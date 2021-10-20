النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

‏"المغامسي": ما يخبرنا به الأموات في منامنا يكون حقَّا في هذه الحالة.. تعرَّف عليها

قال إن أرواحهم تلتقي أرواح الأحياء في حال ارتفاعها حال النوم

قال إمام وخطيب مسجد قباء المدير العام لمركز البيان لتدبر معاني القرآن بالمدينة المنورة، الشيخ صالح عواد المغامسي: "إن ما يخبرنا به الأموات عند رؤيتنا إياهم في منامنا يكون حقًّا؛ لأنهم في دار حق، إذا كان الإنسان قد تحصن قبل منامه بالأذكار وقراءة القرآن". مشيرًا إلى أن أرواح الموتى تلتقي أرواح الأحياء في حال ارتفاعها حال النوم.

وقال في رده على متصل في برنامجه الأسبوعي "الأبواب المتفرقة" على قناة mbc ، حول سؤاله "هل ما يخبرنا به الأموات عند رؤيتنا إياهم في منامنا يكون حقًّا؟": "الأصل أن الأموات في دار حق، وما دام أنهم في دار حق فإنهم لا يقولون إلا الحق. هذا من حيث الأصل".

وأضاف: "الإنسان إذا نام على طهارة ترتفع روحه. قال تعالى: {الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها}. ومن تفسير هذه الآية أن أرواح الموتى تلتقي أرواح الأحياء في حال ارتفاعها حال النوم".

وأضاف: "فإذا اجتمعت ربما حدَّثت روح الميت روح الحي بخبر، ثم تنزل روح الحي لتعود إلى جسد صاحبها، وهي في طريقها إذا كانت قد تحصنت بالأذكار وقراءة القرآن قبل أن ينام فإنه لا مجال للشياطين أن تزيد في تلك الرؤية أو تنقص؛ فتصبح الرؤيا صادقة كفلق الصبح، وما أخبر به الميت يقع على وجه الحق!".

وتابع "المغامسي": "أحيانًا قد يكون الإنسان قد نام على غير ذكر لله، فتُرفع روحه، وقد يلقى ميتًا في المنام فيخبره الميت بأشياء تكون حقيقة في دار حق، ثم إذا هبطت روحه ونزلت إلى ذلكم الجسد ربما اجتالتها الشياطين؛ فزادت وأنقصت؛ فلا تكون الرؤى حقًّا واضحة لا لبس فيها!".

صالح المغامسي الأبواب المتفرقة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
‏"المغامسي": ما يخبرنا به الأموات في منامنا يكون حقَّا في هذه الحالة.. تعرَّف عليها
سبق

قال إمام وخطيب مسجد قباء المدير العام لمركز البيان لتدبر معاني القرآن بالمدينة المنورة، الشيخ صالح عواد المغامسي: "إن ما يخبرنا به الأموات عند رؤيتنا إياهم في منامنا يكون حقًّا؛ لأنهم في دار حق، إذا كان الإنسان قد تحصن قبل منامه بالأذكار وقراءة القرآن". مشيرًا إلى أن أرواح الموتى تلتقي أرواح الأحياء في حال ارتفاعها حال النوم.

وقال في رده على متصل في برنامجه الأسبوعي "الأبواب المتفرقة" على قناة mbc ، حول سؤاله "هل ما يخبرنا به الأموات عند رؤيتنا إياهم في منامنا يكون حقًّا؟": "الأصل أن الأموات في دار حق، وما دام أنهم في دار حق فإنهم لا يقولون إلا الحق. هذا من حيث الأصل".

وأضاف: "الإنسان إذا نام على طهارة ترتفع روحه. قال تعالى: {الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها}. ومن تفسير هذه الآية أن أرواح الموتى تلتقي أرواح الأحياء في حال ارتفاعها حال النوم".

وأضاف: "فإذا اجتمعت ربما حدَّثت روح الميت روح الحي بخبر، ثم تنزل روح الحي لتعود إلى جسد صاحبها، وهي في طريقها إذا كانت قد تحصنت بالأذكار وقراءة القرآن قبل أن ينام فإنه لا مجال للشياطين أن تزيد في تلك الرؤية أو تنقص؛ فتصبح الرؤيا صادقة كفلق الصبح، وما أخبر به الميت يقع على وجه الحق!".

