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مكالمة صوتية وشيفرة.. ثغرة خطيرة في "فيسبوك ماسنجر" تسمح بالتجسس

مصممة للاختراق وتُمكّن من الاستماع إلى صوت الضحية حتى إذا لم يردّ على المكالمة

أعلن فيسبوك، أمس السبت، أنه قام بإصلاح "خطأ فادح" في تطبيق "ماسنجر" الخاص به، بعد الإبلاغ عن عدد من حوادث التجسس والاختراق، وفقاً لتقارير "زي دي نت".

وقال المصدر: إن خبيرة في الأمن السيبراني اكتشفث ثغرة أمنية كان "مخترقون" يستغلّونها للتجسس على المستخدمين الذين يستخدمون الهواتف التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد.

وأبلغت الخبيرة شركة "فيسبوك" الشهر الماضي بهذه الثغرة، إلا أنه لم يتم تصحيحها إلا خلال الأسبوع الجاري.

ووفق "سكاي نيوز"، ذكرت ناتالي سيلفانوفيتش، الباحثة في فريق أمان "بروجيكت زيرو"، في تغريدة على حسابها في تويتر، أن "فيسبوك" منحها مكافأة قيمتها 60 ألف دولار بعدما أسهمت في الإبلاغ عن الخلل.

وللإيقاع بالضحية، يتعين على المتسلل بدء مكالمة صوتية متضمنة شيفرة غير مرئية (ضمن الاتصال) مصممة خصوصاً لغرض الاختراق، ثم يمكنه الاستماع إلى صوت الضحية حتى إذا لم يردّ على المكالمة.

وقال "فيسبوك" في بيان: "هذا التقرير هو من بين أعلى ثلاث مكافآت لدينا للأخطاء والثغرات، وهو ما يعكس تأثيرها الكبير المحتمل".

وكانت "سيلفانوفيتش" اكتشفت عام 2018 ثغرة في واتساب، تسمح للمهاجمين باختراق أي هاتف أي بعدما يقوم المستخدم بالرد على مكالمة فيديو.

فيسبوك تطبيق ماسنجر

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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مكالمة صوتية وشيفرة.. ثغرة خطيرة في "فيسبوك ماسنجر" تسمح بالتجسس
سبق

أعلن فيسبوك، أمس السبت، أنه قام بإصلاح "خطأ فادح" في تطبيق "ماسنجر" الخاص به، بعد الإبلاغ عن عدد من حوادث التجسس والاختراق، وفقاً لتقارير "زي دي نت".

وقال المصدر: إن خبيرة في الأمن السيبراني اكتشفث ثغرة أمنية كان "مخترقون" يستغلّونها للتجسس على المستخدمين الذين يستخدمون الهواتف التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد.

وأبلغت الخبيرة شركة "فيسبوك" الشهر الماضي بهذه الثغرة، إلا أنه لم يتم تصحيحها إلا خلال الأسبوع الجاري.

ووفق "سكاي نيوز"، ذكرت ناتالي سيلفانوفيتش، الباحثة في فريق أمان "بروجيكت زيرو"، في تغريدة على حسابها في تويتر، أن "فيسبوك" منحها مكافأة قيمتها 60 ألف دولار بعدما أسهمت في الإبلاغ عن الخلل.

وللإيقاع بالضحية، يتعين على المتسلل بدء مكالمة صوتية متضمنة شيفرة غير مرئية (ضمن الاتصال) مصممة خصوصاً لغرض الاختراق، ثم يمكنه الاستماع إلى صوت الضحية حتى إذا لم يردّ على المكالمة.

وقال "فيسبوك" في بيان: "هذا التقرير هو من بين أعلى ثلاث مكافآت لدينا للأخطاء والثغرات، وهو ما يعكس تأثيرها الكبير المحتمل".

وكانت "سيلفانوفيتش" اكتشفت عام 2018 ثغرة في واتساب، تسمح للمهاجمين باختراق أي هاتف أي بعدما يقوم المستخدم بالرد على مكالمة فيديو.

22 نوفمبر 2020 - 7 ربيع الآخر 1442
03:03 PM

مكالمة صوتية وشيفرة.. ثغرة خطيرة في "فيسبوك ماسنجر" تسمح بالتجسس

مصممة للاختراق وتُمكّن من الاستماع إلى صوت الضحية حتى إذا لم يردّ على المكالمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن فيسبوك، أمس السبت، أنه قام بإصلاح "خطأ فادح" في تطبيق "ماسنجر" الخاص به، بعد الإبلاغ عن عدد من حوادث التجسس والاختراق، وفقاً لتقارير "زي دي نت".

وقال المصدر: إن خبيرة في الأمن السيبراني اكتشفث ثغرة أمنية كان "مخترقون" يستغلّونها للتجسس على المستخدمين الذين يستخدمون الهواتف التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد.

وأبلغت الخبيرة شركة "فيسبوك" الشهر الماضي بهذه الثغرة، إلا أنه لم يتم تصحيحها إلا خلال الأسبوع الجاري.

ووفق "سكاي نيوز"، ذكرت ناتالي سيلفانوفيتش، الباحثة في فريق أمان "بروجيكت زيرو"، في تغريدة على حسابها في تويتر، أن "فيسبوك" منحها مكافأة قيمتها 60 ألف دولار بعدما أسهمت في الإبلاغ عن الخلل.

وللإيقاع بالضحية، يتعين على المتسلل بدء مكالمة صوتية متضمنة شيفرة غير مرئية (ضمن الاتصال) مصممة خصوصاً لغرض الاختراق، ثم يمكنه الاستماع إلى صوت الضحية حتى إذا لم يردّ على المكالمة.

وقال "فيسبوك" في بيان: "هذا التقرير هو من بين أعلى ثلاث مكافآت لدينا للأخطاء والثغرات، وهو ما يعكس تأثيرها الكبير المحتمل".

وكانت "سيلفانوفيتش" اكتشفت عام 2018 ثغرة في واتساب، تسمح للمهاجمين باختراق أي هاتف أي بعدما يقوم المستخدم بالرد على مكالمة فيديو.

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