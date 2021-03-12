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في تنبيه لـ "مركز الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنوّرة

تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة، تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على المدينة المنوّرة ومحافظتَي الحناكية والمهد، مبيناً أن الحالة تبدأ الساعة الحادية عشرة صباحاً وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

كما أصدر المركز تنبيهاً تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وارتفاعاً للأمواج وتدنياً في مدى الرؤية على محافظة ينبع، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ الساعة العاشرة صباحاً وتستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.

المركز الوطني للأرصاد حالة الطقس المدينة المنوّرة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في تنبيه لـ "مركز الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنوّرة
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة، تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على المدينة المنوّرة ومحافظتَي الحناكية والمهد، مبيناً أن الحالة تبدأ الساعة الحادية عشرة صباحاً وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

كما أصدر المركز تنبيهاً تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وارتفاعاً للأمواج وتدنياً في مدى الرؤية على محافظة ينبع، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ الساعة العاشرة صباحاً وتستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.

12 مارس 2021 - 28 رجب 1442
01:18 PM

في تنبيه لـ "مركز الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنوّرة

تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة، تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على المدينة المنوّرة ومحافظتَي الحناكية والمهد، مبيناً أن الحالة تبدأ الساعة الحادية عشرة صباحاً وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

كما أصدر المركز تنبيهاً تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وارتفاعاً للأمواج وتدنياً في مدى الرؤية على محافظة ينبع، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ الساعة العاشرة صباحاً وتستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.

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