وتابع "المغامسي": "أحيانًا قد يكون الإنسان قد نام على غير ذكر لله، فتُرفع روحه، وقد يلقى ميتًا في المنام فيخبره الميت بأشياء تكون حقيقة في دار حق، ثم إذا هبطت روحه ونزلت إلى ذلكم الجسد ربما اجتالتها الشياطين؛ فزادت وأنقصت؛ فلا تكون الرؤى حقًّا واضحة لا لبس فيها!".

19 أكتوبر 2019 - 20 صفر 1441
08:31 PM

‏"المغامسي": ما يخبرنا به الأموات في منامنا يكون حقَّا في هذه الحالة.. تعرَّف عليها

قال إن أرواحهم تلتقي أرواح الأحياء في حال ارتفاعها حال النوم

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
13
33,008

قال إمام وخطيب مسجد قباء المدير العام لمركز البيان لتدبر معاني القرآن بالمدينة المنورة، الشيخ صالح عواد المغامسي: "إن ما يخبرنا به الأموات عند رؤيتنا إياهم في منامنا يكون حقًّا؛ لأنهم في دار حق، إذا كان الإنسان قد تحصن قبل منامه بالأذكار وقراءة القرآن". مشيرًا إلى أن أرواح الموتى تلتقي أرواح الأحياء في حال ارتفاعها حال النوم.

وقال في رده على متصل في برنامجه الأسبوعي "الأبواب المتفرقة" على قناة mbc ، حول سؤاله "هل ما يخبرنا به الأموات عند رؤيتنا إياهم في منامنا يكون حقًّا؟": "الأصل أن الأموات في دار حق، وما دام أنهم في دار حق فإنهم لا يقولون إلا الحق. هذا من حيث الأصل".

وأضاف: "الإنسان إذا نام على طهارة ترتفع روحه. قال تعالى: {الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها}. ومن تفسير هذه الآية أن أرواح الموتى تلتقي أرواح الأحياء في حال ارتفاعها حال النوم".

وأضاف: "فإذا اجتمعت ربما حدَّثت روح الميت روح الحي بخبر، ثم تنزل روح الحي لتعود إلى جسد صاحبها، وهي في طريقها إذا كانت قد تحصنت بالأذكار وقراءة القرآن قبل أن ينام فإنه لا مجال للشياطين أن تزيد في تلك الرؤية أو تنقص؛ فتصبح الرؤيا صادقة كفلق الصبح، وما أخبر به الميت يقع على وجه الحق!".

وتابع "المغامسي": "أحيانًا قد يكون الإنسان قد نام على غير ذكر لله، فتُرفع روحه، وقد يلقى ميتًا في المنام فيخبره الميت بأشياء تكون حقيقة في دار حق، ثم إذا هبطت روحه ونزلت إلى ذلكم الجسد ربما اجتالتها الشياطين؛ فزادت وأنقصت؛ فلا تكون الرؤى حقًّا واضحة لا لبس فيها!".

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,325
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,924
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,023
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,789

كاريكاتير

توقيع ترامب يجبر أردوغان على الانسحاب من سوريا⁩

المقالات

ترقية الموظفين كل ست سنوات..!

ترقية الموظفين كل ست سنوات..!

محمد الصيـعري
قائد ناجح أو مدير فاشل

قائد ناجح أو مدير فاشل

منى الرشيدي
"منشآت".. الحل الأسرع للحالمين

"منشآت".. الحل الأسرع للحالمين

يحيى فقيهي
أسباب تعثُّر بعض البرامج والمشاريع التربوية في التعليم العام

أسباب تعثُّر بعض البرامج والمشاريع التربوية في التعليم العام

محمد المنيع
هل ما نفعله جهل؟

هل ما نفعله جهل؟

صالح مطر الغامدي
العالم.. بتوقيت الرياض

العالم.. بتوقيت الرياض

عبدالغني الشيخ
"المعاكسات" وقانون التشهير

"المعاكسات" وقانون التشهير

عبدالرحمن المرشد
أطفال تحوَّلوا لمجرمين..!!

أطفال تحوَّلوا لمجرمين..!!

ساير المنيعي
أخصائي صعوبات تعلم.. الحاضر الغائب..!!

أخصائي صعوبات تعلم.. الحاضر الغائب..!!

ماجد الحربي
"الترفيه" من قمة الهرم

"الترفيه" من قمة الهرم

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة