السواحل الوسطى والشمالية لتكساس". ‏



وقال البيان: إن الإعصار قد يتسبب بحصول فيضانات فجائية تهدد الحياة، ولا سيما في المناطق ‏الحضرية المكتظة بالسكان. ‏

14 سبتمبر 2021 - 7 صفر 1443 07:19 PM

"الأمريكي للأعاصير" يعلن تحول العاصفة الاستوائية نيكولاس إلى إعصار بقوة 120 كلم في ‏الساعة





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أعلن المركز الوطني للأعاصير في الولايات المتحدة، أن العاصفة الاستوائية نيكولاس اشتدت في ‏خليج المكسيك، وأصبحت إعصارًا مع اقترابها من السواحل الأمريكية، مشيرًا إلى أن الإعصار يتجه ‏حاليًا إلى مدينة هيوستن بولاية تكساس. ‏



وأكد المركز، في بيان صحفي، أنه عند الساعة الثالثة من فجر الثلاثاء بتوقيت غرينيتش، اشتد ‏نيكولاس إلى إعصار ترافقه رياح عاتية تبلغ سرعتها 120 كلم/ساعة، وهو "يجلب أمطارًا غزيرة ورياحًا ‏عاتية وعواصف إلى السواحل الوسطى والشمالية لتكساس". ‏



وقال البيان: إن الإعصار قد يتسبب بحصول فيضانات فجائية تهدد الحياة، ولا سيما في المناطق ‏الحضرية المكتظة بالسكان. ‏