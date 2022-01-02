"المرور" تُطلق خدمة حجز مواعيد تعليم القيادة إلكترونياً عبر أبشر

ابتداءً من الثلاثاء.. واختيار التدريب في مدارس التعليم عبر المنصة

أعلنت الإدارة العامة للمرور، إطلاق خدمة حجز مواعيد تعليم القيادة إلكترونياً عبر بوابة وزارة الداخلية أبشر، ابتداءً من الثلاثاء المقبل.

وأضافت الإدارة في إنفوجرافيك على حسابها بتويتر، أن طريقة الوصول للخدمة تبدأ بالدخول على منصة أبشر واختيار المواعيد، والمرور ثم حجز الموعد، إضافة إلى اختيار التدريب في مدارس تعليم القيادة.