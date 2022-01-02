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"المرور" تُطلق خدمة حجز مواعيد تعليم القيادة إلكترونياً عبر أبشر

ابتداءً من الثلاثاء.. واختيار التدريب في مدارس التعليم عبر المنصة

أعلنت الإدارة العامة للمرور، إطلاق خدمة حجز مواعيد تعليم القيادة إلكترونياً عبر بوابة وزارة الداخلية أبشر، ابتداءً من الثلاثاء المقبل.

وأضافت الإدارة في إنفوجرافيك على حسابها بتويتر، أن طريقة الوصول للخدمة تبدأ بالدخول على منصة أبشر واختيار المواعيد، والمرور ثم حجز الموعد، إضافة إلى اختيار التدريب في مدارس تعليم القيادة.

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"المرور" تُطلق خدمة حجز مواعيد تعليم القيادة إلكترونياً عبر أبشر
سبق

أعلنت الإدارة العامة للمرور، إطلاق خدمة حجز مواعيد تعليم القيادة إلكترونياً عبر بوابة وزارة الداخلية أبشر، ابتداءً من الثلاثاء المقبل.

وأضافت الإدارة في إنفوجرافيك على حسابها بتويتر، أن طريقة الوصول للخدمة تبدأ بالدخول على منصة أبشر واختيار المواعيد، والمرور ثم حجز الموعد، إضافة إلى اختيار التدريب في مدارس تعليم القيادة.

02 يناير 2022 - 29 جمادى الأول 1443
11:39 AM

"المرور" تُطلق خدمة حجز مواعيد تعليم القيادة إلكترونياً عبر أبشر

ابتداءً من الثلاثاء.. واختيار التدريب في مدارس التعليم عبر المنصة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الإدارة العامة للمرور، إطلاق خدمة حجز مواعيد تعليم القيادة إلكترونياً عبر بوابة وزارة الداخلية أبشر، ابتداءً من الثلاثاء المقبل.

وأضافت الإدارة في إنفوجرافيك على حسابها بتويتر، أن طريقة الوصول للخدمة تبدأ بالدخول على منصة أبشر واختيار المواعيد، والمرور ثم حجز الموعد، إضافة إلى اختيار التدريب في مدارس تعليم القيادة.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,123
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,150
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,659
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,562

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