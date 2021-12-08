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"أمين عسير" يوقع عددًا من عقود المشروعات الاستثمارية بقيمة 67 مليون ريال

تستهدف تنمية المنطقة وتنمية الخدمات وتوفير فرص العمل

وقع أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي مجموعة من عقود المشروعات الاستثمارية التي تفوق قيمتها 67 مليون ريال في مواقع مختلفة ومتنوعة في منطقة عسير؛ سعيًا لدعم تنمية المنطقة سياحيًا واقتصاديًا وتنمية الخدمات بها وتوفير الفرص الوظيفية ودعم رواد الأعمال والمستثمرين؛ تحقيقًا لعناصر جودة الحياة.

وصرح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بأن العقود الاستثمارية التي أبرمتها الأمانة شملت مواقع متنوعة وأنشطة متعددة بمدد وعقود ومساحات مختلفة، مفيدًا بأن من ضمن العقود توقيع عقود استثمارية مع عددٍ من المستثمرين والشركات الوطنية في عدة مجالات مختلفة، إضافة إلى توقيع عقد استثماري لإنشاء وتشغيل مصانع لخلاطات الأسمنت ومجمعات تجارية وعقود دعاية وإعلان، مشيرًا إلى أنه قد تم تقييم وتحديد الفرص الاستثمارية في تلك المواقع من خلال دراسة جدوى واضحة ومفصلة من خبراء ومستشارين في المجالات ذاتها.

وأضاف "الحميدي" أن أمانة منطقة عسير تهدف إلى دعم الناتج المحلي وتشجيع رواد الأعمال وحثهم على الاستثمار في منطقة عسير، مقدمًا شكره لسمو أمير المنطقة ولمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

يُشار إلى أن الأمانة قد دعت إلى المبادرة والاطلاع على مزيدٍ من الفرص الاستثمارية الواعدة التي تطرحها في عدة مجالات، وذلك عبر بوابة الاستثمار البلدي “فرص”.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أمين عسير" يوقع عددًا من عقود المشروعات الاستثمارية بقيمة 67 مليون ريال
سبق

وقع أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي مجموعة من عقود المشروعات الاستثمارية التي تفوق قيمتها 67 مليون ريال في مواقع مختلفة ومتنوعة في منطقة عسير؛ سعيًا لدعم تنمية المنطقة سياحيًا واقتصاديًا وتنمية الخدمات بها وتوفير الفرص الوظيفية ودعم رواد الأعمال والمستثمرين؛ تحقيقًا لعناصر جودة الحياة.

وصرح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بأن العقود الاستثمارية التي أبرمتها الأمانة شملت مواقع متنوعة وأنشطة متعددة بمدد وعقود ومساحات مختلفة، مفيدًا بأن من ضمن العقود توقيع عقود استثمارية مع عددٍ من المستثمرين والشركات الوطنية في عدة مجالات مختلفة، إضافة إلى توقيع عقد استثماري لإنشاء وتشغيل مصانع لخلاطات الأسمنت ومجمعات تجارية وعقود دعاية وإعلان، مشيرًا إلى أنه قد تم تقييم وتحديد الفرص الاستثمارية في تلك المواقع من خلال دراسة جدوى واضحة ومفصلة من خبراء ومستشارين في المجالات ذاتها.

وأضاف "الحميدي" أن أمانة منطقة عسير تهدف إلى دعم الناتج المحلي وتشجيع رواد الأعمال وحثهم على الاستثمار في منطقة عسير، مقدمًا شكره لسمو أمير المنطقة ولمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

يُشار إلى أن الأمانة قد دعت إلى المبادرة والاطلاع على مزيدٍ من الفرص الاستثمارية الواعدة التي تطرحها في عدة مجالات، وذلك عبر بوابة الاستثمار البلدي “فرص”.

08 ديسمبر 2021 - 4 جمادى الأول 1443
11:28 PM

"أمين عسير" يوقع عددًا من عقود المشروعات الاستثمارية بقيمة 67 مليون ريال

تستهدف تنمية المنطقة وتنمية الخدمات وتوفير فرص العمل

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صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
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وقع أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي مجموعة من عقود المشروعات الاستثمارية التي تفوق قيمتها 67 مليون ريال في مواقع مختلفة ومتنوعة في منطقة عسير؛ سعيًا لدعم تنمية المنطقة سياحيًا واقتصاديًا وتنمية الخدمات بها وتوفير الفرص الوظيفية ودعم رواد الأعمال والمستثمرين؛ تحقيقًا لعناصر جودة الحياة.

وصرح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بأن العقود الاستثمارية التي أبرمتها الأمانة شملت مواقع متنوعة وأنشطة متعددة بمدد وعقود ومساحات مختلفة، مفيدًا بأن من ضمن العقود توقيع عقود استثمارية مع عددٍ من المستثمرين والشركات الوطنية في عدة مجالات مختلفة، إضافة إلى توقيع عقد استثماري لإنشاء وتشغيل مصانع لخلاطات الأسمنت ومجمعات تجارية وعقود دعاية وإعلان، مشيرًا إلى أنه قد تم تقييم وتحديد الفرص الاستثمارية في تلك المواقع من خلال دراسة جدوى واضحة ومفصلة من خبراء ومستشارين في المجالات ذاتها.

وأضاف "الحميدي" أن أمانة منطقة عسير تهدف إلى دعم الناتج المحلي وتشجيع رواد الأعمال وحثهم على الاستثمار في منطقة عسير، مقدمًا شكره لسمو أمير المنطقة ولمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

يُشار إلى أن الأمانة قد دعت إلى المبادرة والاطلاع على مزيدٍ من الفرص الاستثمارية الواعدة التي تطرحها في عدة مجالات، وذلك عبر بوابة الاستثمار البلدي “فرص”.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,355
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,622
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,365
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

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