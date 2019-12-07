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بدء تطبيق الدوام الشتوي بـ"تعليم الليث" غداً الأحد

الاصطفاف الصباحي في السابعة والربع صباحاً

وجّه مدير إدارة التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، تعميماً لجميع قادة وقائدات المدارس، يقضي ببدء تطبيق الدوام الشتوي للعام الدراسي الحالي ١٤٤٠هـ/ ١٤٤١هـ، ابتداء من يوم غد الأحد ١٤٤١/٠٤/١١ هـ، حتى ١٢/ ٨/ ١٤٤١هـ، بما يتناسب مع ما يخدم المصلحة التعليمية للطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات.

وقال مدير الإعلام التربوي المتحدث الرسمي بـ"تعليم الليث" محمد بن ختيم المالكي: إن الاصطفاف الصباحي سيبدأ الساعة السابعة والربع صباحاً، فيما تبدأ الحصة الأولى الساعة السابعة والنصف صباحاً.

وأكد على كل قادة وقائدات المدارس بضرورة التقيد بالموعد المحدد، مهيباً بأولياء أمور الطلاب والطالبات متابعة أبنائهم في ذلك، بالتعاون مع إدارات المدارس وشركات النقل المدرسي.

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بدء تطبيق الدوام الشتوي بـ"تعليم الليث" غداً الأحد
سبق

وجّه مدير إدارة التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، تعميماً لجميع قادة وقائدات المدارس، يقضي ببدء تطبيق الدوام الشتوي للعام الدراسي الحالي ١٤٤٠هـ/ ١٤٤١هـ، ابتداء من يوم غد الأحد ١٤٤١/٠٤/١١ هـ، حتى ١٢/ ٨/ ١٤٤١هـ، بما يتناسب مع ما يخدم المصلحة التعليمية للطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات.

وقال مدير الإعلام التربوي المتحدث الرسمي بـ"تعليم الليث" محمد بن ختيم المالكي: إن الاصطفاف الصباحي سيبدأ الساعة السابعة والربع صباحاً، فيما تبدأ الحصة الأولى الساعة السابعة والنصف صباحاً.

وأكد على كل قادة وقائدات المدارس بضرورة التقيد بالموعد المحدد، مهيباً بأولياء أمور الطلاب والطالبات متابعة أبنائهم في ذلك، بالتعاون مع إدارات المدارس وشركات النقل المدرسي.

07 ديسمبر 2019 - 10 ربيع الآخر 1441
06:13 PM
اخر تعديل
07 ديسمبر 2019 - 10 ربيع الآخر 1441
07:13 PM

بدء تطبيق الدوام الشتوي بـ"تعليم الليث" غداً الأحد

الاصطفاف الصباحي في السابعة والربع صباحاً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الليث
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وجّه مدير إدارة التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، تعميماً لجميع قادة وقائدات المدارس، يقضي ببدء تطبيق الدوام الشتوي للعام الدراسي الحالي ١٤٤٠هـ/ ١٤٤١هـ، ابتداء من يوم غد الأحد ١٤٤١/٠٤/١١ هـ، حتى ١٢/ ٨/ ١٤٤١هـ، بما يتناسب مع ما يخدم المصلحة التعليمية للطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات.

وقال مدير الإعلام التربوي المتحدث الرسمي بـ"تعليم الليث" محمد بن ختيم المالكي: إن الاصطفاف الصباحي سيبدأ الساعة السابعة والربع صباحاً، فيما تبدأ الحصة الأولى الساعة السابعة والنصف صباحاً.

وأكد على كل قادة وقائدات المدارس بضرورة التقيد بالموعد المحدد، مهيباً بأولياء أمور الطلاب والطالبات متابعة أبنائهم في ذلك، بالتعاون مع إدارات المدارس وشركات النقل المدرسي.

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