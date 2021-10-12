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"النقد الدولي": عدم تكافؤ التلقيح ضد "كورونا" يعيق نمو الاقتصاد العالمي

"غوبينات" اعتبرت أن آفاق الانتعاش قاتمة أمام البلدان الفقيرة

حذَّرت كبيرة خبراء الاقتصاد في صندوق النقد الدولي غيتا غوبينات اليوم الثلاثاء من عدم التكافؤ في التلقيح ضد فيروس كورونا عبر العالم؛ وهو ما يؤدي لإعاقة الانتعاش التام للاقتصاد العالمي.

وذكرت "غوبينات" أن إبقاء صندوق النقد الدولي على توقعاته للنمو العالمي هذا العام بمستوى 4،9 في المئة يظل محاطًا بالشكوك؛ إذ يستند بصورة خاصة إلى هدف تلقيح 40 في المئة من سكان العالم بحلول نهاية السنة، و70 في المئة بحلول منتصف 2022، وفقًا لـ"فرانس 24".

واعتبرت أن آفاق النمو باتت قاتمة جدًّا بالنسبة للبلدان منخفضة الدخل.

من جهته، بيّن الصندوق الذي يُصدر توقعاته الاقتصادية بمناسبة اجتماعاته الخريفية مع البنك الدولي أن نحو 58 في المئة من سكان الدول المتقدمة باتت ملقحة بالكامل ضد "كوفيد-19"، مقابل 36 في المئة في الدول الناشئة، وأقل من 5 في المئة في الدول الفقيرة.

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"النقد الدولي": عدم تكافؤ التلقيح ضد "كورونا" يعيق نمو الاقتصاد العالمي
سبق

حذَّرت كبيرة خبراء الاقتصاد في صندوق النقد الدولي غيتا غوبينات اليوم الثلاثاء من عدم التكافؤ في التلقيح ضد فيروس كورونا عبر العالم؛ وهو ما يؤدي لإعاقة الانتعاش التام للاقتصاد العالمي.

وذكرت "غوبينات" أن إبقاء صندوق النقد الدولي على توقعاته للنمو العالمي هذا العام بمستوى 4،9 في المئة يظل محاطًا بالشكوك؛ إذ يستند بصورة خاصة إلى هدف تلقيح 40 في المئة من سكان العالم بحلول نهاية السنة، و70 في المئة بحلول منتصف 2022، وفقًا لـ"فرانس 24".

واعتبرت أن آفاق النمو باتت قاتمة جدًّا بالنسبة للبلدان منخفضة الدخل.

من جهته، بيّن الصندوق الذي يُصدر توقعاته الاقتصادية بمناسبة اجتماعاته الخريفية مع البنك الدولي أن نحو 58 في المئة من سكان الدول المتقدمة باتت ملقحة بالكامل ضد "كوفيد-19"، مقابل 36 في المئة في الدول الناشئة، وأقل من 5 في المئة في الدول الفقيرة.

12 أكتوبر 2021 - 6 ربيع الأول 1443
09:29 PM

"النقد الدولي": عدم تكافؤ التلقيح ضد "كورونا" يعيق نمو الاقتصاد العالمي

"غوبينات" اعتبرت أن آفاق الانتعاش قاتمة أمام البلدان الفقيرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حذَّرت كبيرة خبراء الاقتصاد في صندوق النقد الدولي غيتا غوبينات اليوم الثلاثاء من عدم التكافؤ في التلقيح ضد فيروس كورونا عبر العالم؛ وهو ما يؤدي لإعاقة الانتعاش التام للاقتصاد العالمي.

وذكرت "غوبينات" أن إبقاء صندوق النقد الدولي على توقعاته للنمو العالمي هذا العام بمستوى 4،9 في المئة يظل محاطًا بالشكوك؛ إذ يستند بصورة خاصة إلى هدف تلقيح 40 في المئة من سكان العالم بحلول نهاية السنة، و70 في المئة بحلول منتصف 2022، وفقًا لـ"فرانس 24".

واعتبرت أن آفاق النمو باتت قاتمة جدًّا بالنسبة للبلدان منخفضة الدخل.

من جهته، بيّن الصندوق الذي يُصدر توقعاته الاقتصادية بمناسبة اجتماعاته الخريفية مع البنك الدولي أن نحو 58 في المئة من سكان الدول المتقدمة باتت ملقحة بالكامل ضد "كوفيد-19"، مقابل 36 في المئة في الدول الناشئة، وأقل من 5 في المئة في الدول الفقيرة.

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