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"الأمريكي للأعاصير" يعلن تحول العاصفة الاستوائية نيكولاس إلى إعصار

بقوة 120 كلم في ‏الساعة

أعلن المركز الوطني للأعاصير في الولايات المتحدة، أن العاصفة الاستوائية نيكولاس اشتدت في ‏خليج المكسيك، وأصبحت إعصارًا مع اقترابها من السواحل الأمريكية، مشيرًا إلى أن الإعصار يتجه ‏حاليًا إلى مدينة هيوستن بولاية تكساس. ‏

وأكد المركز، في بيان صحفي، أنه عند الساعة الثالثة من فجر الثلاثاء بتوقيت غرينيتش، اشتد ‏نيكولاس إلى إعصار ترافقه رياح عاتية تبلغ سرعتها 120 كلم/ساعة، وهو "يجلب أمطارًا غزيرة ورياحًا ‏عاتية وعواصف إلى السواحل الوسطى والشمالية لتكساس". ‏

وقال البيان: إن الإعصار قد يتسبب بحصول فيضانات فجائية تهدد الحياة، ولا سيما في المناطق ‏الحضرية المكتظة بالسكان. ‏

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"الأمريكي للأعاصير" يعلن تحول العاصفة الاستوائية نيكولاس إلى إعصار
سبق

أعلن المركز الوطني للأعاصير في الولايات المتحدة، أن العاصفة الاستوائية نيكولاس اشتدت في ‏خليج المكسيك، وأصبحت إعصارًا مع اقترابها من السواحل الأمريكية، مشيرًا إلى أن الإعصار يتجه ‏حاليًا إلى مدينة هيوستن بولاية تكساس. ‏

وأكد المركز، في بيان صحفي، أنه عند الساعة الثالثة من فجر الثلاثاء بتوقيت غرينيتش، اشتد ‏نيكولاس إلى إعصار ترافقه رياح عاتية تبلغ سرعتها 120 كلم/ساعة، وهو "يجلب أمطارًا غزيرة ورياحًا ‏عاتية وعواصف إلى السواحل الوسطى والشمالية لتكساس". ‏

وقال البيان: إن الإعصار قد يتسبب بحصول فيضانات فجائية تهدد الحياة، ولا سيما في المناطق ‏الحضرية المكتظة بالسكان. ‏

14 سبتمبر 2021 - 7 صفر 1443
07:19 PM

"الأمريكي للأعاصير" يعلن تحول العاصفة الاستوائية نيكولاس إلى إعصار

بقوة 120 كلم في ‏الساعة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
7
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أعلن المركز الوطني للأعاصير في الولايات المتحدة، أن العاصفة الاستوائية نيكولاس اشتدت في ‏خليج المكسيك، وأصبحت إعصارًا مع اقترابها من السواحل الأمريكية، مشيرًا إلى أن الإعصار يتجه ‏حاليًا إلى مدينة هيوستن بولاية تكساس. ‏

وأكد المركز، في بيان صحفي، أنه عند الساعة الثالثة من فجر الثلاثاء بتوقيت غرينيتش، اشتد ‏نيكولاس إلى إعصار ترافقه رياح عاتية تبلغ سرعتها 120 كلم/ساعة، وهو "يجلب أمطارًا غزيرة ورياحًا ‏عاتية وعواصف إلى السواحل الوسطى والشمالية لتكساس". ‏

وقال البيان: إن الإعصار قد يتسبب بحصول فيضانات فجائية تهدد الحياة، ولا سيما في المناطق ‏الحضرية المكتظة بالسكان. ‏

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