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بالصور.. جناح العاصمة المقدسة يتألق بالحارات والأكلات الحجازية في "الجنادرية"

يبهر الزوار بالثراء الحضاري والثقافي الذي تتمتع به منطقة مكة بمحافظاتها وفعالياتها

تصوير: عبدالله النحيط

يتألق جناح مكة المكرمة بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة الـ 32؛ ليقف أمام الزوار ويبهرهم بالثراء الحضاري والثقافي الذي تتمتع به منطقة مكة بمحافظاتها وفعالياتها المتعددة، إضافة إلى العديد من الأنشطة الموروثة من العادات والتقاليد الحجازية منذ عهد الإسلام وما قبله حتى العصر الحديث.

يتكون جناح مكة المكرمة من خمسة بيوت، هي: بيت جدة، وبيت مكة، وبيت الطائف، وجناح القنفذة الذي يشارك لأول مرة في تاريخ المهرجان، وركن مكة المستقبل الذي يجسد المستقبل، ويضم مشروعات منطقة مكة المكرمة التي تتوافق مع رؤية السعودية 2030م.

كما تشارك 12 أسرة منتجة بأعمالها ومنتجاتها التي تنوعت بين الأطعمة والمشغولات والحرف التراثية.. ويعرض كل ذلك بالسوق الشعبي الذي يضم 45 محلاً تجاريًّا، تعرض الخوص والسلال والتحف وتلبيس "الشنط" والخرز وخياطة "الجلابيات" بأشكال تراثية قديمة وحديثة، وكذل كالفخار والجلود وتقطير ماء الورد الطائفي، إضافة إلى التعرف على طبيعة عمل كل حرفة، والأكلات الشعبية مثل الحلويات الشعبية والسوبيا والبليلة الحجازية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور.. جناح العاصمة المقدسة يتألق بالحارات والأكلات الحجازية في "الجنادرية"
سبق

تصوير: عبدالله النحيط

يتألق جناح مكة المكرمة بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة الـ 32؛ ليقف أمام الزوار ويبهرهم بالثراء الحضاري والثقافي الذي تتمتع به منطقة مكة بمحافظاتها وفعالياتها المتعددة، إضافة إلى العديد من الأنشطة الموروثة من العادات والتقاليد الحجازية منذ عهد الإسلام وما قبله حتى العصر الحديث.

يتكون جناح مكة المكرمة من خمسة بيوت، هي: بيت جدة، وبيت مكة، وبيت الطائف، وجناح القنفذة الذي يشارك لأول مرة في تاريخ المهرجان، وركن مكة المستقبل الذي يجسد المستقبل، ويضم مشروعات منطقة مكة المكرمة التي تتوافق مع رؤية السعودية 2030م.

كما تشارك 12 أسرة منتجة بأعمالها ومنتجاتها التي تنوعت بين الأطعمة والمشغولات والحرف التراثية.. ويعرض كل ذلك بالسوق الشعبي الذي يضم 45 محلاً تجاريًّا، تعرض الخوص والسلال والتحف وتلبيس "الشنط" والخرز وخياطة "الجلابيات" بأشكال تراثية قديمة وحديثة، وكذل كالفخار والجلود وتقطير ماء الورد الطائفي، إضافة إلى التعرف على طبيعة عمل كل حرفة، والأكلات الشعبية مثل الحلويات الشعبية والسوبيا والبليلة الحجازية.

28 فبراير 2018 - 12 جمادى الآخر 1439
01:50 AM

بالصور.. جناح العاصمة المقدسة يتألق بالحارات والأكلات الحجازية في "الجنادرية"

يبهر الزوار بالثراء الحضاري والثقافي الذي تتمتع به منطقة مكة بمحافظاتها وفعالياتها

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خالد خليل - الرياض
0
429

تصوير: عبدالله النحيط

يتألق جناح مكة المكرمة بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة الـ 32؛ ليقف أمام الزوار ويبهرهم بالثراء الحضاري والثقافي الذي تتمتع به منطقة مكة بمحافظاتها وفعالياتها المتعددة، إضافة إلى العديد من الأنشطة الموروثة من العادات والتقاليد الحجازية منذ عهد الإسلام وما قبله حتى العصر الحديث.

يتكون جناح مكة المكرمة من خمسة بيوت، هي: بيت جدة، وبيت مكة، وبيت الطائف، وجناح القنفذة الذي يشارك لأول مرة في تاريخ المهرجان، وركن مكة المستقبل الذي يجسد المستقبل، ويضم مشروعات منطقة مكة المكرمة التي تتوافق مع رؤية السعودية 2030م.

كما تشارك 12 أسرة منتجة بأعمالها ومنتجاتها التي تنوعت بين الأطعمة والمشغولات والحرف التراثية.. ويعرض كل ذلك بالسوق الشعبي الذي يضم 45 محلاً تجاريًّا، تعرض الخوص والسلال والتحف وتلبيس "الشنط" والخرز وخياطة "الجلابيات" بأشكال تراثية قديمة وحديثة، وكذل كالفخار والجلود وتقطير ماء الورد الطائفي، إضافة إلى التعرف على طبيعة عمل كل حرفة، والأكلات الشعبية مثل الحلويات الشعبية والسوبيا والبليلة الحجازية.

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