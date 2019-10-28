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وكيل إمارة الرياض يدشن حملة تطعيم لقاح الإنفلونزا

"التويجري": نهدف للحفاظ على صحة المجتمع وتعزيز الوعي الصحي

استقبل وكيل إمارة منطقة الرياض فيصل بن عبدالعزيز السديري، بمكتبه بديوان الإمارة اليوم، مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض محمد بن عبدالعزيز التويجري، وذلك لتفعيل حملة التطعيم بلقاح الإنفلونزا الموسمية، والتي تنفذها "صحة الرياض"، في مجمع ديوان الإمارة والشرطة والأمانة.

وثمّن مدير عام صحة الرياض حرص واهتمام أمير منطقة الرياض، ونائبه، ووكيل الإمارة بكل المبادرات التي تسعى إلى تعزيز صحة وسلامة أفراد المجتمع.

وأشار "التويجري" إلى أن "صحة الرياض" أطلقت حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية؛ بهدف زيادة عدد المطعّمين من خلال المراكز الصحية والمستشفيات، وخفض معدل المصابين، وخفض عدد المنومين في المستشفيات؛ بسبب الإصابة بالإنفلونزا الموسمية.

ولفت إلى أن "صحة الرياض" وفرت اللقاحات في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لـها، وأن لقاح الإنفلونزا هو الوسيلة الوحيدة للوقاية من 70 – 90% من الإنفلونزا الموسمية، وهو ما يستوجب أخذ اللقاح سنوياً.

وأكد مدير صحة الرياض أن الفئات الأكثر حاجة للقاحات هم الأطفال، والحوامل، والمصابون بالأمراض المزمنة، وكبار السن، والعاملون في المجال الصحي، بالإضافة إلى المصابين بنقص المناعة، مشيراً إلى ضرورة توجه الفئات المستهدفة إلى أقرب مركز صحي للحصول على لقاح الإنفلونزا.

وبيّن أن هذه الأنشطة التوعوية تأتي استكمالاً للجهود التي تقوم بها "صحة الرياض"؛ للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، وتعزيزاً للوعي الصحي، والحث على اتباع السلوكيات السليمة.

وكيل إمارة الرياض مدير عام الشؤون الصحية حملة التطعيم بلقاح الإنفلونزا الموسمية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وكيل إمارة الرياض يدشن حملة تطعيم لقاح الإنفلونزا
سبق

استقبل وكيل إمارة منطقة الرياض فيصل بن عبدالعزيز السديري، بمكتبه بديوان الإمارة اليوم، مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض محمد بن عبدالعزيز التويجري، وذلك لتفعيل حملة التطعيم بلقاح الإنفلونزا الموسمية، والتي تنفذها "صحة الرياض"، في مجمع ديوان الإمارة والشرطة والأمانة.

وثمّن مدير عام صحة الرياض حرص واهتمام أمير منطقة الرياض، ونائبه، ووكيل الإمارة بكل المبادرات التي تسعى إلى تعزيز صحة وسلامة أفراد المجتمع.

وأشار "التويجري" إلى أن "صحة الرياض" أطلقت حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية؛ بهدف زيادة عدد المطعّمين من خلال المراكز الصحية والمستشفيات، وخفض معدل المصابين، وخفض عدد المنومين في المستشفيات؛ بسبب الإصابة بالإنفلونزا الموسمية.

ولفت إلى أن "صحة الرياض" وفرت اللقاحات في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لـها، وأن لقاح الإنفلونزا هو الوسيلة الوحيدة للوقاية من 70 – 90% من الإنفلونزا الموسمية، وهو ما يستوجب أخذ اللقاح سنوياً.

وأكد مدير صحة الرياض أن الفئات الأكثر حاجة للقاحات هم الأطفال، والحوامل، والمصابون بالأمراض المزمنة، وكبار السن، والعاملون في المجال الصحي، بالإضافة إلى المصابين بنقص المناعة، مشيراً إلى ضرورة توجه الفئات المستهدفة إلى أقرب مركز صحي للحصول على لقاح الإنفلونزا.

وبيّن أن هذه الأنشطة التوعوية تأتي استكمالاً للجهود التي تقوم بها "صحة الرياض"؛ للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، وتعزيزاً للوعي الصحي، والحث على اتباع السلوكيات السليمة.

28 أكتوبر 2019 - 29 صفر 1441
05:01 PM

وكيل إمارة الرياض يدشن حملة تطعيم لقاح الإنفلونزا

"التويجري": نهدف للحفاظ على صحة المجتمع وتعزيز الوعي الصحي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استقبل وكيل إمارة منطقة الرياض فيصل بن عبدالعزيز السديري، بمكتبه بديوان الإمارة اليوم، مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض محمد بن عبدالعزيز التويجري، وذلك لتفعيل حملة التطعيم بلقاح الإنفلونزا الموسمية، والتي تنفذها "صحة الرياض"، في مجمع ديوان الإمارة والشرطة والأمانة.

وثمّن مدير عام صحة الرياض حرص واهتمام أمير منطقة الرياض، ونائبه، ووكيل الإمارة بكل المبادرات التي تسعى إلى تعزيز صحة وسلامة أفراد المجتمع.

وأشار "التويجري" إلى أن "صحة الرياض" أطلقت حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية؛ بهدف زيادة عدد المطعّمين من خلال المراكز الصحية والمستشفيات، وخفض معدل المصابين، وخفض عدد المنومين في المستشفيات؛ بسبب الإصابة بالإنفلونزا الموسمية.

ولفت إلى أن "صحة الرياض" وفرت اللقاحات في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لـها، وأن لقاح الإنفلونزا هو الوسيلة الوحيدة للوقاية من 70 – 90% من الإنفلونزا الموسمية، وهو ما يستوجب أخذ اللقاح سنوياً.

وأكد مدير صحة الرياض أن الفئات الأكثر حاجة للقاحات هم الأطفال، والحوامل، والمصابون بالأمراض المزمنة، وكبار السن، والعاملون في المجال الصحي، بالإضافة إلى المصابين بنقص المناعة، مشيراً إلى ضرورة توجه الفئات المستهدفة إلى أقرب مركز صحي للحصول على لقاح الإنفلونزا.

وبيّن أن هذه الأنشطة التوعوية تأتي استكمالاً للجهود التي تقوم بها "صحة الرياض"؛ للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، وتعزيزاً للوعي الصحي، والحث على اتباع السلوكيات السليمة.

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