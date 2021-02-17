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كورونا.. إيطاليا تسجل 10368 إصابة جديدة و633 حالة بمصر و621 بكوريا الجنوبية

سجلت إيطاليا 10386 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و316 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفادت وزارة الصحة الإيطالية في بيان لها، بأن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس بلغ 2.739.591 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 94171 وفاة.

كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية 621 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة بكوريا الجنوبية، أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد وصل إلى 84.946 إصابة.

مصر

سجلت مصر خلال الساعات الـ24 الماضية 633 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ووفاة 51 حالة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد، أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد 175059 حالةً، من ضمنهم 135670 حالة تم شفاؤها، و10101 حالة وفاة.

فيروس كورونا الجديد

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كورونا.. إيطاليا تسجل 10368 إصابة جديدة و633 حالة بمصر و621 بكوريا الجنوبية
سبق

سجلت إيطاليا 10386 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و316 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفادت وزارة الصحة الإيطالية في بيان لها، بأن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس بلغ 2.739.591 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 94171 وفاة.

كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية 621 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة بكوريا الجنوبية، أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد وصل إلى 84.946 إصابة.

مصر

سجلت مصر خلال الساعات الـ24 الماضية 633 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ووفاة 51 حالة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد، أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد 175059 حالةً، من ضمنهم 135670 حالة تم شفاؤها، و10101 حالة وفاة.

17 فبراير 2021 - 5 رجب 1442
08:33 AM

كورونا.. إيطاليا تسجل 10368 إصابة جديدة و633 حالة بمصر و621 بكوريا الجنوبية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القاهرة
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سجلت إيطاليا 10386 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و316 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفادت وزارة الصحة الإيطالية في بيان لها، بأن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس بلغ 2.739.591 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 94171 وفاة.

كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية 621 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة بكوريا الجنوبية، أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد وصل إلى 84.946 إصابة.

مصر

سجلت مصر خلال الساعات الـ24 الماضية 633 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ووفاة 51 حالة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد، أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد 175059 حالةً، من ضمنهم 135670 حالة تم شفاؤها، و10101 حالة وفاة.

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